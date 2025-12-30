Онищенко призвал россиян выйти на работу 2 января

Tекст: Катерина Туманова

«Самый лучший способ – 30 декабря уйти во второй половине дня пораньше с работы, встретить Новый год, отоспаться и 2 января прийти на работу», – поделился с РИА «Новости» академик РАН.

Онищенко отметил, что отмечать Новый год лучше дома, а не искать приключений за границей.

«Если вы уедете куда-нибудь в Таиланд, то вы точно не отдохнете, вы заболеете и будете два месяца восстанавливаться», – спрогнозировал он.

Новогодние каникулы в России продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

