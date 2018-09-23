Овчарка загрызла девочку в Ленинградской области

В Приозерском районе Ленинградской области овчарка укусила девятилетнюю девочку в область шеи, от полученной травмы ребенок умер, сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета России.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что инцидент произошел 22 сентября на даче в поселке Плодовое. Девочка играла с собакой породы бельгийская овчарка малинуа. Пес напал на ребенка и укусил в шею.

Ребенок скончался от полученных травм по пути в больницу.

Следователи установили, что владельцем собаки был друг семьи, приглашенный для ремонта электропроводки. В ведомстве сообщили, что собака осталась во дворе дома без намордника. Мужчина рассказал, что взял овчарку из приюта.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности). Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В середине сентября в поселке Рощино под Калининградом пятилетняя девочка погибла в результате укусов собаки, принадлежащей ее родителям.