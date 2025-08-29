Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?4 комментария
Захарова: Термин «рашизм» оскорбляет память раввина XI века Шломо Ицхаки
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала закрепление в украинском законе термина «рашизм».
Захарова указала в Telegram, что Владимиром Зеленским подписан новый закон о «государственной политике национальной памяти украинского народа», официально закрепивший на Украине термин «рашизм».
«Почти все «-измы» в восточнославянских языках (как в русском, так и украинском) строятся одинаково: от корня с добавлением суффикса. Фанат-изм, тур-изм, лобб-изм. Логика проста и прозрачна. По этой модели «рашизм» может означать лишь одно – Учение Раши», – заявила она.
Захарова отметила, что «Раши» – это не Россия, а устоявшийся акроним имени средневекового еврейского комментатора Талмуда и Танаха рабби Шломо Ицхаки, которого «ряд исследователей даже считает одним из создателей французского языка».
По словам Захаровой, киевские законодатели, используя слово «рашизм», узаконили оскорбление раввина XI века, уважаемого миллионами иудеев по всему миру. Она добавила, что теперь, по украинскому закону, его учение признано «тоталитарной идеологией».
Захарова назвала такой шаг проявлением исторической и языковой безграмотности, добавив, что киевские власти вместо законов для будущего занимаются «языковыми пасквилями». Она заключила, что эти действия выставляют украинский парламент и руководство страны в нелепом свете.
Зеленский подписал ранее принятый Верховной радой закон, который официально закрепляет термин «рашизм». В документе говорится, что «рашизм» – это «новый вид тоталитарной идеологии», основанный в том числе на превознесении России и россиян, передает РБК.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховная рада весной объявила якобы «государственной идеологией» России так называемый рашизм. Этот термин начали использовать в политическом дискурсе еще в 2008 году. В тот период Россия оказала поддержку Абхазии и Южной Осетии в конфликте с Грузией.