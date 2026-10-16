РСТ опроверг сообщения о резком снижении цен на туры в Турцию

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в РСТ, сведения о резком и существенном снижении цен на путевки в Турцию из-за непогоды в стране не соответствуют действительности, передает ТАСС.

«Данных, подтверждающих такое падение цен и его связь с непогодой, нет», – подчеркнули в организации.

В РСТ пояснили, что в октябре пляжный сезон в Анталье завершается, спрос снижается, поэтому цены традиционно корректируются. На итоговую стоимость поездки также влияют даты вылета, наличие мест на рейсах, категория отеля и условия проживания.

Отдельные дешевые предложения не отражают общую динамику туристического рынка, добавили в пресс-службе.

Ранее в СМИ появились сообщения, что туры в Анталью резко подешевели на фоне мощных ливней, а путевки формата «все включено» продаются по цене от 30 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг подросток в Стамбуле погиб от удара током в луже во время ливня.

Российским туристам дали советы на фоне рекордных осадков в городе.

В среду пассажирам развернувшихся по пути из Турции в Москву самолетов поменяли билеты.