ВСУ ударили дронами по зданию администрации села Херсонской области

Боевики ВСУ ударили FPV-дронами по зданию сельской администрации в Херсонской области

Tекст: Анна Безрукова

«В Рыбальчем враг нанес прицельный удар по сельской администрации, выпустив 18 FPV-дронов с зажигательными боеприпасами. Здание полностью сгорело. К счастью, никто не пострадал», – написал он в своем Telegram-канале.

В селе Костогрызово Алешкинского округа украинские боевики атаковали при помощи дронов частное домовладение. В результате оказались повреждены две легковых машины и придомовое ограждение, жертв нет, уточнил Сальдо.

Кроме того ВСУ обстреляли жилые кварталы в Алешках, Великой Лепетихе, Днепрянах, Райском, Каирах, Каховке, Новой Маячке, Новой Каховке, Подстепном и Челбурде, добавил он.

Напомним, в октябре Владимир Сальдо сообщил о захвате плацдарма на Карантинном острове в Херсоне. Он также рассказал, что ВСУ не ожидали российского продвижения в Херсоне.

До этого Сальдо сообщал, что разведчики и десантники группировки «Днепр» провели операцию по форсированию Днепра.