Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.3 комментария
Сальдо сообщил об успешных операциях ВС России на правобережье
Российские военные проводят разведывательно-диверсионные операции в районе правобережья Херсонской области, нанося урон противнику и возвращаясь на исходные позиции, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
По его словам, военнослужащие ВС РФ осуществляют целенаправленные операции в районе правобережья Херсонской области, передает ТАСС. Сальдо заявил, что речь идет не о масштабных наступлениях, а о точечных разведывательно-диверсионных задачах.
По словам Сальдо, российские подразделения заходят вглубь территории, успешно выполняют поставленные задачи и возвращаются обратно. Он подчеркнул, что такие операции отличаются высоким уровнем опасности и требуют максимального профессионализма от бойцов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины обстреляли Новую Каховку, в результате чего были ранены трое жителей. Российские военные уничтожили три катера ВСУ на Днепре. Украинские военные установили новое разведывательное устройство на берегу Днепра.