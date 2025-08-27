  • Новость часаВСУ перебросили в Днепропетровскую область полбатальона колумбийских наемников
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мирная жизнь будет рождаться при свете подвига

    Россия воюет, помимо прочего, за обретение утраченного смысла. А смысл этот в первую очередь заключается в человечности, понимаемой не как лозунг, спущенный сверху, а как материал, из которого вырабатывается социальная ткань повседневности.

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Какой будет война после войны

    Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.

    4 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Мужественность мужикам возвращают войны

    У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.

    33 комментария
    27 августа 2025, 22:30 • Общество

    Армия России взяла в клещи «третью столицу Украины»

    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Евгений Крутиков

    Вооруженные силы России вошли в северную часть Купянска, который имеет огромное стратегическое значение для СВО и станет тяжелой потерей для ВСУ. На это есть как минимум четыре причины, считая историческое прошлое этого особенного города.

    В целом ситуация в Купянске и вокруг него пока складывается следующим образом.

    Накануне ВС РФ заняли Кондрашовку, небольшое село к северу от города. Это обезопасило фланг наступающей с севера же группы российских войск и позволило начать движение в сторону застройки Купянска. В данном случае речь о привычной тактике, направленной на избегание контратак противника.

    Параллельно мотострелки закрепились в Соболевке у леса Малые Ровны к западу от города. Это не легендарное теперь Серебрянское лесничество – лес там небольшой и неукрепленный. Предположительно, целью является трасса Н-26, проходящая между Соболевкой и Благодатным на Чугуев и далее на Харьков. Это последняя трасса снабжения для группировки ВСУ в Купянске. Рельеф там таков, что другой возможности доставить боеприпасы или провести ротацию нет: по полям и через лес много не навозишь.

    Трасса уже находится под огневым контролем ВС РФ, так что возможности ВСУ постепенно схлопываются. А в Благодатном, по предварительным данным, уже идут уличные бои, что означает конец централизованного снабжения купянской группировки из Чугуева и Харькова.

    Теперь единственная возможность выхода из города для ВСУ – прямо на юг, на разъезд и хутор Осиново, что приведет к большим потерям.

    Трасса Н-26 пролегает через Купянск в его узкой центральной части (улицы Кузнечная, Центральная и Сватовская) и далее уходит по мосту через реку Оскол в Заосколье – восточную, промышленную часть города. Данный участок – улицы Кузнечная и Центральная – может стать главной тактической целью ВС РФ в купянской застройке.

    Дело в том, что противник серьезно укрепил свои позиции в городе, особенно в промышленной части. Были построены бункеры и подземные ходы, которые соединяют и отдельные позиции, и подвалы предприятий. Поэтому попытка штурмовать промышленный район с востока успеха не имела, и было принято решение сперва поставить под контроль именно западную часть города до трассы Н-26, тем самым блокировав возможности для любого снабжения группировки ВСУ в промзоне. Сейчас этот укрепрайон обслуживается с помощью моста через Оскол.

    Традиционно противник оказывает основное сопротивление ближе к центральным и южным районам освобождаемых населенных пунктов. Однако здание городской администрации с памятником Тарасу Шевченко и мемориалом Голодомору – гораздо менее полезные объекты, чем трасса Н-26. При потере контроля над ней

    восточная часть города будет заблокирована без шансов на спасение для украинской группировки: ей либо сдаваться, либо умирать.

    Некоторые военные эксперты утверждают, что ВС РФ уже заняли северную промзону города. Речь идет о комплексе зданий филиала Харьковгаза, а также о сельскохозяйственных складах «Агротон». Через этот участок удалось пройти до парка имени Комсомола и стадиона «Спартак». Однако северная, северо-западная и западная части Купянска – это преимущественно частный сектор, а многоэтажные или малоэтажные дома начинаются как раз за парком имени Комсомола.

    На восточном берегу Оскола продолжаются ожесточенные бои в Петропавловке, которая прикрывает промышленную часть города. Противник рассматривал именно это направление как самое опасное и укреплял Заосколье с его промзонами. В итоге проморгал довольно быстрое движение ВС РФ после форсирования Оскола и закрепления на западном берегу.

    Это уже традиционный для ВСУ промах: ошибочный выбор направления как основного для удара российских войск – и долгое осознание своей ошибки.

    Инертность киевского штаба связана в основном с внутриполитическими соображениями: мало кто рискует признавать ошибки, которые ведут к потере тактических, тем более – стратегических объектов. Отсюда и отсутствие приказов на отход с провальных позиций.

    Кроме того, ВСУ снимало с Купянского направления резервы то в Курскую область, то под Торецк, а теперь под Красноармейск (Покровск) и Доброполье. По итогам таких вот «шахмат» могут рухнуть сразу все направления одновременно.

    Ценность Купянска как стратегической позиции огромна.

    Во-первых, это крупнейший логистический пункт региона с железнодорожной развязкой, старым транспортным хабом и ремонтными мастерскими. При этом он расположен относительно близко к российской границе, что облегчает его использование как транспортной развязки.

    Во-вторых, опираясь на Купянск, можно усилить позиции в Харьковской области и поставить под вопрос использование ВСУ, например, города Чугуева как перевалочной базы снабжения Славянско-Краматорской агломерации в ДНР с севера.

    В-третьих, от Купянска открывается дорога на Изюм и Балаклею, то есть прямой путь к окружению Славянска и Краматорска с севера. Перспективный выход к Оскольскому водохранилищу ниже по течению ставит под сомнение саму возможность для ВСУ долго удерживать и Изюм, и Славянск.

    Такой маневр просматривается в контексте близости окончательной зачистки Серебрянского лесничества с дальнейшим выходом на Северск и Красный Лиман. Это переформатирует вообще всю ситуацию на северном участке линии боевого соприкосновения.

    В широком смысле занятие Купянска знаменует переход к масштабным стратегическим операциям по освобождению северной части ДНР – Славянска и Краматорска.

    Наконец, у освобождения Купянска есть свой символизм. В 1941 году правительство УССР было эвакуировано сперва из Киева в Харьков, а затем в Купянск. По этой причине город называли «третьей столицей Украины». До освобождения Купянска от немцев город считался также административным центром Харьковской области.

    Однако операция по его освобождению от ВСУ пока что в самом начале. Сопротивление противника будет нарастать по мере продвижения к укрепленной многоэтажной застройке. Но она не такая высотная и объемная, как в Угледаре.

    Сама операция осуществляется именно по угледарскому сценарию. Сперва перерезание транспортного сообщения, лишение противника снабжения и перекрытие путей отхода. Затем последовательная зачистка городской застройки.

    Отличие от Угледара в том, что зачистка будет проходить как бы в два этапа. На первом – основная часть города до трассы Н-26, а затем восточная, промышленная часть. Если раньше не сдадутся, конечно.

