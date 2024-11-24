Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной. И то, что не удалось в шестидесятых, может вполне обрести новую жизнь.5 комментариев
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью
Минобороны России сообщило об уничтожении украинского беспилотника самолетного типа над территорией Белгородской области, предотвращая возможную террористическую атаку.
Как сообщает РИА «Новости», Министерство обороны России заявило об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата над Белгородской областью. По данным ведомства, инцидент произошел около 13.30 по московскому времени.
В сообщении Министерства обороны говорится, что это была попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурные средства противовоздушной обороны вовремя отреагировали и уничтожили аппарат.
Напомним, что в ночь на воскресенье средства ПВО успешно уничтожили и перехватили 34 беспилотных летательных аппарата, запущенных с территории Украины.