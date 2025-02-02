  • Новость часаМинюст США заморозил 2 млрд долларов из России для строительства АЭС «Аккую»
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    Ударом по Судже Украина пытается скрыть зверства в Курской области
    Путин: Европейские элиты встанут у ноги Трампа и будут помахивать хвостиком
    Эксперт предсказал коллапс Североамериканской зоны свободной торговли
    Вице-губернатор Приморья Ефремов погиб на СВО
    Минобороны назвало военным преступлением удар ВСУ по интернату в Судже
    Путин назвал позорным неприглашение России на годовщину освобождения Освенцима
    Венгрия пригрозила остановить евроинтеграцию Украины
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    Василий Авченко Василий Авченко Кому достанется ничейный материк – Антарктида

    Последней неподеленной территорией остается Антарктида. Здесь – не только пингвины, но руды и углеводороды. Именно Антарктида – последний ресурсный резерв человечества. Немаловажно, что Антарктиду открыли русские.

    14 комментариев
    Станислав Смагин Станислав Смагин Набеги ВСУ повторяют зверства фашистов

    Про ВСУ, киевский режим и политическое украинство мы все всё давно и бесповоротно поняли. Однако то, как ведут себя ВСУ на тех российских территориях, куда им удалось проникнуть, добавляет новое в восприятие происходящего.

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    Антон Беспалов Антон Беспалов Восточная Европа раскалывается на «балтийских» и «дунайских»

    В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».

    0 комментариев
    2 февраля 2025, 21:31 • Новости дня

    Raven Russia решила обжаловать передачу складов Росимуществу

    Стало известно о намерении Raven Russia обжаловать передачу складов Росимуществу

    Tекст: Ольга Иванова

    Raven Russia заявила о намерении обжаловать решение о передаче ее складских комплексов Росимуществу, считая его незаконным и необоснованным.

    Британская компания Raven Russia выразила несогласие с решением Арбитражного суда Москвы о передаче ее 16 складских комплексов, сообщает РИА «Новости». Комплексам был присвоен статус транспортных терминалов естественной монополии, что стало основанием для их передачи Росимуществу. Raven Russia планирует обжаловать это решение, утверждая о незаконности и необоснованности судебного процесса.

    Слушания по делу прошли 31 января в закрытом режиме. Иск был подан Генпрокуратурой РФ, которая требовала признать незаконной передачу активов Raven Property Group местному менеджменту. В процессе Raven Russia указала на ряд нарушений, включая отказ в удовлетворении ходатайств и закрытие заседания.

    Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, что привело к признанию сделок передачи активов притворными. Сделка, в рамках которой российский менеджмент получал контроль над активами через продажу материнских компаний, была представлена как прикрытие приобретения стратегических предприятий в России.

    Raven Russia, тем временем, подчеркивает, что их цель состояла в передаче активов российскому менеджменту, и намерена продолжать выполнять обязательства перед арендаторами и партнерами.

    2 февраля 2025, 01:25 • Новости дня
    Умер основатель «Клуба одесских джентльменов» Валерий Хаит
    Умер основатель «Клуба одесских джентльменов» Валерий Хаит
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Ушел из жизни Валерий Хаит, известный поэт и драматург, капитан одесской команды КВН 60-х годов, сыгравший ключевую роль в создании «Клуба одесских джентльменов».

    Валерий Хаит, один из основателей и вице-президент «Клуба одесских джентльменов», покинул этот мир в возрасте 85 лет. Он был известен как талантливый поэт, прозаик и драматург, а также как капитан знаменитой одесской команды КВН 60-х годов.

    Как сообщил портал «Интермедиа», Хаит родился 19 марта 1939 года в Новой Прилуке. В 1961 году окончил Одесский инженерно-строительный институт. В 1960-е годы он был капитаном команды КВН, а в 1972 году стал одним из создателей одесской «Юморины».

    В период с 1986 по 1990 год Хаит занимал должность художественного руководителя юмористической телепрограммы «Джентльмен-шоу». В 1988 году он основал «Клуб одесских джентльменов», который стал одним из самых ярких и популярных в Одессе.

    На протяжении многих лет Хаит занимал пост вице-президента Всемирного клуба одесситов и редактировал журнал «Фонтан». Он написал несколько книг и принял участие в составлении тома «Одесский юмор» в «Антологии сатиры и юмора России XX века».



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    2 февраля 2025, 01:12 • Новости дня
    Минобороны назвало военным преступлением удар ВСУ по интернату в Судже

    Минобороны назвало военным преступлением ракетный удар ВСУ по интернату в Судже

    Минобороны назвало военным преступлением удар ВСУ по интернату в Судже
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/

    Tекст: Максим Попов

    Министерство обороны обвинило украинских военных в нанесении ракетного удара по интернату в городе Суджа, назвав это военным преступлением.

    Министерство обороны России обвинило Вооруженные силы Украины в совершении военного преступления после того, как они нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа.

    «1 февраля Вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа», – говорится в  заявлении в официальном канале Минобороны в Telegram. Пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами ПВО.

    Данная провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в селе Русское Поречное Курской области, указывается в сообщении военного ведомства. «Удар ВСУ по гражданскому объекту в очередной раз продемонстрировал террористическую, нечеловеческую сущность тех, кто стоит у власти в Киеве», – подчеркнули в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска нанесли ракетный удар по школе-интернату в городе Судже Курской области, при этом попытались возложить ответственность на российскую армию. В разрушенном здании могли удерживаться местные жители.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

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    2 февраля 2025, 13:38 • Новости дня
    Дипломат Мирошник сказал, кто находился в интернате Суджи перед ударом ВСУ

    Посол Мирошник: ВСУ насильно удерживали мирных жителей в школе-интернате в Судже

    Дипломат Мирошник сказал, кто находился в интернате Суджи перед ударом ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ насильно удерживали мирных жителей в школе-интернате в Судже для съемок пропагандистских роликов о якобы заботе украинских военных о курянах, сказал газете ВЗГЛЯД посол Родион Мирошник. Ранее СК возбудил уголовное дело на командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпушу, приказавшему ударить по интернату.

    «За пять месяцев существования через этот лагерь прошло много людей. Поэтому пока трудно точно сказать, кто в момент удара был там. Но в целом этот центр в любой момент, как правило, на три четверти населяли старики, женщины и люди с ограниченными возможностями, которые по разным причинам не смогли покинуть Суджу», – пояснил Родион Мирошник, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима.

    «ВСУ насильно удерживали мирных жителей в школе-интернате в Судже для съемок пропагандистских роликов о якобы заботе украинских военных о курянах, которым под камеры западных и украинских СМИ раздавали еду. Покидать здание разрешалось только по одному, и то не всем. Например, родителей временно отпускали на волю, только если в интернате оставались их дети», – подчеркнул собеседник.

    Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело на командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпушу, приказавшего ударить по школе-интернату в Судже. Карпуша подозревается по статье «терроризм», ему грозит пожизненное заключение.

    Как сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале, 1 февраля ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области. «Пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами ПВО», – говорится в сообщении.

    По данным ведомства, Киев совершил эту провокацию, чтобы свалить вину на Россию и тем самым отвлечь мировое сообщество от убийства 22 мирных граждан военными ВСУ в поселке Русское Поречное.

    Коментарии (13)
    1 февраля 2025, 23:21 • Новости дня
    ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже

    ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже, где удерживались местные жители

    ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже
    @ Фото из соцсетей

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в городе Судже Курской области, при этом попытались возложить ответственность на российскую армию. В разрушенном здании могли удерживаться местные жители. Незадолго до удара сообщалось о пусках ракет из Сумской области.

    Как отмечается в Telegram «Военкоры Русской весны», по зданию школы-интерната в оккупированной украинскими войсками Судже Курской области был нанесен ракетный удар. Под завалами могут находиться местные жители, оказавшиеся в плену у украинских войск после вторжения ВСУ в регион.

    В субботу вечером вскоре после происшествия на украинских ресурсах стала распространятся лживая информация о якобы совершенном российском авиаударе по гражданской инфраструктуре в районе Суджи, отмечает Telegram-канал «Рыбарь». Он указывает, что удар по школе-интернату мог быть нанесен украинскими формированиями с целью избавиться от неугодных лиц, которых приходилось содержать, и заодно возложить ответственность на Россию.

    Как считает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, противник нанес ракетный удар по школе-интернату, чтобы скрыть следы военных преступлений в Судже. Он также подчеркнул, что незадолго до удара сообщалось о пуске ракет из Сумской области.

    «Киевские ублюдки решили сместить вектор информационного внимания с резни в Русском Поречном в привычной для себя манере. Что может перекрыть массовые убийства и изнасилования мирного населения «захистниками»? Только еще более крупная трагедия. Эти вурдалаки не придумали ничего лучше, чем нанести авиаудар по интернату в Судже, где живут наши граждане. И привычно свалить это на российскую сторону», – написал военкор Александр Коц. – «В тот момент, когда ООН и Красный Крест пусть вяло, но все-таки начали реагировать на бойню в Русском Поречном, мы вдруг бомбим собственных граждан, оказавшихся в заложниках?! Выродки, родившие этот антикриз, подлежат уничтожению. Какие с ними переговоры?»

    Напомним, в Курской области в селе Русское Поречное российские военные обнаружили останки мирных жителей в подвалах домов. Судмедэсперт рассказала, что у тел обнаружили признаки насильственной смерти: травмы грудной клетки, огнестрельные и осколочные ранения, признаки воздействия электрического тока. Следственный комитет задержал бойца 92-й бригады ВСУ, который признался в убийствах 22 человек в этом населенном пункте.

    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, призвала на международных площадках осудить действия ВСУ в Русском Поречном. Представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация выступает против убийства мирного населения.

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    2 февраля 2025, 11:46 • Новости дня
    Шейха из Саудовской Аравии ограбили на 30 млн рублей на Рублевке

    Шейха из Саудовской Аравии обокрали на 30 млн рублей во время показа дома на Рублевке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Из коттеджа на Рублевке, принадлежащего гражданину Саудовской Аравии, злоумышленники похитили часы и драгоценности стоимостью 30 млн рублей после просмотра недвижимости под видом покупателей, сообщили СМИ.

    Как пишет Mash, супруга гражданина Саудовской Аравии продавала их коттедж на Рублевке, за недвижимость пара планировала выручить 400 млн рублей. Неизвестные совершили ограбление коттеджа. Воры представились потенциальными покупателями, пришли на просмотр недвижимости и после их ухода обнаружилось, что из дома пропали дорогие часы и драгоценности на сумму 30 млн рублей, передает Газета.Ru.

    Позже, когда хозяев не было дома, неизвестные лица срезали замки и отключили электричество в доме. Вызванные супругами специалисты обнаружили в помещениях скрытые прослушивающие устройства.

    Супруга бизнесмена из Саудовской Аравии высказала предположение о возможной причастности к краже ее бывшего возлюбленного. Она считает, что именно он мог быть наводчиком злоумышленников.

    Напомним, в мае неизвестный обокрал жилье депутата Госдумы и экс-мэра Оренбурга Владимира Ильиных, его супруга обнаружила пропажу колец, сережек и других украшений с бриллиантами и драгоценными камнями.

    В июле в городе Лосино-Петровский в Московской области частный дом ограбили трое подозреваемых в балаклавах, они украли более 1 млн рублей. Источник сообщил, что нападение совершено на дом экс-гендиректора «Росгосстраха» Дмитрия Маркарова.

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    2 февраля 2025, 13:14 • Новости дня
    Путин: Европейские элиты встанут у ноги Трампа и будут помахивать хвостиком
    Путин: Европейские элиты встанут у ноги Трампа и будут помахивать хвостиком
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский лидер Дональд Трамп, обладая настойчивостью и характером, быстро наведет порядок в Европе, и европейские элиты признают его лидерство, заявил президент России Владимир Путин.

    «Я вас уверяю: Трамп с его характером, с его настойчивостью, он наведет там порядок довольно быстро. И все они, вот увидите, – это произойдет быстро, скоро – все они встанут у ноги хозяина и будут немножко помахивать хвостиком. Все это встанет на свои места», – сказал Путин журналисту Павлу Зарубину, говоря об отношениях европейских политических элит и вновь избранного президента США. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Зарубина.

    Кроме того, российский лидер добавил, что у европейских лидеров прошлого было мужество бороться за собственное мнение, сегодня таких людей практически нет. «В Европе были такие выдающиеся политические мировые деятели, как (Шарль) Де Голль, (Франсуа) Миттеран, в новейшее время – (Жак) Ширак. В Германии – Вилли Брандт, (Гельмут) Коль, (Герхард) Шредер – кстати, я поставил бы в этот же ряд. Это люди, которые имели собственное мнение и мужество бороться за это собственное мнение, высказывать его, об этом говорить и пытаться хотя бы реализовать его в практической работе. Сегодня там практически таких людей нет», – сказал Путин.

    Глава государства также уточнил, что «сейчас идет какая-то возня между европейскими политическими элитами и вновь избранным президентом (США Дональдом) Трампом». «Что-то изменилось, что ли, со времен Байдена? Да ничего не изменилось. Они с удовольствием выполняли любой приказ со стороны Вашингтона при Байдене», – добавил он.

    По его мнению, европейским элитам больше нравился прежний президент США Джо Байден, у нового американского лидера Дональда Трампа другие представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Путин заявил, что Трамп не нравился европейским элитам, «они с ним боролись активно, реально вмешивались в политическую жизнь и предвыборный процесс в Соединенных Штатах, а потом растерялись, когда Трамп вдруг выиграл».

    Российский лидер также рассказал, что у него до сих пор осталось много друзей в Германии. «Мне кажется, некорректно сравнивать ситуацию. Страны, которые прислуживали, как вы сказали, Гитлеру или вообще, как Германия, собственно говоря, поддержала приход к власти Гитлера, а потом была виновницей начала Второй мировой войны. Но это было тогда. Сегодняшнее немецкое общество не имеет к этому отношения», – сказал Путин.

    Ранее Bloomberg сообщило, что в условиях кризиса на Украине и возвращения на пост президента США Дональда Трампа Россия может обрести союзников среди лидеров Словакии, Австрии и Хорватии, что угрожает единству ЕС и НАТО.

    В пятницу Трамп выразил уверенность в том, что конфликт на Украине следует разрешить через дипломатические переговоры, несмотря на длительность противостояния.

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    2 февраля 2025, 15:44 • Новости дня
    FT: Возможная победа партии Бабиша в Чехии ставит под угрозу поставки снарядов Украине
    FT: Возможная победа партии Бабиша в Чехии ставит под угрозу поставки снарядов Украине
    @ Bundas Engler/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Планы возвращения бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша к власти могут угрожать международной инициативе по закупке боеприпасов для Украины, которую страна активно поддерживает, поставляя значительную часть необходимых снарядов, сообщили СМИ.

    Как пишет Financial Times, партия Бабиша ANO обещает остановить закупки снарядов для Украины, если она вернется к власти. Вице-лидер ANO Карел Гавличек выразил недовольство качеством и ценой боеприпасов, закупаемых Чехией для Украины, и предложил пересмотреть текущую инициативу.

    Эта инициатива, возглавляемая правительством Праги, направлена на пополнение запасов боеприпасов Украины на фоне конфликта с Россией. В прошлом году замминистра иностранных дел Чехии Эдуард Хулициус сообщил, что удалось доставить 520 тыс. боеприпасов калибра 155 мм в Киев, а в следующем году планируется отправка еще 300 тысяч. Однако изначально планировалось отправить 800 тыс. снарядов в 2024 году, но сложности с финансированием и конкуренцией на международных рынках осложнили выполнение этой задачи.

    Работа над инициативой также сталкивается с проблемами логистики и качества продукции, сообщает крупнейший поставщик боеприпасов в Центральной Европе Czechoslovak Group. Хотя некоторые снаряды были низкого качества, украинские представители выразили удовлетворение общими поставками из Чехии, которые помогли восполнить дефицит боеприпасов на фоне возобновления российского наступления.

    Либеральное правительство в Праге предупреждает, что возвращение Бабиша к власти может привести к изменению внешнеполитического курса Чехии, включая возможные сближения с лидерами, поддерживающими Россию, такими как Виктор Орбан в Венгрии или Роберт Фицо в Словакии. ANO также лоббирует мирные переговоры между США и Россией, которые, по мнению Гавличека, могут положить конец конфликту на Украине.

    В ноябре президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским продолжение чешской инициативы по поставкам артиллерийских снарядов для украинских вооруженных сил из стран, не входящих в Евросоюз. Президент Чехии Петр Павел, между тем, одобрил 60 заявок от чешских граждан на вступление в вооруженные силы Украины, всего получен 181 запрос.

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    2 февраля 2025, 17:44 • Новости дня
    Трамп предсказал исчезновение Канады

    Трамп заявил, что без американских миллиардов Канада не сможет существовать

    Трамп предсказал исчезновение Канады
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что без американской финансовой поддержки Канада не останется жизнеспособной страной, и предложил ей стать 51-м штатом США.

    Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что без финансовой помощи от США Канада не сможет существовать, передает РИА «Новости». Трамп утверждает, что США тратят сотни миллиардов долларов, чтобы поддерживать Канаду, и выразил мнение, что это не приносит никакой пользы для Америки.

    «Мы платим сотни миллиардов долларов, чтобы субсидировать Канаду. Зачем? Причин нет. Нам не нужно ничего, что у них есть. У нас безграничные энергоресурсы, мы должны сами делать свои машины и иметь древесины больше, чем можем использовать. Без огромных субсидий Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна», – написал Трамп.

    Президент также предложил Канаде стать пятьдесят первым штатом США, заявив, что это принесло бы канадцам множество преимуществ, таких как снижение налогов и улучшение военной защиты. «Суровой правдой» Трамп назвал необходимость того, чтобы Канада стала 51-м штатом США. «Налоги намного ниже, лучшая военная защита для народа Канады и никаких пошлин», – добавил он.

    В воскресенье президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Трамп объяснил свое решение тем, что Канада и Мексика причастны к контрабанде наркотиков в США, а также обвинил мексиканское правительство в связях с преступными организациями.

    Напомним, Трамп подписал указ о введении 10-процентого налога на импорт канадского энергоносителя, а также общие 25-процентные пошлины на импорт из Канады и Мексики и 10-процентные пошлины для Китая. Тарифы вступают в силу во вторник.

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    2 февраля 2025, 17:58 • Новости дня
    Зеленский назвал огромными потери ВСУ
    Зеленский назвал огромными потери ВСУ
    @ Filip Singer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский заявил об огромных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подтвердил численность армии в 800 тыс. человек.

    Зеленский в интервью Associated Press признал, что ВСУ понесли значительные потери. В YouTube-канале офиса Зеленского также опубликована полная версия интервью, в которой он подчеркнул, что количественный состав армии составляет 800 тыс. военнослужащих, передает ТАСС.

    В воскресенье Зеленский заявил о готовности к мирным переговорам с Россией при посредничестве США и Евросоюза, подчеркнув важность их участия для эффективного урегулирования конфликта.

    Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинская армия в последние шесть месяцев теряет порядка 50 тыс. человек ежемесячно.

    В начале января Минобороны России сообщало, что украинские войска в 2024 году потеряли около 593 тыс. 410 военнослужащих. Самые большие потери зафиксированы с 26 октября по 1 ноября.

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    2 февраля 2025, 07:06 • Новости дня
    Российский посол исключил диалог с Данией из-за поддержки Киева

    Посол Барбин заявил, что из-за поддержки Киева диалога с Данией быть не может

    Tекст: Максим Попов

    Москва не видит предпосылок для возобновления диалога с Копенгагеном по вопросам безопасности из-за ее поддержки киевского режима, заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

    Как отметил Барбин в интервью ТАСС,  на данный момент между странами нет предпосылок для возобновления переговоров по вопросам безопасности. «В настоящее время датская сторона разорвала контакты с нами. Предпосылок для возобновления диалога по этим вопросам в условиях спонсирования Данией киевского режима нет», – заявил он.

    Посол уточнил, что разрыв контактов произошел на фоне поддержки Данией Украины. Это делает невозможным обсуждение тем, касающихся безопасности в Балтийском регионе и предотвращения военных рисков. Барбин добавил, что подобное отношение со стороны западных стран не способствует стабилизации ситуации в регионе.

    До этого сообщалось, что Москва готова использовать международное право для защиты своих интересов в Балтийском море на фоне планов НАТО по патрулированию региона фрегатами и морской авиацией.

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    1 февраля 2025, 22:33 • Новости дня
    Reuters: Трамп обсуждает побуждение Украины к выборам
    Reuters: Трамп обсуждает побуждение Украины к выборам
    @ Yuri Gripas/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Команда Дональда Трампа рассматривает возможность побуждения Киева к проведению президентских выборов для достижения начального перемирия с Россией, что может позволить новому лидеру согласовать долгосрочную сделку с Москвой, передает агентство Reuters.

    Команда президента США Дональда Трампа обсуждает возможность побуждения Киева к проведению президентских выборов в рамках достижения перемирия с Россией, сообщает Reuters.

    Источник агентства сообщил, что «победитель на выборах президента Украины мог бы взять на себя согласование долгосрочной сделки с Москвой».

    Срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года, однако выборы, которые были запланированы на 2024 год, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявил, что проведение выборов в настоящее время является «несвоевременным».

    Ранее спецпосланник США по Украине Кит Келллог заявил, что США хотят, чтобы Киев провел выборы, возможно, к концу года.

    Президент России Владимир Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Владимиром Зеленским, но отметил, что украинский президент не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.

    Путин также отметил, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными по двум причинам: Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины и теперь не имеет права этот указ отменить.

    Коментарии (29)
    2 февраля 2025, 04:55 • Новости дня
    Мексика ответила на пошлины США защитными мерами

    Президент Мексики поручила реализовать план Б для защиты экономики страны

    Tекст: Максим Попов

    Президент Мексики Клаудия Шейнбаум распорядилась задействовать меры для защиты страны после введения США пошлин на мексиканские товары, поручив министру экономики Марсело Эбрарду реализовать план Б.

    Президент Мексики Клаудия Шейнбаум поручила министру экономики Марсело Эбрарду задействовать «тарифные и нетарифные меры» для защиты интересов страны после введения пошлин США, передает РИА «Новости». Она отметила, что данный шаг является частью плана Б, разработанного для защиты Мексики.

    Шейнбаум категорически отвергла обвинения Белого дома, заявив: «Отвергаем клевету Белого дома на мексиканское правительство с обвинениями в связях с преступными организациями, а также любые вторжения на нашу территорию». Она подчеркнула, что проблема имеет корни внутри самих США, где оружие продается преступным группировкам.

    Президент Мексики предложила США сосредоточиться на борьбе с уличной наркоторговлей и отмыванием денег. Она подчеркнула, что проблема наркозависимости и распространения наркотиков в США требует внутреннего решения. Шейнбаум заявила: «Мексика не хочет конфронтации. Мы исходим из сотрудничества между соседними странами... мы должны комплексно работать вместе на принципах общей ответственности, взаимного доверия, сотрудничества и уважения суверенитета».

    Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Трамп объяснил свое решение тем, что Канада и Мексика причастны к контрабанде наркотиков в США, а также обвинил мексиканское правительство в связях с преступными организациями.

    Коментарии (3)
    2 февраля 2025, 14:24 • Новости дня
    Бывший командир приморского отряда «Тигр» вице-губернатор Приморья Ефремов погиб на СВО

    Бывший командир добровольческого отряда «Тигр» Ефремов погиб при возвращении с задания

    Бывший командир приморского отряда «Тигр» вице-губернатор Приморья Ефремов погиб на СВО
    @ primorsky.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший командир приморского добровольческого отряда «Тигр» Сергей Ефремов погиб, возвращаясь с боевого задания, когда его машина подорвалась на мине, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

    Кожемяко сообщил о трагедии в своем Telegram-канале, выразив соболезнования: «Дорогие земляки, друзья, сегодня у нас большое горе. Возвращаясь с боевого задания, погиб командир добровольческого отряда «Тигр» Сергей Ефремов».

    Губернатор в своем видеообращении назвал Ефремова «незаурядным человеком с большим добрым сердцем, отзывчивым, волевым командиром, организатором». «Мы с ним в июне 2022 года, когда это было крайне важно, организовывали отряд «Тигр», где он стал первым его командиром», – добавил он.

    Ефремов, опытный кадровый военный, участвовал в спецоперации на Украине с самого начала. В марте 2024 года он был назначен вице-губернатором Приморского края, отвечающим за внутреннюю политику. Командир был известен под позывным «Кубинец», за проявленные мужество и героизм награжден званиями Героя ДНР и Героя Приморья, передает ТАСС.

    Как пишут «Аргументы и факты», Ефремов и другие бойцы на момент гибели возвращались с боевого задания. Боевая машина, в которой находился Ефремов, подорвалась на мине. Своим поведением он всегда вдохновлял бойцов и подчеркивал: «Я всегда иду первым, чтобы бойцы знали – командир же не дурак, не пойдет туда, где опасно. Хотя это, конечно, не так».

    Ефремов окончил Рязанское училище ВДВ, служил в подразделении морской пехоты ТОФ, после увольнения в запас занимался бизнесом, был вице-мэром Уссурийска, заместителем председателя всероссийского ДОСААФ.

    Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно командиру взвода Ильдару Суфиярову из Уфы. Суфияров командовал мотострелковым взводом в добровольческом мотострелковом полку «Башкортостан». В мае 2023 года он подписал контракт на службу в зоне СВО, где героически погиб в апреле прошлого года.

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    2 февраля 2025, 10:54 • Новости дня
    Против командира ракетной бригады ВСУ завели дело за удар по интернату в Судже
    Против командира ракетной бригады ВСУ завели дело за удар по интернату в Судже
    @ Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело против командира 19-й отдельной ракетной бригады вооруженных формирований Украины полковника Ростислава Карпуши за ракетный удар по школе в Судже, где находились мирные жители, сообщили в ведомстве.

    Отмечается, что полковник подозревается в совершении террористического акта согласно пункту «б» части третьей статьи 205 УК РФ, передает РИА «Новости».

    По данным следствия, в субботу Карпуша отдал незаконный приказ нанести ракетный удар по зданию школы-интерната в городе Судже, Курской области. В здании находились мирные жители, что привело к человеческим жертвам.

    В результате преступления, совершенного Карпушей, имеются погибшие и раненые. Следователи работают над установлением всех обстоятельств происшествия, а также над дачей уголовно-правовой оценки действиям всех причастных лиц. Ведутся меры по установлению местонахождения самого Карпуши и его сообщников.

    Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что обвинения в адрес России в ударе по интернату в Судже являются информационной провокацией Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже, а Минобороны назвало этот удар военным преступлением, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал, что достоверной информации о числе пострадавших нет.

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    2 февраля 2025, 20:47 • Новости дня
    Минюст США заморозил 2 млрд долларов из России для строительства АЭС «Аккую»

    WSJ: Минюст США заморозил в JPMorgan 2 млрд долларов из России на строительство турецкой АЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    Согласно информации The Wall Street Journal, Министерство юстиции США заморозило 2 млрд долларов, которые поступили из России на счета в банке JPMorgan и предназначались для строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.

    Как сообщает ТАСС, Министерство юстиции США приняло решение о заморозке 2 млрд долларов, поступивших из России на счета в американском банке JPMorgan. Эти средства предназначались для финансирования строительства первой в Турции атомной электростанции «Аккую». По информации источника, Газпромбанк должен был предоставить кредит в 9 млрд долларов для данного проекта: 3 млрд долларов были переведены на счет в турецком банке Ziraat через Citi летом 2022 года, а еще 2 млрд долларов – через JPMorgan. Однако, следующий платеж в 2 млрд долларов был заморожен Минюстом США.

    The Wall Street Journal сообщает, что Минюст США ранее рассматривал возможность конфискации этих средств, но администрация бывшего президента Джо Байдена решила ограничиться заморозкой, чтобы избежать ухудшения отношений с Турцией. Издание также отмечает, что часть замороженных средств могла быть направлена российским компаниям, у которых есть счета в Ziraat.

    АЭС «Аккую» является первым атомным проектом в Турции, реализуемым российской государственной корпорацией «Росатом». Проект включает строительство четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР поколения III+ мощностью 1 200 МВт каждый. Первоначально планировалось, что первый энергоблок будет введен в эксплуатацию в 2025 году, согласно межправительственному соглашению, предусматривающему завершение строительства в течение семи лет после получения всех разрешений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон предпринимает попытки повлиять на проект строительства Россией АЭС «Аккую» в Турции, о чем заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Между тем Турция ведет консультации с Росатомом по поводу увеличения электрогенерирующих мощностей через строительство новых АЭС, что подтвердил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар.

    На строительство АЭС «Аккую» в Турции потрачено 25 млрд долларов из суверенных фондов России, сообщал президент Владимир Путин.

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