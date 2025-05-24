Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен был получить поддержку Европы. Однако Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед избирателями.11 комментариев
Сальдо рассказал, как ВСУ превращают Херсон в узловой пункт обороны
Сальдо: ВСУ превращают Херсон в узловой пункт обороны
ВСУ превращают Херсон в ключевой оборонный пункт, в городе участились облавы и репрессии против гражданского населения, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Херсон превращается Вооруженными силами Украины в важный узел обороны, при этом свободно по городу могут перемещаться только боевики и наемники, часто в гражданской одежде, сообщил ТАСС губернатор области Владимир Сальдо.
«Что касается самого города Херсона – поступающая информация говорит о том, что ВСУ превращают его, по своим довольно ограниченным возможностям, в узловой пункт обороны. <...> А для жителей – постоянные облавы, обыски, репрессии», – сказал он.
По словам Сальдо, ВСУ опасаются местного населения и возвращения России, поэтому ужесточают порядки.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские военные проводят разведывательно-диверсионные операции в районе правобережья Херсонской области, нанося урон противнику и возвращаясь на исходные позиции.