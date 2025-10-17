  • Новость часаРоссия потребовала от ЮНЕСКО осудить убийство журналиста Зуева
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    России и США предстоит решить логистическую задачу в Европе
    Политолог: У Путина для встречи с Трампом в Венгрии есть два маршрута
    Президент Черногории объявил об изменении визового режима для россиян
    Сборная России по футболу прорвалась в топ-30 в рейтинге ФИФА
    Миллер: Газоемкие предприятия покидают Европу
    Авиаэксперт: Путина на части пути в Венгрию могут сопровождать самолеты ВКС
    Еврокомиссия заявила об отсутствии запрета на визит Путина в ЕС
    В Запорожской области погиб сын командующего армией ЮВО Марзоев
    Вучич назвал возможные темы саммита Путина и Трампа в Венгрии
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Ненависть как государственный принцип Эстонии

    Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.

    14 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как должно выглядеть «Интерчтение»

    И Россия, и страны Глобального Юга/Востока достаточно сильны в культурном отношении, чтобы сбросить символическое иго западных премиальных институций вроде Нобелевки. Надо просто решиться сделать это и последовательно идти этим путем.

    6 комментариев
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...

    3 комментария
    17 октября 2025, 17:36 • Новости дня

    Суд изъял у Raven Russia недвижимость в Петербурге и Мытищах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Арбитражный суд Москвы постановил изъять у структур, связанных с Raven Russia, объекты недвижимости в Петербурге и Подмосковье, включая бизнес-центр Kellermann Center.

    Суд удовлетворил иск генеральной прокуратуры к бывшим владельцам российских активов британской компании Raven – Игорю Богородову, Ярославу Шувалову и ряду юридических лиц девелоперской группы, передает РИА «Новости».

    В доход государства были обращены 100% долей компании «Первомайская заря», которой принадлежит бизнес-центр Kellermann Center в Петербурге, а также офисно-складской комплекс в Мытищах.

    Суд признал незаконными несколько десятков сделок, совершенных в 2022–2024 годах, преимущественно по перечислению денежных средств российскими юридическими лицами Raven Russia в адрес эмиратской Phoenix Property Group Limited (Raven Russia Holdings Cyprus Limited). «Взыскание обращено на более шести миллиардов рублей и недвижимость, включая сто процентов долей «Первомайской зари» и объекты в Мытищах», – огласил судья решение.

    Ранее сообщалось, что Raven Russia намерена обжаловать решение о передаче ее складских комплексов Росимуществу, считая его незаконным и необоснованным.

    В апреле генеральная прокуратура увеличила сумму иска к бывшим владельцам российских активов британской компании Raven Russia.

    16 октября 2025, 14:53 • Новости дня
    Путин заявил о недопустимости роста тарифов из-за энергодефицита

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что затраты энергокомпаний, возникающие при реализации мероприятий по устранению энергодефицита, не должны включаться в тарифы и перекладываться на потребителей.

    Путин отметил наличие локальных дефицитов электроэнергии, особенно в районах строительства крупных индустриальных, транспортных и логистических проектов, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что покрывать этот дефицит необходимо за счет развития электросетей, обновления парка генерирующего оборудования и ввода новых электростанций.

    «Затраты энергетических компаний не должны механически перекладываться в тариф, на плечи потребителей», – заявил президент. Он добавил, что ожидает от правительства России предложений по более гибким решениям, включая нормативные инновации, управление спросом на электроэнергию и механизмы поддержки инвестиций в топливно-энергетический комплекс.

    Глава государства сообщил, что обсуждение этих предложений пройдет на отдельном совещании в ближайшее время.

    В июле в российских регионах изменились тарифы на ЖКУ.

    Комментарии (16)
    16 октября 2025, 14:55 • Новости дня
    Путин заявил о крахе европейской промышленности

    Путин заявил о крахе европейской промышленности из-за энергосанкций

    Путин заявил о крахе европейской промышленности
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что отказ европейских стран от закупки российских энергоносителей негативно сказался на экономике Евросоюза.

    По его словам, под политическим давлением многие страны Европы прекратили сотрудничество с Россией в энергетической сфере, что обернулось для них падением промышленного производства и ростом стоимости энергоносителей, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что в результате таких решений в Евросоюзе наблюдается падение оборотов промышленности, повышение цен из-за более дорогих заокеанских нефти и газа, а также общее снижение конкурентоспособности европейских товаров и экономики региона.

    Глава государства отметил, что по данным Евростата, объем промышленного производства в еврозоне в июле текущего года оказался на 1,2% ниже показателей 2021 года. Он также добавил, что в Германии спад промышленного производства достиг 6,6% по сравнению со средним уровнем 2021 года.

    Ранее Путин обвинил западные элиты в «искусственной ломке» мировой энергетики.

    Комментарии (34)
    17 октября 2025, 10:00 • Видео
    Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

    Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 18:20 • Новости дня
    Москва запросила у США комментарии по разведданным для Киева

    Лавров: Москва запросила у США комментарии по разведданным для Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский МИД обратился к США с просьбой разъяснить сообщения в прессе о передаче Киеву американских разведданных для атак на российскую энергетическую инфраструктуру.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил в интервью газете «Коммерсант», что поручил своим сотрудникам обратиться к американской стороне с просьбой прокомментировать публикацию Financial Times.

    По словам министра, в западных СМИ много пишут на эту тему, и не все сообщения подтверждаются, однако российская сторона обратила на них внимание. «Поручил своим сотрудникам попросить американцев прокомментировать эти сообщения «Файнэншл Таймс», – сказал он.

    Газета Financial Times писала, что Вашингтон на протяжении нескольких месяцев оказывал Киеву содействие в нанесении дальних ударов по энергетическим объектам на территории России.

    Комментарии (29)
    16 октября 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России нанесли удар возмездия по газовой энергетике Украины
    ВС России нанесли удар возмездия по газовой энергетике Украины
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская армия нанесла массированный удар по украинским объектам газовой энергетической инфраструктуры в ответ на террористические атаки киевского режима по российским гражданским объектам, сообщило Минобороны.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Россия ударила в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными дронами. Целью ударов были объекты газовой инфраструктуры Украины, которые обеспечивали украинский ВПК.

    Отмечается, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

    Ранее ВСУ атаковали дронами два населенных пункта Белгородской области, травмы получили три человека.

    Также в городе Шебекино в том же регионе украинские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру, повреждения получили автомобили и строения, несколько человек обратились за помощью медиков.

    Комментарии (17)
    16 октября 2025, 04:25 • Новости дня
    Трамп собрался обсудить с Зеленским переход ВСУ в наступление
    Трамп собрался обсудить с Зеленским переход ВСУ в наступление
    @ Alex Wroblewski/CNP/AdMedia/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп рассказал на пресс-конференции в Белом доме, что 17 октября, когда к нему прибудет глава киевского режима Владимир Зеленский, он обсудит с ним и наступление, и поставки дальнобойного оружия.

    «Да, вот мы и поговорим о войне. Они хотят перейти в наступление. Так что я приму решение, они же хотели бы наступать, понимаешь? Так что нам придется принять решение», – сказал Трамп.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, где обсуждались удары ВС России по энергетике и укрепление украинской ПВО.

    В начале октября Трамп сообщил, что его решение по передаче крылатых ракет Tomahawk на Украину почти готово, но он хочет понять, как их Киев хочет использовать.

    Президент России Владимир Путин отмечал, что подобные поставки Украине из США  разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.

    Комментарии (27)
    15 октября 2025, 18:44 • Новости дня
    Индия начала платить за российскую нефть юанями и рублями
    Индия начала платить за российскую нефть юанями и рублями
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Индийская сторона приступила к оплате поставок российской нефти частично в юанях, однако основной объем расчетов по-прежнему осуществляет в рублях.

    Как передает ТАСС, вице-премьер России Александр Новак заявил, что Индия уже начала проводить расчеты за российскую нефть в юанях, хотя большая часть платежей остается в рублях. Новак отметил: «Знаю, что такие расчеты начались. Процент, думаю, в настоящее время небольшой, потому что в основном расчеты идут в рублях».

    Вице-премьер не назвал точную долю расчетов в юанях, подчеркнув, что этот механизм пока используется ограниченно. Основной объем торговых операций между странами, по его словам, продолжает осуществляться в российских рублях.

    Новак ранее неоднократно подчеркивал важность диверсификации валюты в международных расчетах для укрепления экономических связей России с азиатскими партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп пригрозил введением стопроцентных пошлин на китайские товары. Власти США ожидают сокращения импорта российской нефти Индией и переключения на американских поставщиков.

    Президент России Владимир Путин объяснил стремление США запретить другим странам закупки российских энергоносителей фразой «Что позволено Юпитеру, не позволено быку».

    Комментарии (5)
    16 октября 2025, 19:35 • Новости дня
    Эксперт: Новая попытка «контрнаступления» ВСУ рискует стать для Украины приговором

    Военный эксперт Леонков: ВСУ расходуют стратегический людской резерв с неимоверной скоростью

    Эксперт: Новая попытка «контрнаступления» ВСУ рискует стать для Украины приговором
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Евгений Поздняков

    У Украины уже был опыт прорыва в российское приграничье, а также организации контрнаступления в 2023 году. Обе операции завершились большими потерями и полным провалом. Новая утрата личного состава в подобных масштабах способна обвалить фронт в условиях продвижения ВС РФ, сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Дональд Трамп рассказал о готовности обсудить с Владимиром Зеленским контрнаступление ВСУ.

    «Говоря о возможных атаках со стороны ВСУ, в первую очередь, необходимо определиться, что именно Украина считает «контрнаступлением». На самом деле, у Киева, как в прочем и у всего запада, относительно скромные критерии «перемоги», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Не стоит забывать, как именно американские и европейские СМИ освещали прорыв в российском приграничье. Тогда США и ЕС наперебой трубили о «коренном переломе» в ходе конфликта. В реальности же еще в первые дни захода в Курскую область противник испытывал достаточно серьезные проблемы», – говорит он.

    «У Украины не было ресурсов для дальнейшего продвижения вглубь наших территорий, а вопросы снабжения группировки сразу же осложнили «быт» этих боевиков в районе Суджи. То есть операция, скорее всего, изначально задумывалась как чисто пропагандистское действие, созданное лишь для снабжения западных медиа «красивыми» кадрами», – добавляет собеседник.

    «Пожалуй, осуществить что-то подобное на каком-либо участке фронта ВСУ могут и сегодня. Объявить это началом контрнаступления Зеленскому никто не мешает – были бы лояльные журналисты. Но все реальный переход в атаку ничего общего с вылизанными американскими и европейскими статьями не имеет», – акцентирует эксперт.

    «Масштабный прорыв и удержание взятых территорий требует колоссальных ресурсов. Для примера – в курской авантюре приняли участие около 20 бригад. Освободить столько подразделений в условиях продолжающегося продвижения России очень сложно. В то же время, в боях в приграничье погибли более 76 тыс. украинских солдат», – продолжает он.

    «Был опыт и знаменитого контрнаступления 2023 года, когда наш противник лишился более 100 тыс. человек. Это огромные цифры, которые требуют тщательной подготовки стратегического резерва. Сейчас он у Украины расходуется с неимоверной скоростью. Новобранцев превращают в «пожарную команду», которая тушит «пробоины» в разных регионах страны», – пояснил собеседник.

    «Ими затыкают дыры в Харьковской, Сумской, Запорожской областях. В этом нет ничего удивительного, поскольку российское продвижение, пусть и медленное, заметно по всей линии фронта. Отправка в таких условиях бойцов на одно-единственное направление в надежде успешного прорыва рискует стать для Украины приговором, поскольку в местах наступления ВС РФ останется мало военных с их стороны», – заключил Леонков.

    Ранее стало известно, что Дональд Трамп намерен обсудить с Владимиром Зеленским планы по началу нового контрнаступления Украины. По словам главы Белого дома, в настоящий момент Киев намерен перейти в атаку, соответственно, данный вопрос необходимо поднять и в рамках грядущего визита Зеленского в Вашингтон, который состоится 17 октября.

    На этом фоне издание Politico, ссылаясь на украинских чиновников, сообщает, что планы о начале контрнаступления действительно разрабатываются в Киеве. В связи с этим, республика надеется, что в рамках беседы Зеленского и Трампа удастся договориться о новых поставках вооружений ВСУ.

    В свою очередь, британская газета The Telegraph пишет, что американский лидер поручил разработать план создания «фонда победы» для поддержки Украины. По предварительным данным, структура будет функционировать за счет денег, вырученных за счет новых таможенных пошлин на китайские товары.

    Ограничения на экспорт из КНР могут достичь отметки в 500%. По данным издания, подобные меры рассматриваются в Штатах в связи с готовностью европейских стран к ним присоединиться. Параллельно с этим, США продолжают рассматривать возможность предоставления Украине ракет Tomahawk.

    Дональд Трамп не исключал возможности передачи этих боеприпасов. В то же время, The Washington Post сообщала, что президент Штатов пойдет на этот шаг лишь в том случае, если переговоры с Россией окончательно «зайдут в тупик». Несмотря на ужесточение американской риторики, Владимир Путин заявлял, что в США и РФ есть общее представление о путях урегулирования конфликта.

    По его словам, работа по прекращению боевых действий будет идти по линии тех принципиальных положений, которые обсуждались в рамках встречи глав двух государств на Аляске. Он также подчеркнул, что с некоторыми пунктами договоренностей по данному вопросу были ознакомлены и часть лидеров СНГ.

    Комментарии (10)
    15 октября 2025, 20:51 • Новости дня
    Лавров отверг возможность альянса России и США против Китая
    Лавров отверг возможность альянса России и США против Китая
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет объединяться с кем-либо против других государств, особенно против Китая.

    «Россия не будет ни с кем объединяться против кого-то, тем более против Китайской Народной Республики. Это даже в голову не может прийти», – подчеркнул он в интервью «Коммерсанту».

    Так Лавров ответил на вопрос о возможности сближения России и США в рамках консультаций по стратегической стабильности с участием Китая – переговоров, на которых настаивают США. Лавров отметил, что Россия и Китай имеют прочную договорно-правовую базу, четко регулирующую отношения между странами.

    Министр добавил, что сотрудничество Москвы и Пекина направлено на взаимную поддержку, развитие экономики, обороноспособности и укрепление позиций на мировой арене.

    На форуме «Валдай» в прошлом году президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет объединяться с кем-либо против других стран.

    Комментарии (11)
    15 октября 2025, 20:27 • Новости дня
    Китайские автопроизводители повысили цены на популярные модели в России

    Стоимость автомобилей Geely, Belgee, Tank и KGM в России выросла

    Китайские автопроизводители повысили цены на популярные модели в России
    @ Long Wei/VCG/Visual China Group/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    К середине октября сразу несколько китайских автопроизводителей повысили в России цены на свои модели. Изменения затронули большинство популярных брендов – от KGM и Omoda до Tank и Geely. В ряде случаев компании просто отменили действующие скидки, что фактически привело к подорожанию автомобилей на 100–200 тыс. рублей.

    Как сообщает Autonews, к середине октября многие автопроизводители повысили цены на свои автомобили в России, причем об изменениях не было объявлено заранее.

    Компания KGM увеличила стоимость всего модельного ряда на сумму от 100 тыс. до 200 тыс. руб. Кроссоверы Omoda C5 подорожали на 100 тыс. руб. в некоторых комплектациях. Belgee скорректировала размер скидок на модель X50, за исключением базовой версии.

    Tank убрала скидку в 100 тыс. руб. на внедорожник 500 в топовой комплектации Blacktrail, установив новую цену – 8 449 000 руб. Jetour сократила скидку на X70 Plus, что привело к росту цены на 100 тыс. руб. в комплектациях Comfort и Luxury.

    Geely увеличила цену на седан Emgrand, а на кроссовер Okavango, наоборот, появилась скидка в 150 тыс. руб. JAC уменьшила скидку на пикап T8, что увеличило его стоимость до 2 959 000 руб.

    Seres повысила цену на кроссовер M5 Premium на 200 тыс. руб., но снизила стоимость M7 Max и Pro на 300 тыс. и 600 тыс. руб. соответственно. Livan поднял цены на S6 Pro и X6 Pro на 10 тыс. руб., сохранив крупные скидки. Soueast отменил дисконт на S07, из-за чего цена выросла на 50 тыс. – 100 тыс. руб. BAIC повысил стоимость внедорожника BJ60 в комплектации Exclusive 2025 года на 200 тыс. руб.

    Тренд на повышение цен и сокращение скидок отмечается на фоне роста спроса на новые автомобили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владивостокская таможня оформила свыше 17,5 тыс. импортных автомобилей для личного пользования с 1 октября, что стало ростом на 24%.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров инициировал перенос срока введения новых правил расчета утильсбора, который изначально планировали с 1 ноября.

    В России ожидают снижение продаж новых легковых автомобилей по итогам 2025 года на четверть по сравнению с прошлым годом, до 1,3-1,4 млн единиц.

    Комментарии (15)
    16 октября 2025, 21:53 • Новости дня
    ВСУ признали потери в результате поражения учебного центра Сухопутных войск

    ВСУ признали потери в результате удара по учебному центру Сухопутных войск

    ВСУ признали потери в результате поражения учебного центра Сухопутных войск
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) заявили о потерях в результате удара по одному из учебных центров Сухопутных войск. В оперативном командовании «Юг» подтвердили, что в результате атаки есть погибшие и раненые, однако точное их число не сообщается.

    В сообщении оперативного командования «Юг» в социальных сетях говорится, что в результате атаки есть как погибшие, так и раненые. Точное число потерь при этом не называется.

    Это уже не первый случай ударов по украинским учебным центрам. Ранее в Сухопутных войсках Украины сообщали об атаках в июне и июле, в результате которых также были погибшие и раненые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минобороны России сообщило о проведении серии ударов по позициям ВСУ, в результате которых были уничтожены техника, склады, а также до 1670 украинских военнослужащих. В частности, сообщалось об уничтожении кабины управления и пусковой установки американского ЗРК «Пэтриот».

    Кроме того, сообщалось о проблемах с личным составом в ВСУ. По данным замглавы ВГА Харьковской области Евгения Лисняка, Национальная полиция в регионе активно разыскивает дезертиров, число которых может достигать пяти человек на одного сотрудника правоохранительных органов.

    Комментарии (2)
    16 октября 2025, 21:37 • Новости дня
    ЕК сообщила о планах конфисковать российские активы до конца года

    Еврокомиссар Кубилюс: ЕК планирует конфисковать российские активы до конца года

    ЕК сообщила о планах конфисковать российские активы до конца года
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс сообщил на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия рассчитывает конфисковать замороженные российские активы до конца года.

    Он отметил, что дорожная карта повышения безопасности Евросоюза к 2030 году содержит важное обещание: так называемый «репарационный кредит» должен быть реализован к концу 2025 года, передает РИА «Новости».

    Кубилюс добавил, что конфискованные средства направят на военные нужды Киева. По его словам, Украина рассматривается как «ключевой будущий партнер Брюсселя», а от украинских властей ожидают помощи «с инновационными решениями и боевым опытом».

    Агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз планирует завершить разработку механизма кредитования Киева за счет замороженных российских активов к концу 2025 года.

    Президент Франции Эммануэль Макрон усомнился в законности использования замороженных российских активов для предоставления крупного кредита Киеву.

    Премьер Бельгии Барт де Вевер раскритиковал идею кредита Украине за счет активов России.

    Комментарии (8)
    16 октября 2025, 10:34 • Новости дня
    Китай ответил на призыв Трампа отказаться от нефти из России
    Китай ответил на призыв Трампа отказаться от нефти из России
    @ VCG/Visual China Group/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Китай отвергает любые незаконные односторонние санкции, расширение юрисдикции и любые формы принуждения и давления, выступает за уважительное отношение к сотрудничеству с Москвой, заявил пресс-секретарь дипмиссии Лю Пэнъюй.

    Пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй заявил, что Пекин отвергает любые формы давления, принуждения и незаконных санкций в отношении своего сотрудничества с Россией, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Китай твердо отвергает любые формы принуждения и давления.

    Лю Пэнъюй добавил, что взаимодействие между странами на основе международного права является законным и должно уважаться. Такое сотрудничество, по его словам, не вредит интересам других государств и должно быть защищено.

    Ранее представитель посольства отмечал, что Китай готов к торговой войне с США, но сохраняет открытость к диалогу. В дипмиссии также заявили, что Соединенные Штаты не могут одновременно требовать урегулирования международных конфликтов и угрожать экономическими мерами.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить закупки российской нефти.

    Индийские власти подчеркнули, что при импорте энергоносителей руководствуются защитой интересов собственных потребителей.

    Таблоид Telegraph сообщил, что Трамп планирует создать так называемый «фонд победы» для Украины за счет введения пошлин на китайские товары.

    Комментарии (4)
    15 октября 2025, 14:35 • Новости дня
    Временный президент Сирии заявил о намерении перезапустить отношения с Россией

    Глава Сирии аш-Шараа: Дамаск планирует перезапустить отношения с Москвой

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил о намерении перезапустить весь спектр отношений между странами.

    Аш-Шараа подчеркнул, что важнейшей задачей на текущий момент является обеспечение стабильности как в самой Сирии, так и в регионе в целом, передает РИА «Новости».

    «Мы постараемся перезапустить комплекс наших отношений и познакомить в том числе и вас с новой Сирией. Самое важное сейчас, конечно же, стабильность. Стабильность и в стране, и в регионе в целом», – сказал он на встрече.

    Аш-Шараа также выразил благодарность российскому лидеру за прием.

    Напомним, в среду временный президент Сирии аш-Шараа прибыл в Москву. Путин встретил его в Кремле рукопожатием.

    Ранее Путин на встрече заявил об особых отношениях России и Сирии.

    Комментарии (10)
    15 октября 2025, 14:20 • Новости дня
    Путин встретил сирийского главу аш-Шараа в Кремле рукопожатием
    Путин встретил сирийского главу аш-Шараа в Кремле рукопожатием
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин принял временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в Кремле, где они обменялись рукопожатием в торжественной обстановке Зеленой гостиной.

    Обычно рабочие визиты зарубежных руководителей проходят в менее парадных залах Сенатского дворца, однако для аш-Шараа было сделано исключение, передает ТАСС. Российская сторона подчеркнула многолетнюю дружбу между народами России и Сирии.

    В переговорах приняли участие министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров, замглавы администрации президента Максим Орешкин, вице-премьер Александр Новак, начальник ГРУ Генштаба ВС России Игорь Костюков и помощник президента Юрий Ушаков. После встречи в узком составе лидеры продолжат переговоры за рабочим завтраком.

    Напомним, в среду временный президент Сирии аш-Шараа прибыл в Москву.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин и аш-Шараа обсудят российские военные базы в Сирии.

    Комментарии (6)
    16 октября 2025, 02:55 • Новости дня
    Орбан обеспокоился ответом России на конфискацию замороженных активов
    Орбан обеспокоился ответом России на конфискацию замороженных активов
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Mandiner

    Tекст: Ирма Каплан

    Предложение Еврокомиссии об использовании российских замороженных активов в интересах Украины касается и Венгрии, поэтому Будапешт постоянно консультируется с Москвой о судьбе венгерских компаний на случай ответных мер, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «В отношении замороженных активов России. Мы ведем консультации с россиянами постоянно. Я хочу, чтобы это было ясно видно. Потому что... это же очевидно, если они [ЕС] коснутся российских денег, что само по себе большая юридическая проблема, Россия примет контрмеры. И мне хотелось бы знать, какими они могут быть. То есть будут ли заморожены или отняты активы венгерских компаний, работающих в России? Я хочу это понимать и обсуждать открыто. Что будет, если мы поддержим меры ЕС? А если нет?» – описал он свою позицию  в интервью You-Tube-каналу Mandiner.

    Орбан подчеркнул, почему это важно прояснить: ответственность, которую перед страной несет правительство Венгрии того требует, сказал он, поэтому нужно прояснить конкретный шаг и его последствия для страны.

    По словам премьера Венгрии, если венгерские компании в России попадут под ответные меры Москвы за растрату замороженных активов Евросоюзом, Венгрия не станет поддерживать эти меры.

    «Моя работу убедиться в том, что венгры не пострадают от действий правительства страны», – добавил Орбан.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Париж не поддерживает «никаких затей» по конфискации российских активов в Евросоюзе, настаивает на неукоснительном соблюдении международного права, заявил посол Франции в Москве Николя де Ривьер.

    Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии письменных гарантий от лидеров Евросоюза. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждения судьбы замороженных российских активов в Евросоюзе напоминают действия банды.

    Комментарии (0)
    Главное
    Крымский политолог назвал встречу Зеленского в США унижением
    Польша не выдала ФРГ подозреваемого в подрыве «Северных потоков» и освободила его
    Экс-глава управления МВД Грузии обвинен в причастности к попытке свергнуть власть
    Суд Ливана постановил освободить сына Каддафи под залог
    Полковник Рандрианирина стал президентом Мадагаскара на переходный период
    Ученые РАН предупредили о росте корональной дыры на Солнце
    В Ленинградской области разрешили регистрировать брак в Новый год

    Трамп поспешил с отказом Индии от российской нефти

    Сенсация от Дональда Трампа, что Индия решила все-таки отказаться от российской нефти, оказалась односторонней. В МИД Индии этого не подтвердили. Правда, западные СМИ распространили версию о том, что Трамп просто должен был держать такие договоренности в тайне, но не сдержался. Что же на самом деле скрывается за этой странной историей? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин и Трамп неспроста выбрали Будапешт для саммита по Украине

    Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште. Подготовка к встрече начнется уже на следующей неделе. Выбор Венгрии комфортен Москве и Вашингтону из-за дружественных отношений с Виктором Орбаном. А вот ЕС и Киев поставлены в сложную ситуацию: в Брюсселе и Киеве не любят Орбана, а Украине столица Венгрии навевает воспоминания еще и о Будапештском меморандуме. Чего ждать России и миру от нового саммита? Подробности

    Перейти в раздел

    Битва с украинскими беспилотниками перемещается в небо

    Новое средство борьбы с украинскими беспилотниками все больше распространяется в российских Вооруженных силах. Если до последнего времени эту нишу занимали зенитно-ракетные комплексы и вертолеты, то сейчас против БПЛА начинают бороться другие БПЛА – истребители. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел

    Изгнание русских превращает Прибалтику в дом престарелых

    У демографической катастрофы, которую переживает Прибалтика, появился еще один характерный признак. Поскольку детей становится меньше, а стариков больше, школы переоборудуются в дома престарелых. Происходит это в том числе потому, что местные националисты десятилетиями изгоняли живущих в Латвии русских – и теперь, по словам местных политиков, «демографическая яма становится демографической бездной». Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

      Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    • ЕС отказался от «стены беспилотников»

      Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    • Европа хочет продлить войну на три года

      «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Как вырастут выплаты и пособия в 2026 году: полный обзор изменений

      С 1 января 2026 года в России вступят в силу значительные изменения в сфере социальных выплат и пособий. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации объявило о планируемой индексации и введении новых мер поддержки для граждан. Какие выплаты увеличатся, на сколько и когда вступят в силу изменения?

    • Открытки и картинки с Днем отца 2025: красивые поздравления для пап, дедушек и мужей

      Газета ВЗГЛЯД предлагает подборку праздничных открыток и картинок к Дню отца 2025, которыми можно поздравить самых дорогих и близких мужчин – пап, дедушек и мужей. Эти тщательно отобранные изображения – и слова поздравлений к ним – станут идеальным способом выразить любовь и уважение. Они подойдут для отправки в мессенджерах, социальных сетях и электронных письмах, а также для яркого оформления постов и сторис.

    • Как отдыхаем в январе 2026 года: сколько продлятся новогодние каникулы

      В январе 2026 года россиян ждет рекордно длительный период новогодних каникул. Официально утвержденный календарь праздничных дней предусматривает, что отдых в начале года растянется почти на две недели. Это сделает январь 2026-го самым коротким рабочим месяцем, а граждане смогут провести новогодние праздники с максимальным размахом.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации