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    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо свободы слова нужна свобода дела

    «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский хамит Трампу

    Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Германия становится главной угрозой для Европы

    Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.

    18 комментариев
    16 октября 2026, 10:45 • Новости дня

    РСТ опроверг сообщения о резком снижении цен на туры в Турцию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) опровергла информацию о существенном снижении стоимости путевок на турецкие курорты из-за неблагоприятных погодных условий.

    Как указали в РСТ, сведения о резком и существенном снижении цен на путевки в Турцию из-за непогоды в стране не соответствуют действительности, передает ТАСС.

    «Данных, подтверждающих такое падение цен и его связь с непогодой, нет», – подчеркнули в организации.

    В РСТ пояснили, что в октябре пляжный сезон в Анталье завершается, спрос снижается, поэтому цены традиционно корректируются. На итоговую стоимость поездки также влияют даты вылета, наличие мест на рейсах, категория отеля и условия проживания.

    Отдельные дешевые предложения не отражают общую динамику туристического рынка, добавили в пресс-службе.

    Ранее в СМИ появились сообщения, что туры в Анталью резко подешевели на фоне мощных ливней, а путевки формата «все включено» продаются по цене от 30 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг подросток в Стамбуле погиб от удара током в луже во время ливня.

    Российским туристам дали советы на фоне рекордных осадков в городе.

    В среду пассажирам развернувшихся по пути из Турции в Москву самолетов поменяли билеты.

    14 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    У берегов Турции нашли древнейшее в мире затонувшее судно

    Минкультуры Турции: Археологи обнаружили древнейшее в мире затонувшее судно

    Tекст: Мария Иванова

    Группа ученых из университета Акдениз обнаружила у турецкого острова Кекова обломки древнейшего в мире затонувшего торгового судна.

    «Мы обнаружили следы древнейшего в мире затонувшего судна. Обнаруженные амфоры, которым 4,7 тыс. лет, позволяют получить информацию о морской торговле на берегах Турции. Предположительно, эти сосуды использовались для транспортировки оливкового масла или вина, они свидетельствуют о торговле и межкультурной коммуникации в Восточном Средиземноморье», – заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, передает РИА «Новости».

    По его словам, анализ показал, что найденные на судне амфоры, вероятнее всего, были изготовлены в долине реки Иордан. Подобные сосуды ранее находили в Египте, на Крите и на руинах Трои.

    Министр добавил, что особый интерес представляет амфора с двумя отверстиями и девятью символами. По предположению ученых, она могла служить маслобойкой, что указывает на возможность производства моряками масла или сыра во время долгих плаваний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце археологи нашли тысячи керамических сосудов с древнего корабля у берегов Антальи.

    В январе ученые обнаружили руины монастыря византийских монахов в Египте.

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    15 октября 2026, 14:37 • Новости дня
    Лавров предложил провести встречу в формате «3+3» в Азербайджане

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следующую встречу консультативной региональной платформы «3+3» можно провести в Азербайджане, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Новую встречу в формате «3+3» (Азербайджан, Грузия, Армения, Россия, Турция и Иран) можно провести в Азербайджане, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, передает ТАСС.

    «Я бы упомянул формат, который был инициирован Азербайджаном и Турцией, это формат «3+3» – Азербайджан, Грузия, Армения и Россия, Турция, Иран. Мы встречались несколько раз, и сейчас ждем, когда договорятся Армения и Азербайджан о том, кто следующий будет принимать встречу министров иностранных дел этой группы», – сказал Лавров.

    По его словам, ближайшую встречу можно провести в Азербайджане, а следующую – в Ереване. Министр считает, что это было бы правильно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Баку на саммит СВМДА.

    Ранее главы МИД Армении и Азербайджана обсудили продвижение мирной повестки.

    Ранее сообщалось, что Лавров счел своевременным возобновление встреч в формате «3+3».

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    15 октября 2026, 20:11 • Видео
    Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    14 октября 2026, 15:48 • Новости дня
    В Турции задержали 33 человека за связи с ФЕТО и ИГ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр юстиции Турции Акын Гюрлек заявил о задержании 33 человек в ходе операций против запрещенной в стране организации ФЕТО и террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

    Турецкие силовики провели четыре операции в Измире, Эскишехире и Агры, в результате которых под стражу были взяты подозреваемые в причастности к экстремистской деятельности, передает ТАСС.

    «Сегодня в Измире, Эскишехире и Агры при координации с органами прокуратуры в результате совместных действий полиции и жандармерии были проведены четыре отдельные операции против террористических организаций ФЕТО и ИГ. В рамках операций из 35 подозреваемых 33 были задержаны», – сообщил Гюрлек.

    По словам главы ведомства, правоохранители получили важную информацию о финансовых связях ФЕТО. Выяснилось, что через связанную с организацией американскую компанию проходили денежные переводы за турецкие товары. Следствие полагает, что эти средства могли использоваться для финансирования восстановления структуры ФЕТО.

    Кроме того, в ходе операции в Агры был задержан один подозреваемый по делу о финансировании группировки ИГ. Еще один фигурант находится за границей, второго продолжают искать на территории Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае турецкая разведка захватила в Сирии организаторов терактов.

    Полиция задержала более 300 сторонников ИГ.

    В прошлом году правоохранители задержали почти 300 подозреваемых в связях с ИГ.

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    14 октября 2026, 18:45 • Новости дня
    В ДТП с пассажирским автобусом в Анталье пострадали семь россиян

    Tекст: Ольга Иванова

    В турецкой провинции Анталья семеро граждан России получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса.

    В районе Коркутели произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, среди пассажиров которого находились российские туристы, передает ТАСС.

    «По информации, полученной от турецких компетентных органов, сегодня в районе Коркутели провинции Анталья произошло ДТП, в результате которого пострадали семеро российских граждан. Они были доставлены в местную больницу. На данный момент в медучреждении остаются двое пострадавших, остальные, в том числе дети, выписаны», – сообщили в генконсульстве России в Анталье.

    В диппредставительстве добавили, что обращений к ним по данной ситуации пока не поступало, однако дипломаты держат вопрос на контроле и готовы оказать необходимое консульское содействие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Турции сообщили о 40 пострадавших в дорожно-транспортном происшествии.

    Российское посольство подтвердило отсутствие соотечественников в другом попавшем в аварию автобусе.

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    14 октября 2026, 14:46 • Новости дня
    Грузовое судно село на мель на черноморском побережье Стамбула

    Грузовое судно село на мель в Черном море у берегов Турции

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На черноморском побережье Стамбула в районе Чаталджа село на мель грузовое судно, на место инцидента направлены подразделения береговой охраны, сообщают турецкие СМИ.

    Грузовое судно село на мель на пляже Чилингез в районе Чаталджа на черноморском побережье Стамбула, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

    На место происшествия направлены подразделения береговой охраны, специалисты начали подготовку к снятию судна с мели. Информация о причинах происшествия, названии, флаге и типе судна пока отсутствует.

    По внешнему виду оказавшееся на мели судно напоминает крупный сухогруз или танкер. Информации о пострадавших или загрязнении акватории не поступало.

    Во вторник власти Стамбула предупреждали о сильном ветре и штормовых порывах до 80 км/ч в отдельных районах города и его предместьях, в том числе в Чаталдже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Черном море при атаке беспилотников на судно погиб капитан.

    В начале месяца МВД Румынии заявило о спасении 11 человек с загоревшегося в акватории судна.

    Летом атакованный беспилотником сухогруз сел на мель в Черном море.

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    15 октября 2026, 15:29 • Новости дня
    Подросток в Стамбуле погиб от удара током в луже во время ливня

    Tекст: Дарья Григоренко

    В центральном районе Стамбула Фатих 14-летний юноша получил смертельный удар током, наступив в образовавшуюся после рекордных осадков лужу.

    Подросток стал первой жертвой масштабных ливней, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на телеканал Haberturk.

    По данным властей турецкой провинции, инцидент произошел в парке Чукурбостан. Ребенок был госпитализирован и находился в сознании, однако врачам не удалось его спасти.

    В среду на Стамбул обрушилась непогода, выпало свыше 200 мм осадков на квадратный метр. В городе зафиксировано более 1,2 тыс. подтоплений жилых домов и 15 оползней. Дороги во многих районах оказались затоплены, а загруженность автомагистралей достигала 89%. К ликвидации последствий стихии привлекли более 8 тыс. сотрудников экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг число жертв ливней в Стамбуле выросло до трех человек.

    Российским туристам дали советы на фоне рекордных осадков.

    В среду пассажирам развернувшихся по пути из Турции в Москву самолетов поменяли билеты.

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    14 октября 2026, 12:40 • Новости дня
    В Стамбуле задержали разыскиваемого за хищение американца Шулера

    Medyatava: В Турции задержали американца Шулера за хищение 1,5 млрд долларов

    Турецкая полиция задержала в Стамбуле американского бизнесмена Ричарда Шулера, который разыскивался по линии Интерпола за мошенничество на сумму около 1,5 млрд долларов.

    Американец разыскивался Финляндией по обвинению в крупном мошенничестве с отягчающими обстоятельствами, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкое издание Medyatava.

    «Полицейский спецназ в результате совместной операции с разведкой задержал Шулера в его квартире в районе Бешикташ. В результате обыска конфискованы 64 наручных часов Rolex и Patek Philippe, 4 млн долларов наличными, драгоценности и оружие в большом количестве», – сообщило издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце разыскиваемого Интерполом за мошенничество россиянина задержали в Турции.

    В прошлом году США депортировали в Россию разыскиваемого Интерполом за мошенничество мужчину.

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    14 октября 2026, 21:50 • Новости дня
    Болгария, Румыния и Турция начали готовить план безопасности Черного моря

    Politico: Болгария, Румыния и Турция готовят план безопасности Черного моря

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Болгария совместно с Румынией и Турцией работает над инициативой по защите свободы судоходства в Черном море на фоне участившихся атак на суда.

    Болгария, Румыния и Турция работают над инициативой по безопасности в Черном море. Премьер-министр Болгарии Румен Радев планирует представить эту инициативу на саммите Европейского совета 15 и 16 октября, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

    Издание подчеркивает, что вопрос безопасности судоходства станет одним из центральных на предстоящем саммите. В проекте заявления по итогам саммита будет подчеркнута необходимость незамедлительного восстановления безопасного прохода для грузовых судов с зерном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Болгарии обсудил с послом России атаки дронов на суда в Черном море.

    Ранее София запросила помощь ЕС и НАТО после инцидентов.

    А в конце прошлой недели уже Турция предложила России и Украине два коридора безопасности в акватории.

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    15 октября 2026, 14:28 • Новости дня
    Глава МИД Турции Фидан покинул зал во время речи президента Израиля

    Представители пяти стран покинули саммит в Баку при выступлении главы Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и представители еще нескольких государств покинули зал заседаний на саммите в Баку во время выступления президента Израиля Ицхака Герцога.

    Во время выступления израильского лидера на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии зал заседаний покинули делегации нескольких государств, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал NewsPulse.

    Помимо турецкого министра, из помещения вышли представители Ирана, Пакистана, Палестины и Кувейта.

    Отношения между Анкарой и Тель-Авивом резко обострились после начала израильской операции в секторе Газа в октябре 2023 года. Турецкие власти жестко раскритиковали действия армии обороны Израиля, а в мае 2024 года приостановили торговлю с еврейским государством до прекращения атак на палестинский анклав и обеспечения бесперебойных поставок гуманитарной помощи. В настоящее время страны поддерживают контакты только по линии спецслужб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг иранская делегация также покинула саммит в Баку во время выступления израильского президента.

    В прошлом месяце Турция жестко ответила на слова главы Минобороны Израиля о президенте Реджепе Тайипе Эрдогане.

    Летом Анкара призвала к международной политической изоляции еврейского государства.

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    15 октября 2026, 20:23 • Новости дня
    Вьетнам приветствовал решение Путина о безвизовом въезде для граждан страны

    МИД Вьетнама приветствовал решение Путина о безвизовом режиме для вьетнамцев

    Tекст: Ольга Иванова

    Вьетнам приветствует решение России ввести безвизовый режим для граждан республики, имеющих обычные паспорта, заявила официальный представитель МИД страны Фам Тху Ханг.

    Такое решение было принято в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пишет ТАСС.

    Ханг напомнила, что в сентябре во время визита генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама в Россию стороны приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства между двумя странами. В документе подчеркивается намерение укреплять и расширять сотрудничество в сфере трудовых ресурсов, активизировать туристические обмены, упрощать процедуры въезда и выезда для граждан Вьетнама и стремиться к введению безвизового режима для владельцев обычных паспортов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Россия и Вьетнам наметили шаги по наращиванию взаимодействия в оборонной сфере.

    В понедельник президент России Владимир Путин утвердил безвизовый въезд в Россию для граждан Вьетнама.

    В Ассоциации туроператоров России (АТОР) спрогнозировали рост турпотока из Вьетнама в Россию на 30%.

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    14 октября 2026, 12:13 • Новости дня
    Въездной турпоток в Россию вырос на 17%

    Поток иностранных туристов в Россию за восемь месяцев вырос на 17%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За первые восемь месяцев текущего года поток иностранных туристов в Россию увеличился на 17% благодаря расширению авиасообщения и электронным визам, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

    Глава Минэкономразвития принял участие в расширенном заседании комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

    «Растет въездной туризм – плюс 17% за восемь месяцев. Сказывается запуск электронных виз, безвизовый режим с Китаем, расширение авиасообщения, продвижение бренда России за рубежом», – заявил Решетников.

    По словам министра, туристическая отрасль планомерно развивается. По программе льготного кредитования поддержку получили 300 отелей на 63 тыс. номеров, введено 46 объектов на 10,2 тыс. номеров.

    Также за счет субсидирования с 2022 года появилось 12 тыс. номеров в модульных гостиницах, а в ближайшие два года планируется ввести еще более семи тысяч. С помощью льготных кредитов развиваются крупные инфраструктурные проекты: уже введены в эксплуатацию пять аквапарков, два горнолыжных комплекса и круглогодичный парк развлечений в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в АТОР спрогнозировали рост турпотока из Вьетнама в Россию на 30%.

    Эксперты назвали популярные направления для отдыха на ноябрьские выходные.

    До того Россия и Восточный Тимор договорились о проектах в энергетике и туризме.

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    15 октября 2026, 20:51 • Новости дня
    АТОР назвала самые популярные зарубежные направления на ноябрьские праздники

    АТОР: Египет и Турция стали самыми популярными на ноябрьские праздники

    Tекст: Ольга Иванова

    Египет, Турция, Таиланд и Вьетнам стали самыми востребованными зарубежными направлениями среди российских туристов на ноябрьские праздники в 2026 году, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

    «На ноябрьские праздники топ-продаж – это Египет, Турция. Египет, Таиланд, Вьетнам. Это направления, которые на ноябрьские праздники достаточно востребованы», – сказала Ломидзе, ее слова приводит РИА «Новости».

    Вместе с тем в ассоциации не отмечают всплеска спроса россиян на дополнительные дни отпуска в этот праздник в 2026 году.

    «Ноябрь и февраль – два самых тяжелых месяца в межсезонье, потому что: либо уже ничего толком не работает, либо еще более или менее не разогрелось», – добавила Ломидзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник эксперты назвали популярные направления для отдыха на ноябрьские выходные.

    В августе эксперты зафиксировали рекордный рост туризма на Дальнем Востоке.

    В июле россияне заплатили рекордные 2,5 млн рублей за отдых в Турции.

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    15 октября 2026, 12:54 • Новости дня
    МИД: Идеи о невыдаче виз показывают «гуманитарный подход» ЕС во всей красе

    Грушко: Идеи о невыдаче виз показывают гуманитарный подход ЕС во всей красе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что идеи Евросоюза о полном отказе в выдаче туристических виз россиянам демонстрируют «гуманитарный подход» объединения во всей красе.

    Он отметил, что Евросоюз демонстрирует свой подход во всей красе, вынашивая идеи о полном отказе в выдаче туристических виз гражданам России, передает ТАСС.

    «Замечу, что раньше они все время говорили, что санкции являются только инструментом, а не способом наказания российского народа. Теперь мы видим этот «гуманитарный подход» Европейского союза во всей красе», – заявил Грушко.

    По его словам, идеи о полном запрете на выдачу виз всем россиянам активно продвигают северные страны и государства Балтии.

    Дипломат констатировал, что подобная мера означает введение ограничений против всех граждан России, начиная от младенцев и заканчивая престарелыми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ирландия выступила против инициативы Германии ограничить визы для россиян.

    В понедельник глава МИД Финляндии призвала Еврокомиссию запретить выдачу туристических виз россиянам.

    В воскресенье Евросоюз подготовил ужесточение визового режима для туристов из России.

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    15 октября 2026, 14:31 • Новости дня
    Число жертв ливней в Стамбуле выросло до трех человек

    Число жертв непогоды в Стамбуле выросло до трех человек

    В Стамбуле в результате сильных ливней число жертв увеличилось до трех человек, продолжаются поиски еще четырех пропавших, сообщил турецкий телеканал TRT Haber.

    В четверг спасатели обнаружили тело мужчины у водоема в районе Кагытхане, передает ТАСС со ссылкой на TRT Haber.

    Ранее власти Стамбула сообщали о гибели двух человек. Губернатор турецкого мегаполиса Давут Гюль отметил, что спасатели эвакуировали 2 722 человека в ходе ликвидации последствий непогоды. В ряде районов продолжаются работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры.

    По прогнозам метеорологов, дожди в Стамбуле и его окрестностях продлятся до конца недели. Местные власти объявили желтый код метеорологической опасности и продлили на пятницу отмену занятий в школах города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российским туристам в Стамбуле дали советы на фоне рекордных ливней.

    В среду пассажирам развернувшихся по пути из Турции в Москву самолетов поменяли билеты.

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    14 октября 2026, 11:39 • Новости дня
    Пассажирам развернувшихся по пути из Турции в Москву самолетов поменяли билеты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пассажирам рейсов, которые накануне вылетели из Турции в Москву, но были вынуждены развернуться из-за ограничений в столичных аэропортах, меняют билеты на другие даты на фоне нехватки гостиничных номеров в Стамбуле.

    Пассажирам самолетов, летевших накануне из Турции в Москву и развернувшихся в полете из-за ограничений в аэропортах столицы, оформляют билеты на другие рейсы. Людей пересаживают на ближайшие и вечерние вылеты, а также на отправления в четверг, передает ТАСС.

    Из-за большого числа прибывших в новом международном аэропорту Стамбула затянулся процесс предоставления гостиничных номеров. Мест в ближайших отелях не хватает, поэтому часть людей расселяют на другом берегу города, а остальные продолжают стоять в очереди.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду из-за ограничений в аэропортах Москвы перенаправили более 30 самолетов.

    Во вторник летевшие из Турции рейсы развернулись над Литвой.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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