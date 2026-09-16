Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.4 комментария
Дроны ВСУ сожгли здание сельсовета в херсонской Константиновке
В результате ночной атаки украинских дронов на село Константиновка в Херсонской области полностью сгорело здание совета депутатов, никто не погиб, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
«Около 4.00 село Константиновка Горностаевского округа подверглось атаке БПЛА. После многочисленных сбросов по зданию совета депутатов на улице Шевченко начался пожар, здание сгорело», – сообщил Сальдо в Max.
Политик подчеркнул, что противник целенаправленно атакует мирные объекты региона, включая школы и дороги. Несмотря на разрушения, муниципальные органы продолжат работу и окажут необходимую помощь местным жителям.
Накануне украинские беспилотники атаковали здание ремонтируемой школы в Алешкинском округе.
В конце августа из-за ударов дронов ВСУ по энергетической инфраструктуре Херсонская область осталась без света.
В прошлом году украинские военные нанесли прицельный удар беспилотниками по сельской администрации в Рыбальче.