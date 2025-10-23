Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.10 комментариев
Сальдо: ВС России захватили плацдарм на Карантинном острове и закрепились
Разведчики и десантники группировки войск «Днепр» провели операцию по форсированию Днепра и захвату плацдарма на острове Карантинный в Херсоне, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Он уточнил, что под огнем противника российское бойцы высадились на берег, подавили огневые точки и отразили контратаки ВСУ.
«Сейчас плацдарм надежно закреплен, идет минирование подступов и организация снабжения. Этот успех открывает новые возможности для контроля над западной частью Херсона», – написал о в Telegram-канале.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Сальдо сообщал, что российские военные наносят удары по объектам на Карантинном острове в Херсоне, чтобы ограничить снабжение украинских войск и снизить угрозу для города. Российские войска также захватили ключевые объекты Карантинного острова в Херсоне. В Подполье заявили о разгроме готовившей атаку через Днепр группе ВСУ в Камышанах.