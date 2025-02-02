Последней неподеленной территорией остается Антарктида. Здесь – не только пингвины, но руды и углеводороды. Именно Антарктида – последний ресурсный резерв человечества. Немаловажно, что Антарктиду открыли русские.14 комментариев
Raven Russia решила обжаловать передачу складов Росимуществу
Стало известно о намерении Raven Russia обжаловать передачу складов Росимуществу
Raven Russia заявила о намерении обжаловать решение о передаче ее складских комплексов Росимуществу, считая его незаконным и необоснованным.
Британская компания Raven Russia выразила несогласие с решением Арбитражного суда Москвы о передаче ее 16 складских комплексов, сообщает РИА «Новости». Комплексам был присвоен статус транспортных терминалов естественной монополии, что стало основанием для их передачи Росимуществу. Raven Russia планирует обжаловать это решение, утверждая о незаконности и необоснованности судебного процесса.
Слушания по делу прошли 31 января в закрытом режиме. Иск был подан Генпрокуратурой РФ, которая требовала признать незаконной передачу активов Raven Property Group местному менеджменту. В процессе Raven Russia указала на ряд нарушений, включая отказ в удовлетворении ходатайств и закрытие заседания.
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, что привело к признанию сделок передачи активов притворными. Сделка, в рамках которой российский менеджмент получал контроль над активами через продажу материнских компаний, была представлена как прикрытие приобретения стратегических предприятий в России.
Raven Russia, тем временем, подчеркивает, что их цель состояла в передаче активов российскому менеджменту, и намерена продолжать выполнять обязательства перед арендаторами и партнерами.