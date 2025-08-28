Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.2 комментария
Эрдоган заявил о готовности Турции содействовать переговорам России и Украины
Эрдоган сообщил о готовности Турции содействовать контактам России и Украины
Турецкий президент подтвердил намерение Анкары поддержать переговорные инициативы между Москвой и Киевом и выразил приверженность мирному процессу.
Турция полностью готова содействовать контактам России и Украины на высоком уровне, сообщила канцелярия Эрдогана по итогам его телефонного разговора с Владимиром Зеленским, передает ТАСС.
В ходе беседы были затронуты вопросы двусторонних отношений между Анкарой и Киевом, перспективы мирного урегулирования конфликта, а также актуальные региональные и глобальные темы.
Президент Турции подчеркнул, что считает возможным справедливое разрешение конфликта, акцентировав важность продолжения переговоров и вовлечения Анкары в организацию контактов высокого уровня между сторонами.
В канцелярии уточнили: «Наш президент заявил, что справедливое урегулирование украинско-российской войны возможно, что переговоры между двумя сторонами должны быть продолжены и что Турция готова сделать все возможное для содействия контактам на высоком уровне, которые проложат путь к миру».
Кроме того, Эрдоган отметил, что внимательно следит за контактами России и США на Аляске, а также взаимодействием США, Украины и Европы в Вашингтоне. Он добавил, что Турция продолжит усилия по завершению войны и сохранению безопасности Украины после установления мира.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Анкаре прошли переговоры главы Минобороны Турции и секретаря Совбеза Украины по вопросам гарантий безопасности для Киева. Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне остается маловероятным и может даже отдалить окончание спецоперации на Украине. Потенциальный выход Турции из НАТО может привести к распаду альянса.