Сальдо назвал удары ВС России по Карантинному острову защитой Херсона

Tекст: Ирма Каплан

Российские вооруженные силы наносят удары по логистическим путям и промышленным объектам ВСУ на Карантинном острове в Херсоне.

«Карантинный остров, на нем расположены судостроительные предприятия крупнейшие, еще со времен Советского Союза. Там много зданий, сооружений именно промышленного назначения. <…> И на всех этих промышленных объектах они прячутся и из них ведут обстрел других районов города Херсона, а говорят, что это российская армия обстреливает», – рассказал Сальдо ТАСС.

По его словам, ВС России не дают возможности боевикам киевского режима доставлять в достаточном количестве боеприпасы на территорию Карантинного острова и тем уменьшают опасность для других районов Херсона.

Сальдо уточнил, что российские удары по мосту, ведущему на остров, были направлены на ограничение передвижения военной техники, при этом мост был разрушен частично, чтобы сохранить возможность эвакуации и передвижения мирных жителей.

Напомним, в начале августа киевские власти объявили эвакуацию с острова из-за нарушенного газоснабжения. При этом российская сторона заявляет, что Карантинный остров используется как база ВСУ.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Сальдо заявил о переезде киевской администрации из Херсонской области в Николаев. Местные жители в Херсоне и Запорожье передают российским военным адреса домов, где скрываются подразделения ВСУ. Сальдо пообещал возвращение Херсона из «украинского плена» и заявил 19 октября о начале освобождения города.