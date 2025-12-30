Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.28 комментариев
Онищенко призвал россиян выйти на работу 2 января
Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко дал рекомендацию по лучшей для здоровья встречи Нового года.
«Самый лучший способ – 30 декабря уйти во второй половине дня пораньше с работы, встретить Новый год, отоспаться и 2 января прийти на работу», – поделился с РИА «Новости» академик РАН.
Онищенко отметил, что отмечать Новый год лучше дома, а не искать приключений за границей.
«Если вы уедете куда-нибудь в Таиланд, то вы точно не отдохнете, вы заболеете и будете два месяца восстанавливаться», – спрогнозировал он.
Новогодние каникулы в России продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.
