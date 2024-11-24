ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает РИА «Новости», Министерство обороны России заявило об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата над Белгородской областью. По данным ведомства, инцидент произошел около 13.30 по московскому времени.

В сообщении Министерства обороны говорится, что это была попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурные средства противовоздушной обороны вовремя отреагировали и уничтожили аппарат.

Напомним, что в ночь на воскресенье средства ПВО успешно уничтожили и перехватили 34 беспилотных летательных аппарата, запущенных с территории Украины.