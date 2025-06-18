Губернатор Сальдо заверил в возвращении Херсона из «украинского плена»

Tекст: Вера Басилая

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале заявил о планах возродить Херсон после освобождения от Вооруженных сил Украины.

По его словам, главная задача – вернуть город из «украинского плена» и восстановить его, и он выразил уверенность, что это непременно произойдет.

Владимир Сальдо поздравил жителей Херсонской области с днем основания Херсона, напомнив, что городу исполнилось 247 лет. Он подчеркнул, что Херсон был основан 18 июня 1778 года по указу Екатерины II, когда князь Потемкин заложил крепость и верфь у устья Днепра.

Губернатор отметил историческую роль Херсона как колыбели Черноморского флота и одного из ключевых центров юга России. Он добавил, что город строили представители разных народов, и эта многоликая энергия по-прежнему ощущается в каждом доме и на каждой улице.

ВСУ превращают Херсон в ключевой оборонный пункт, а в городе участились облавы и репрессии против гражданского населения.

Украина назвала «неприемлемым» возможный отказ от Запорожья и Херсона.

Ранее Сальдо заявил о благоприятной военно-политической обстановке для освобождения Херсона и правобережья.