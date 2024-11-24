Академия ФСИН начала проверку после смерти курсантки в Рязани

Академия ФСИН начала проверку после смерти курсантки на фоне слухов о самоубийстве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Академия ФСИН России, расположенная в Рязани, начала проверку после смерти курсантки третьего курса, сообщает РИА «Новости». В нескольких Telegram-каналах и СМИ появилась информация о самоубийстве девушки, в которой утверждалось, что она записала голосовое сообщение с обвинениями в адрес конкретных лиц.

В официальном заявлении академии говорится: «По факту смерти курсантки 3-го курса Академия ФСИН России сообщает… В данный момент по факту происшествия проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего». Академия призвала СМИ полагаться только на проверенные данные из официальных источников.

Пресс-служба учреждения опровергла ряд заявлений, распространенных в СМИ. Она подчеркнула, что информация о том, что девушке не позволили уехать на похороны родственников, является недостоверной, так как родители курсантки живы. Также ложными названы сообщения об изнасиловании и о том, что студентка была якобы отчислена задним числом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, преподаватель Псковского филиала Академии ФСИН России был задержан по подозрению в убийстве, а также ФСИН начала проверку из-за смерти осужденного генерала в колонии.