  • Новость часаВС России поразили групповым ударом военные авиабазы и объекты ВПК Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Откуда у Трампа страсть к Нобелю

    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    28 августа 2025, 11:22 Мнение

    Откуда у Трампа страсть к Нобелю

    Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв

    Программный директор клуба "Валдай"

    Тарифный удар Трампа толкает Индию к жесткому выбору
    Экономист объяснил иск Венгрии против Совета ЕС из-за российских активов
    Суд в Москве постановил взыскать долги посольства Украины
    Умер бывший глава подразделения «Альфа» генерал-майор Канакин

    За более чем 100 лет присуждения Нобелевской премии мира ее лауреатами уже стали четыре президента США, включая автора термина «политика большой дубинки» Теодора Рузвельта (1906). Кроме того, премия присуждалась нескольким американским деятелям более низкого ранга – за то, что они заканчивали войны, начатые ими самими или их предшественниками.

    Это если не говорить о таких причудливых решениях комитета по присуждению премии, как вручение ее Бараку Обаме (2009) в буквальном смысле за будущие заслуги (которых, по итогу, так и не появилось) или Европейскому союзу (2012) вообще непонятно за что и в разгар там финансового кризиса. Наверное, за то, что не переругались в тот раз окончательно. А если покопаться в истории, то можно найти еще массу примеров, парадоксальных с точки зрения морали и логики решений норвежцев. Так что у Дональда Трампа нет оснований думать, что он требует что-то особенное.

    Массовое недоумение настойчивостью, проявляемой его приближенными в этом вопросе, может быть связано с тремя причинами.

    Во-первых, интригами европейских СМИ, которые включились в кампанию своих политиков доставлять американцам мелкие неприятности, не имея возможности что-то возразить в серьезных вопросах.

    Во-вторых, устоявшейся иллюзией по поводу того, что в мире есть некая справедливость и не все определяется теми, кто сильнее или наиболее агрессивен.

    И, наконец, Нобелевская премия мира – это, в каком-то смысле, символ второй половины XX века с его попытками замаскировать силовую политику под эфемерные «усилия международного сообщества». И присуждение ее Трампу, отрицающему большую часть наследия недавнего прошлого, стало бы признанием его правоты в историческом масштабе. Даже в том случае, если формальным основанием станет действительно что-то стоящее, вроде вклада в урегулирование украинского кризиса.

    Говоря короче, ни одна из перечисленных выше причин не может считаться объективным препятствием для того, чтобы амбициозный американский лидер не получил в конечном итоге искомую награду. Тем более что все в мире уже привыкли, что решение по премии принимается профильным комитетом в точном соответствии с известным апокрифом Анны Ахматовой: «Их премия, они и решают, кому давать».

    Премия мира, как и вся «нобелевская» группа премий – это один из инструментов глобального управления, созданных на Западе в период наивысшего расцвета его военных, экономических и политических возможностей. Таких инструментов в мире сейчас достаточно много, и они образуют инфраструктуру, мягко влияющую на то, как нужно развиваться всему человечеству. Премия по экономике, например, уже годами вызывает самые яркие реакции тех, кто реально в современной экономике что-то понимает и видит ее настоящие, а не «нобелевские» проблемы.

    Смысл такого рода инструментов, когда речь идет о главном из них – премии мира – в поощрении действий, укрепляющих позиции США и Европы в глобальных делах либо решающих, тем или иным образом, их внешнеполитические проблемы. К числу последних относится и награда за урегулирование конфликтов, в которых Запад физически не может одержать победу.

    Формально Нобелевский комитет – это норвежское государственно-частное партнерство. В Швеции, где четыре других комитета присуждают премии в естественных науках и литературе, комитет также формируется при непосредственном участии правительства.

    А принимающие решения лица там всегда являются достаточно смекалистыми, чтобы не делать того, что идет вразрез со стратегией своего государства и его союзников. Это не ограниченные умом бюрократы, а вполне просвещенные люди, хоть и не хватающие звезд с неба. И им не нужно давать прямых указаний для того, чтобы было принято решение, правильное с точки зрения процветания Запада. Да и живут они в стране, где даже отказ бегать зимой на лыжах становится поводом для общественного осуждения. Не говоря уже о независимом мнении по мировым политическим вопросам. За последние несколько лет мы видели много примеров, когда порицанию за неправильное мнение подвергались даже вполне авторитетные деятели.

    Не менее интересно, однако, другое: Трамп – первый, кто открыто добивается этой премии, провозгласив, что достоин награды, еще, кажется, в феврале 2025 года. Все предыдущие лауреаты из числа государственных деятелей высшего ранга получали премию в виде хоть и подготовленного, но сюрприза. И в этом смысле кампания Трампа представляет собой новый опыт, который может придать всей истории с премией совершенно неожиданный смысл.

    Дело в том, что раньше политики на Западе премию мира получали в качестве приятного дополнения к тому, что решали какие-то свои задачи. А уже потом эффект от их действий мог рассматриваться как вклад в урегулирование конфликтов.

    Тот же госсекретарь США Генри Киссинджер получил своего «нобеля» в 1973 году за то, что закончил вьетнамскую войну, победить в которой его страна не могла. Он решал чисто американскую внешнеполитическую проблему и до мира во всем мире ему, само собой, никакого дела не было. Как и прочим американским или европейским политикам, удостоившимся столь высокой награды. Да и вообще всем: политическая деятельность не предполагает усилий, которые не были бы обусловлены текущими приоритетами конкретного государства. Разные общественные организации, получавшие премию мира, тоже не исключение – они в большинстве случаев помогали государствам, но не могли им серьезно противостоять.  

    Но Трамп в своем стремлении добиться премии предпринимает усилия именно ради того, чтобы ее получить. Он сделал урегулирование разных региональных конфликтов важной частью всей своей дипломатической деятельности даже в тех случаях, где его предшественники, возможно, и воздержались бы от излишней суеты. Это важно для него лично и важно для положения возглавляемой им державы внутри того, что мы называем коллективным Западом.

    Рассматривать Нобелевскую премию мира в качестве независимого признания вклада персоны или организации в улучшение жизни человечества было бы наивным. И неслучайно в России, Китае и большинстве независимых в своей политике стран отношение к ней лишено всякого преклонения.

    То, что разворачивается между Нобелевским комитетом и американским правительством сейчас, – это весьма увлекательное представление. Главный вопрос, что задают себе наиболее искушенные наблюдатели, формулируется так: сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на премию или нет?

    В том случае, если сможет, все придут к выводу, что Европа окончательно поставлена под контроль США и любая прихоть Вашингтона будет удовлетворена вне зависимости от того, насколько вежливым окажется запрос. А вот если случится так, что Трампу премию не дадут, то появятся основания думать, что европейцы сохранили за собой право на маленький бунт против своих покровителей.

    И всем, конечно, страшно интересно, введет ли Вашингтон санкции против Нобелевского комитета за такую вольность? Вот если введет или пригрозит, то вся история с премией заиграет новыми красками. Мир сделает вывод о том, что в стане его коллективного противника – Запада – есть основания для нешуточного раскола на почве управления уже накопленными активами. Нобелевская премия мира – это именно актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него. 

    Другие материалы автора

    Главное
    Российские войска освободили Нелеповку в ДНР
    Санду пообещала отправить молдавских наемников на Украину
    Bloomberg сообщило о замене посла Украины в США в угоду Трампу
    Кремль спросили о фильме с Джудом Лоу в роли Владимира Путина
    Опытные альпинисты заявили о невозможности спасения Наговицыной с пика Победы
    В РАН рассказали про «какой-то ад» на Солнце
    Напавший на полицейских в Москве мужчина был под наркотиками

    Тарифный удар Трампа толкает Индию к жесткому выбору

    Индия и Китай вынуждены зарыть топор войны и объединиться перед американской угрозой. Введенные Дональдом Трампом пошлины против Индии из-за покупки российской нефти еще сильнее в этом убеждают. Почему Дели так тяжело отказаться от США в пользу Китая с экономической точки зрения? Подробности

    Перейти в раздел

    Грузия пригрозила Западу правдой о «втором фронте»

    Генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси и главный кандидат на этот же пост на осенних выборах Каха Каладзе пригрозил Западу правдой. Если не прекратится шантаж, Грузия обнародует доказательства попыток принудить ее к открытию «второго фронта» против России. Кое-что об этих попытках и жесткой игре Запада известно уже сейчас. Подробности

    Перейти в раздел

    Армия России взяла в клещи «третью столицу Украины»

    Вооруженные силы России вошли в северную часть Купянска, который имеет большое стратегическое значение для СВО и станет чувствительной потерей для ВСУ. На это есть как минимум четыре причины, считая историческое прошлое этого особенного города, расположенного в ста километрах от Харькова. Подробности

    Перейти в раздел

    США подталкивают Индию к России и Китаю

    США повысили пошлины на импорт из Индии. Совокупная ставка достигла 50%, что стало одним из самых высоких показателей в рамках торговой войны Дональда Трампа. Западные СМИ называют решение американских властей «наказанием» Нью-Дели за покупку российской нефти. Эксперты же считают, что Белый дом использует это как повод, мотивы Вашингтона же более обширны и связаны с американо-индийскими отношениями. Чего добиваются Штаты и с какими последствиями в итоге столкнутся? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский решил пощадить детей

      Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    • Азербайджан обвинил русских в оккупации столетней давности

      Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил «российское вторжение в Украину», после чего назвал присоединение Азербайджана к СССР «российским вторжением и оккупацией». Как оно было на самом деле? И почему Алиев раньше молчал на этот счет?

    • Расплата: Урсуле готовят досрочную отставку

      Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят досрочную отставку – формально почетную, но на самом деле позорную. Эта идея якобы принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу, у которого с Урсулой старые счеты.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации