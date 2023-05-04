Русофобский термин доказывает украинский нацизм

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4 мая, четверг  |  Последнее обновление — 18:44  |  vz.ru
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Неожиданно слабая нефть оставила рубль в покое

Нефть перестала слушаться нефтяников Егор Алеев/ТАСС
Мировая нефть начала быстро дешеветь и стоит уже ниже 74 долларов за баррель. Это выглядит странно, потому что участники ОПЕК+ вместе с Россией уже начали сокращать добычу. Это должно было привести к удорожанию черного золота, а не к обратному эффекту. Это стало хорошей новостью для рубля, который не собирается следовать за падающей нефтью. Почему все идет не по плану нефтяников? Подробности...
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Как Россия срывает контрнаступление ВСУ

В ночь на понедельник ВС РФ нанесли удары по военным объектам в городе Павлограде Днепропетровской области Telegram
В ночь на понедельник в Павлограде прозвучала серия взрывов на промышленных объектах, складах с боеприпасами и горючим. Населенный пункт является одним из складских и логистических хабов готовящегося контрнаступления ВСУ. Как российские упреждающие действия скажутся на планах противника и смогут ли ВС России сорвать наступление ВСУ? Подробности...
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Как России ответить на атаку Киева по Кремлю

Киевский режим атаковал Кремль в преддверии Дня Победы кадр из видео
В ночь на среду Украина атаковала Кремль двумя беспилотниками. Произошедшее квалифицировано как теракт и покушение на президента России. В чем заключаются технические особенности проведенной атаки, какова ее реальная цель и какими вариантами ответа на этот теракт располагает Россия?  Подробности...
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Французские министры попали под каток русофобии

Франсуа Фийон отверг обвинения в коррупции Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
Бывшего премьер-министра Франции заставили публично оправдываться – и не за что-нибудь, а за совершенно законное сотрудничество с российским бизнесом. Обвинения звучат буквально следующим образом – «коррупция в интересах России», и касаются они целой группы французских политиков. Однако перед нами не просто русофобия, а нечто гораздо более замысловатое. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Эрдоган для России меньшее зло, чем остальные

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Нынешний турецкий президент является для Москвы крайне сложным партнером. Но партнером! А его конкурент на выборах в случае своей победы станет не партнером, а проблемой. Подробности...
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Не будет источников угрозы, не будет и БПЛА над Москвой

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Было ясно, что при первой возможности враг попытается ударить с помощью БПЛА по центру Москвы. Или сделать другую пакость. Для этого НАТО работает, старается, для этого Рамштайны. Подробности...
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Кто заменит в России Зайцева и Юдашкина

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Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Мало кто в СССР щупал трудовыми руками вещи от Славы Зайцева, но все знали, что они есть. Примерно там же, где и гитара Высоцкого. Все знали, что где-то есть красные платья и белые пальто, и это грело душу. Чуть меньше, чем групповой полет «Востоков», но грело. Подробности...
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Удары беспилотников по Кремлю: главное

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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики с черными дырами

Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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На 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин

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В Туве открыли крупнейший в России буддийский монастырь

В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Каким должен быть ответ России на атаку беспилотников ВСУ на Кремль?
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Нужно ли в России законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах?
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    Русофобский термин доказывает украинский нацизм

    Как и зачем Украина выдумала русофобский термин «рашизм»
    Киевский режим придумал саморазоблачающий термин
    		  
    4 мая 2023, 18:20
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Николай Стороженко

    Киевский режим законодательно утвердил новый политический термин, относящийся к России – «рашизм». По задумке украинских властей, это слово должно стать «страшным понятием», описывающим государственную идеологию нашей страны. На самом же деле получилось все ровно наоборот: в Киеве описали все то, что годами внедряется на Украине.

    2 мая на Украине окончательно превратилcя в день, когда украинца хлебом не корми – дай сделать русскому какую-то гадость. Даже символично, что люди, политически ответственные за одесскую Хатынь, решили поискать бревна в чужом глазу.

    Выразилось это в одобрении проекта заявления, которым украинские депутаты признали государственной идеологией России так называемый рашизм. Почему бы и нет, собственно? Если они там нас из России в Московию переименовывают, то, наверное, и государственную идеологию могут сосватать? Ту самую, кстати, которой в России, согласно Конституции РФ, нет и быть не может.

    Слово о слове

    Для начала о самом термине и истории его возникновения. Согласно «Википедии» (понятно, как и кем составляемой), слово активно начало использоваться в политическом дискурсе еще в 2008 году как характеристика политики РФ, направленной на силовую защиту российских интересов на постсоветском пространстве. Тогда это был конфликт с саакашвилевской Грузией, претендовавшей на установление своей юрисдикции над Абхазией и Южной Осетией.

    При этом термин, скорее всего, восходит к более раннему («русизм»), которым активно пользовались чеченские сепаратисты. Вестернизация, скорее всего, имела целью популяризацию термина в зарубежной публицистике.

    Одним из популяризаторов термина на Западе стал известный американский историк-русофоб Тимоти Снайдер, предложивший транслитерировать термин в английском языке как «ruscism» – чтобы подчеркнуть отсылку к двойному смыслу: русский фашизм.

    Напомним, что одним из ответов уже российских политических публицистов на события на Украине и в Грузии в 2000-х годах («революция роз» в Тбилиси и «оранжевая революция» в Киеве) были обвинения в фашизации грузинского и украинского обществ. Причиной этих обвинений была откровенная, не скрываемая и даже поощряемая русофобская и антироссийская нота протестов и общественных настроений.

    Украинским и грузинским оппонентам нужен был ответный термин – они его придумали. Тем более, что гораздо проще и выгоднее не оправдываться за фашизацию общественных настроений, выдавая их за подъем патриотизма, а обвинить во всем противника: пусть он оправдывается.

    В «Википедии» пропечатал – и шабаш!

    Поскольку для Украины конфликт с Россией отнюдь не СВО, а тотальная и всеобъемлющая война (а неучастие в ней хоть в какой-нибудь форме – повод для подозрений), то после 24 февраля 2022 года термин по сути заново родился. До этого его на Украине, конечно же, тоже использовали. Но год назад он перекочевал из интернет-баталий и лексикона маргинальных политиков в речи первых лиц государства.

    «Победили нацизм – победим и рашизм» – это слова Петра Порошенко, сказанные в мае прошлого года. Пафос немного блекнет от даты: 8 мая. В этот день на Украине празднуют День памяти и примирения – примирения с пособниками нацистов. Но на такие нестыковки в Киеве уже давно не обращают внимания.

    Если историю пишут победители, то верно и обратное: нельзя победить, если ты не пишешь историю. Поэтому действующий президент Украины начал продвигать термин западному потребителю даже раньше. Уже в апреле прошлого года в одном из своих обращений он прямо заявил: «...рашизм – это понятие, которое будет в исторических книгах, будет в условных «Википедиях», останется на уроках. И за партами маленькие детишки во всем мире будут вставать и отвечать учителям, когда этот рашизм начался, на какой земле, кто победил в борьбе за свободу против именно этого страшного понятия».

    Совсем даже не в условных, а во вполне конкретных «Википедиях»: в английской «Вики» такая статья появилась 20 апреля, за три дня до упоминания Зеленским. Затем была переведена еще на несколько основных языков (сегодня – на 28 языков мира, включая наиболее используемые китайский, испанский, арабский, панджаби, португальский). То есть в этом направлении велась целенаправленная работа.

    К слову, слова Зеленского об изучающих рашизм детишках в школе – не пустая болтовня. Прошлым летом на сайте президента Украины уже публиковали петицию с просьбой ввести в школах новый предмет – русофобию. Необходимость термина на Украине обосновывают следующим образом. Мол, нужно было слово, чтобы на пальцах объяснить всем, с чем Украина воюет. «С русскими» – не подходит, в ВСУ воюют русские из РФ и с Украины. «С Путиным», «с российской армией» – тоже не вариант: СВО имеет широкую и устойчивую общественную поддержку. То есть в их понимании это еще и консенсус российской власти и общества по украинскому вопросу.

    Изобрели зеркало

    Если вернуться к постановлению Верховной рады, то в качестве признаков рашизма там выделили «…культ силы и милитаризм, культ личности руководителя и сакрализация институтов государства, самовозвеличивание России и россиян за счет насильственного угнетения и/или отрицания существования других народов». Ранее свой набор признаков давал уже упомянутый Снайдер: культ личности, культ смерти, мифологизация прошлого, всеобъемлющая цензура и тотальная война как средство достижения своих целей.


    Набор Снайдера, конечно, выглядит более саморазоблачающим: все, что он перечислил, относится как раз в точности к Украине. Культ Бандеры и пока еще юный культ Зеленского, тотальная цензура, начавшаяся еще за год до СВО, культ смерти («Герої не вмирають», ритуалистика военных похорон с непременным вставанием на колени, проект Национального военного мемориала на 80-100 тыс. захоронений, особые ритуалы националистических формирований и т. п.).

    О тотальности войны уже сказано: даже отшельнику и одиночке на Украине трудно не участвовать в войне тем или иным образом. Власти изначально пытались превратить это в круговую поруку (тот же военный сбор с доходов физлиц).

    Культ силы и милитаризм тоже в наличии. «Не йди у ВНЗ, йди у ЗСУ» – реальная агитационная кампания ВСУ, рассчитанная на молодежь («Не иди в ВУЗ, иди в ВСУ»).

    Самовозвеличивание Украины – это изнаночная сторона мифологизации истории. Плюс все вот эти истории от украинских политиков: «мы воюем с Россией в интересах Европы и всего мира».

    Ну и угнетение, куда ж без него. С него-то, в общем, все и началось еще в начале 2014-го. Угнетение русского языка, живущих на Украине русских, регионов их компактного проживания, что уже к лету 2014 года переросло в АТО. Постепенное искоренение русского языка из коммуникативного пространства, а под конец – отмена русских как языковой, культурной и исторической общности. Напомним, согласно мнению украинских властей, на Украине даже национального меньшинства такого (русские) нет. Есть только какие-то русскоязычные украинцы, не пойми откуда взявшиеся. Так что термин – вполне себе зеркало.

    Впрочем, это все частности. Как справедливо указывает российский публицист и экономист Яков Миркин, даже во время Второй мировой никто не додумался называть нацизм германизмом, то есть использовать этноним для именования идеологии. Это и есть нацизм в его кристальной чистоте: сверхчеловеки украинцы и недочеловеки русские, ату их! Нам остается лишь перефразировать классика: «Бандеры и Зеленские приходят и уходят. А народ украинский остается».
     
     
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