Суд Москвы приговорил бухгалтера Алейникову по делу Фургала к 20 годам колонии

Tекст: Дарья Григоренко

По словам опрошенных юристов, это одно из самых суровых наказаний для женщин в России за ненасильственное преступление, передает РИА «Новости».

Сегодня же тот же суд приговорил Сергея Фургала по этому делу к 23 годам колонии, а по совокупности с предыдущим приговором – к 25 годам строгого режима. Восемь других фигурантов получили сроки от 10 до 20 лет, кроме Дмитрия Голованова, который получил условный срок, поскольку ему не вменялось участие в организованном преступном сообществе.

На скамье подсудимых оказались преимущественно сотрудники предприятий группы «Торэкс», которую, по версии следствия, контролировал Фургал. Всем обвиняемым вменялись организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное предпринимательство – всего почти 15 эпизодов. Никто из подсудимых вины не признал.

По материалам дела, следствие установило, что Фургал, когда был депутатом Госдумы, с соучастниками вел незаконную предпринимательскую деятельность через подконтрольные ему предприятия. Благодаря покровительству со стороны Фургала группа совершала мошеннические преступления, а сумма хищений составила несколько млрд рублей.

Ранее Генпрокуратура взыскала с бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и связанных с ним компаний 8,5 млрд рублей в пользу государства.