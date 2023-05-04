Русофобский термин доказывает украинский нацизм

Как и зачем Украина выдумала русофобский термин «рашизм»

Киевский режим законодательно утвердил новый политический термин, относящийся к России – «рашизм». По задумке украинских властей, это слово должно стать «страшным понятием», описывающим государственную идеологию нашей страны. На самом же деле получилось все ровно наоборот: в Киеве описали все то, что годами внедряется на Украине.

2 мая на Украине окончательно превратилcя в день, когда украинца хлебом не корми – дай сделать русскому какую-то гадость. Даже символично, что люди, политически ответственные за одесскую Хатынь, решили поискать бревна в чужом глазу.

Выразилось это в одобрении проекта заявления, которым украинские депутаты признали государственной идеологией России так называемый рашизм. Почему бы и нет, собственно? Если они там нас из России в Московию переименовывают, то, наверное, и государственную идеологию могут сосватать? Ту самую, кстати, которой в России, согласно Конституции РФ, нет и быть не может.

Слово о слове

Для начала о самом термине и истории его возникновения. Согласно «Википедии» (понятно, как и кем составляемой), слово активно начало использоваться в политическом дискурсе еще в 2008 году как характеристика политики РФ, направленной на силовую защиту российских интересов на постсоветском пространстве. Тогда это был конфликт с саакашвилевской Грузией, претендовавшей на установление своей юрисдикции над Абхазией и Южной Осетией.

При этом термин, скорее всего, восходит к более раннему («русизм»), которым активно пользовались чеченские сепаратисты. Вестернизация, скорее всего, имела целью популяризацию термина в зарубежной публицистике.

Одним из популяризаторов термина на Западе стал известный американский историк-русофоб Тимоти Снайдер, предложивший транслитерировать термин в английском языке как «ruscism» – чтобы подчеркнуть отсылку к двойному смыслу: русский фашизм.

Напомним, что одним из ответов уже российских политических публицистов на события на Украине и в Грузии в 2000-х годах («революция роз» в Тбилиси и «оранжевая революция» в Киеве) были обвинения в фашизации грузинского и украинского обществ. Причиной этих обвинений была откровенная, не скрываемая и даже поощряемая русофобская и антироссийская нота протестов и общественных настроений.



Украинским и грузинским оппонентам нужен был ответный термин – они его придумали. Тем более, что гораздо проще и выгоднее не оправдываться за фашизацию общественных настроений, выдавая их за подъем патриотизма, а обвинить во всем противника: пусть он оправдывается.

В «Википедии» пропечатал – и шабаш!

Поскольку для Украины конфликт с Россией отнюдь не СВО, а тотальная и всеобъемлющая война (а неучастие в ней хоть в какой-нибудь форме – повод для подозрений), то после 24 февраля 2022 года термин по сути заново родился. До этого его на Украине, конечно же, тоже использовали. Но год назад он перекочевал из интернет-баталий и лексикона маргинальных политиков в речи первых лиц государства.

«Победили нацизм – победим и рашизм» – это слова Петра Порошенко, сказанные в мае прошлого года. Пафос немного блекнет от даты: 8 мая. В этот день на Украине празднуют День памяти и примирения – примирения с пособниками нацистов. Но на такие нестыковки в Киеве уже давно не обращают внимания.

Если историю пишут победители, то верно и обратное: нельзя победить, если ты не пишешь историю. Поэтому действующий президент Украины начал продвигать термин западному потребителю даже раньше. Уже в апреле прошлого года в одном из своих обращений он прямо заявил: «...рашизм – это понятие, которое будет в исторических книгах, будет в условных «Википедиях», останется на уроках. И за партами маленькие детишки во всем мире будут вставать и отвечать учителям, когда этот рашизм начался, на какой земле, кто победил в борьбе за свободу против именно этого страшного понятия».

Совсем даже не в условных, а во вполне конкретных «Википедиях»: в английской «Вики» такая статья появилась 20 апреля, за три дня до упоминания Зеленским. Затем была переведена еще на несколько основных языков (сегодня – на 28 языков мира, включая наиболее используемые китайский, испанский, арабский, панджаби, португальский). То есть в этом направлении велась целенаправленная работа.

К слову, слова Зеленского об изучающих рашизм детишках в школе – не пустая болтовня. Прошлым летом на сайте президента Украины уже публиковали петицию с просьбой ввести в школах новый предмет – русофобию. Необходимость термина на Украине обосновывают следующим образом. Мол, нужно было слово, чтобы на пальцах объяснить всем, с чем Украина воюет. «С русскими» – не подходит, в ВСУ воюют русские из РФ и с Украины. «С Путиным», «с российской армией» – тоже не вариант: СВО имеет широкую и устойчивую общественную поддержку. То есть в их понимании это еще и консенсус российской власти и общества по украинскому вопросу.

Изобрели зеркало

Если вернуться к постановлению Верховной рады, то в качестве признаков рашизма там выделили «…культ силы и милитаризм, культ личности руководителя и сакрализация институтов государства, самовозвеличивание России и россиян за счет насильственного угнетения и/или отрицания существования других народов». Ранее свой набор признаков давал уже упомянутый Снайдер: культ личности, культ смерти, мифологизация прошлого, всеобъемлющая цензура и тотальная война как средство достижения своих целей.

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Набор Снайдера, конечно, выглядит более саморазоблачающим: все, что он перечислил, относится как раз в точности к Украине. Культ Бандеры и пока еще юный культ Зеленского, тотальная цензура, начавшаяся еще за год до СВО, культ смерти («Герої не вмирають», ритуалистика военных похорон с непременным вставанием на колени, проект Национального военного мемориала на 80-100 тыс. захоронений, особые ритуалы националистических формирований и т. п.).

О тотальности войны уже сказано: даже отшельнику и одиночке на Украине трудно не участвовать в войне тем или иным образом. Власти изначально пытались превратить это в круговую поруку (тот же военный сбор с доходов физлиц).

Культ силы и милитаризм тоже в наличии. «Не йди у ВНЗ, йди у ЗСУ» – реальная агитационная кампания ВСУ, рассчитанная на молодежь («Не иди в ВУЗ, иди в ВСУ»).



Самовозвеличивание Украины – это изнаночная сторона мифологизации истории. Плюс все вот эти истории от украинских политиков: «мы воюем с Россией в интересах Европы и всего мира».

Ну и угнетение, куда ж без него. С него-то, в общем, все и началось еще в начале 2014-го. Угнетение русского языка, живущих на Украине русских, регионов их компактного проживания, что уже к лету 2014 года переросло в АТО. Постепенное искоренение русского языка из коммуникативного пространства, а под конец – отмена русских как языковой, культурной и исторической общности. Напомним, согласно мнению украинских властей, на Украине даже национального меньшинства такого (русские) нет. Есть только какие-то русскоязычные украинцы, не пойми откуда взявшиеся. Так что термин – вполне себе зеркало.

Впрочем, это все частности. Как справедливо указывает российский публицист и экономист Яков Миркин, даже во время Второй мировой никто не додумался называть нацизм германизмом, то есть использовать этноним для именования идеологии. Это и есть нацизм в его кристальной чистоте: сверхчеловеки украинцы и недочеловеки русские, ату их! Нам остается лишь перефразировать классика: «Бандеры и Зеленские приходят и уходят. А народ украинский остается».