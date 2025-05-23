Сальдо сообщил об успешных операциях ВС России на правобережье

  • Новость часаРоссийские войска подошли вплотную к пригородам Купянска
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    Ненависть к евреям в США выплеснулась за пределы университетов
    Лавров указал на недостаток Ватикана в качестве площадки для переговоров с Украиной
    Рар: Борьба либеральной элиты ЕС с «инакомыслием» меняет лицо Европы
    Алаудинов сказал, почему «Ахмат» не берет в плен наемников
    Российские войска освободили Радьковку в Харьковской области
    Названо количество попавших в плен украинских военных
    Лавров назвал очевидной неадекватность Зеленского
    Рубио призвал ужесточить санкции против России
    Мерц намерен подавить санкциями дебаты о запуске «Северного потока»
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США оставляют балласт за бортом

    Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем украинцы поджигают Европу

    Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем СВО похожа на Северную войну

    Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.

    8 комментариев
    23 мая 2025, 13:55 • Новости дня

    Сальдо сообщил об успешных операциях ВС России на правобережье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные проводят разведывательно-диверсионные операции в районе правобережья Херсонской области, нанося урон противнику и возвращаясь на исходные позиции, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

    По его словам, военнослужащие ВС РФ осуществляют целенаправленные операции в районе правобережья Херсонской области, передает ТАСС. Сальдо заявил, что речь идет не о масштабных наступлениях, а о точечных разведывательно-диверсионных задачах.

    По словам Сальдо, российские подразделения заходят вглубь территории, успешно выполняют поставленные задачи и возвращаются обратно. Он подчеркнул, что такие операции отличаются высоким уровнем опасности и требуют максимального профессионализма от бойцов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины обстреляли Новую Каховку, в результате чего были ранены трое жителей. Российские военные уничтожили три катера ВСУ на Днепре. Украинские военные установили новое разведывательное устройство на берегу Днепра.

    22 мая 2025, 21:25 • Новости дня
    Залужный призвал Украину не надеяться на чудо и белого лебедя

    Залужный признал невозможность возвращения Украины к границам 1991 и 2022 годов

    Залужный призвал Украину не надеяться на чудо и белого лебедя
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный выразил мнение, что Украине не стоит ожидать возвращения к границам 1991 или 2022 года.

    Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный выступил на форуме «Экспорт безопасности: украинское оружие в мире». Он отметил, что Украина не сможет возвратиться к границам 2022-го или 1991 года, передает «Газета.Ru».

    «Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на какое-то чудо или на какого-то белого лебедя, который на Украину принесет мир, границы 1991 или 2022 года и после этого будет большое счастье», – заявил Залужный, комментируя перспективы возвращения территорий.

    Он отметил, что Киев сейчас оказался в крайне тяжелом экономическом положении и сталкивается с нехваткой человеческих ресурсов для продолжения боевых действий.

    Ранее Залужный высказывал мнение о возможности уступки части территорий Украиной при заключении мирного соглашения. Польский журнал Polityka отмечал, что Европа не сможет удержать Украину в зоне своего влияния.

    Ранее Залужный заявил, что Украина не сдастся, и призвал западные страны продолжать поддержку Киева.

    Президент США Дональд Трамп считает, что возвращение потерянных Киевом регионов, в том числе Крыма, будет крайне затруднительным.

    МИД России заявил, что Москва никогда не допустит возвращения украинских границ к рамкам 1991 года.

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    23 мая 2025, 08:38 • Новости дня
    Посол России заявил о попытке Британии «стреножить» Черноморский флот
    Посол России заявил о попытке Британии «стреножить» Черноморский флот
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Британские власти продолжают оказывать разностороннюю поддержку военно-морским силам Украины, включая поставки катеров и ракет, чтобы «стреножить» действия Черноморского флота России, заявил посол России в Британии Андрей Келин.

    По словам Келина, Лондон активно помогал и продолжает помогать развитию военно-морских сил Украины с целью ограничить возможности российского флота на Черном море, передает РИА «Новости».

    Посол заявил, что Британия последовательно занималась этим направлением еще до начала спецоперации на Украине.

    Келин отметил, что, по мнению Москвы, Лондон стремится «стреножить российский флот на Черном море», однако соотношение сил в регионе остается в пользу России. Он добавил, что после начала спецоперации Британия продолжила передавать Киеву противокорабельные ракеты и оказывать поддержку в создании флота безэкипажных катеров, а также в планировании операций украинских сил в Черном море, что активно обсуждалось в британских СМИ.

    Дипломат напомнил, что в 2021 году Британия предложила построить для Украины восемь ракетных катеров и заключила соглашение о кредите на 1,7 млрд фунтов (2,2 млрд долларов) для закупки вооружений и строительства флота. Тогда же Киев заявил о планах создания новых военно-морских баз на Черном и Азовском морях. В 2023 году Британия сообщила о намерении передать Украине 23 военных катера и 20 амфибий «Викинг», а в 2024 году – два минных тральщика Королевского военно-морского флота.

    Ранее посол России заявлял, что Британия давно планирует создание двух военных баз на Украине, одна из которых может быть построена на Азовском море.

    Посольство России обвинило Британию в попытках сорвать переговоры по Украине.

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    22 мая 2025, 18:20 • Видео
    Зачем Зеленскому римский папа

    Вашингтон и Киев предлагают перенести переговоры по урегулированию на Украине из Турции в Ватикан. Новый папа Лев XIV поддерживает эту идею. Чем она плоха?

    Коментарии (2)
    23 мая 2025, 08:31 • Новости дня
    Стало известно о переброске группировки ВСУ на север Харьковской области

    В район Липцов перебросили более 300 украинских военных, артиллерию и бронетехнику

    Стало известно о переброске группировки ВСУ на север Харьковской области
    @ Sofiia Bobok/Anadolu/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В район населенного пункта Липцы на Украине переброшены более 300 солдат и около 50 единиц военной техники, включая артиллерию и бронемашины.

    Украинское командование направило существенное подкрепление в населенный пункт Липцы и его окрестности, передает ТАСС. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, уточнив, что в район прибыло более 300 солдат, до 20 единиц автомобильной техники и около 30 бронемашин.

    Марочко также отметил присутствие трех батарей артиллерийских орудий и нескольких отдельных взводов беспилотных летательных аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев увеличил число расчетов БПЛА на купянском участке. Украинские военные покинули свои позиции после трехдневных боев в районе Новой Кругляковки в Харьковской области. Российские войска продвинулись на 300 м, заняв выгодные позиции северо-западнее Липцов, и расширили зону контроля у Волчанска в Харьковской области.

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    22 мая 2025, 23:25 • Новости дня
    Военное следствие заявило о возможном применении HIMARS при ударе ВСУ по Льгову
    Военное следствие заявило о возможном применении HIMARS при ударе ВСУ по Льгову
    @ John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Для удара по Льгову в Курской области вооруженные силы Украины, предположительно, использовали РСЗО HIMARS, сообщил сотрудник Военного следственного управления СК России, проводивший осмотр места удара и изъявший осколки боеприпаса для дальнейшей экспертизы. СК возбудил уголовное дело о теракте.

    На месте обстрела были проведены следственные действия и обнаружены фрагменты и осколки, «предположительно, от РСЗО HIMARS». Объекты изъяты для дальнейшей экспертной проверки, передает РИА «Новости».

    В результате обстрела пострадали местные жители, которые были доставлены в лечебные учреждения, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Представитель следствия уточнил, что в районе атаки поврежден фасад многоквартирного жилого дома и выбиты окна.

    Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что по факту украинской атаки на гражданские объекты Льгова открыто уголовное дело о теракте, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские боевики нанесли массированный удар по городу Льгову в Курской области. В результате атаки пострадали 12 мирных граждан. Среди раненых оказались подростки 13 и 16 лет.

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    23 мая 2025, 05:12 • Новости дня
    Пострадавшего от дрона ВСУ главу района Курской области доставили в Москву
    Пострадавшего от дрона ВСУ главу района Курской области доставили в Москву
    @ Александр Хинштейн/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Беловского района Николай Волобуев, пострадавший в результате атаки украинского БПЛА, экстренно доставлен в Национальный медицинский центр травматологии и ортопедии в Москве, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    Хинштейн сообщил в Telegram, что вместе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко встретил Волобуева в больнице.

    По словам Хинштейна, медики сразу провели компьютерную томографию пострадавшему и начали подготовку к операции. Он подчеркнул, что у Волобуева диагностированы минно-взрывная травма, переломы костей таза и руки. После хирургического вмешательства главу района ожидает курс реабилитации.

    Хинштейн отметил, что несмотря на тяжелые травмы, Волобуев сохраняет боевой настрой и беспокоится о необходимости временно оставить работу. Хинштейн выразил благодарность Мурашко и Минздраву России.

    «С августа бок о бок с курскими врачами в регионе работают врачи из Центра медицины катастроф, Минздрава, ФМБА, департамента здравоохранения Москвы. При необходимости – больных регулярно транспортируют в столицу, также активно применяются методы телемедицины. Искренне благодарю медиков за спасённые жизни и неоценимую помощь людям!» – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Волобуев получил травмы после атаки украинского дрона по его автомобилю. Следственный комитет возбудил дело о теракте. Президент России Владимир Путин позвонил Волобуеву и пожелал ему скорейшего выздоровления.

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    23 мая 2025, 06:45 • Новости дня
    Впервые после бегства из Курской области ВСУ попытались прорваться к Горналю
    Впервые после бегства из Курской области ВСУ попытались прорваться к Горналю
    @ Viacheslav Madiievskyi/Ukrinform/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские войска предприняли попытку прорыва к Горналю впервые после освобождения Курской области от вооруженных сил Украины; группировка российских войск «Север» не допустила прорыва.

    «Впервые после освобождения Курской области враг предпринял попытку прорыва на данном участке фронта. На направлении Запселье (Сумская область) – Горналь нашей разведкой вскрыта группа украинского спецподразделения», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    Сообщается, что «морпехи «Северян» в ходе стрелкового боя уничтожили в районе госграницы большую часть оккупантов, остальные сбежали вглубь Сумской области».

    Кроме того, на Сумском направлении российские десантники продвинулись в окрестностях Локни, «перерезая логистические маршруты» ВСУ, зачищено несколько приграничных лесополос. Общее продвижение российских войск на Сумском направлении составило свыше 700 м.

    На Волчанском и Липцовском направлениях ликвидированы четыре боевые группы ВСУ вместе с автомобильной техникой и станцией РЭБ. В Волчанске российские войска продвинулись на 120 м, ВСУ выбиты из двух опорных пунктов на направлении села Волчанские Хутора.

    Также группировкой войск «Север» уничтожены передовые и штурмовые подразделения ВСУ на Теткинском и Глушковском направлениях. «Количество уничтоженных ВСУшников из 253 ошб «Арей» говорит о том, что это подразделение криворожских неонацистов также переброшено на данный участок фронта. Созданный изначально как элитное подразделение, начиная с 2024 года штурмовой батальон комплектовался в основном за счет бывших заключенных», – говорится в сообщении.

    За сутки потери ВСУ составили свыше 210 человек, в том числе более 140 на Сумском и свыше 40 на Теткинском направлениях, сообщил «Северный Ветер».

    В апреле был освобожден Горналь – последний населенный пункт, находившийся под контролем украинских боевиков в Курской области. При этом российские военные освободили и Горнальский Свято-Николаевский монастырь.

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    23 мая 2025, 13:38 • Новости дня
    Лавров назвал очевидной неадекватность Зеленского

    Лавров заявил о ключевом значении легитимности Зеленского при подписании договора

    Лавров назвал очевидной неадекватность Зеленского
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Легитимность Владимира Зеленского станет ключевым вопросом при подписании мирного соглашения с Киевом, очевидно, что он неадекватный руководитель, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о «неадекватности» Владимира Зеленского как руководителя, передает ТАСС.

    По мнению Лаврова, если сравнить все доводы, которые звучат с Украины, становится очевидно, что Зеленский – «неадекватный руководитель». Такое заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал на конференции высокого уровня, посвященной историческим южнорусским землям.

    Глава МИД России также подчеркнул, что вопрос о легитимности Владимира Зеленского будет иметь принципиальное значение при подписании мирного соглашения с Украиной. Лавров отметил, что на этапе подписания легитимность тех, кто подпишет соглашение, станет решающим фактором, так как новые власти могут поставить под сомнение достигнутые договоренности.

    Сергей Лавров добавил, что президент России Владимир Путин «очень четко изложил оценку степени легитимности Зеленского и его режима», но при этом российская сторона не отказывается от контактов с Киевом, чтобы согласовать принципы урегулирования, которые устроят всех.

    Кроме того, Лавров считает самым простым путем для урегулирования конфликта на Украине требование к Киеву отменить законы, которые, по его мнению, напрямую нарушают Устав ООН. Он отметил, что западным странам, которые проявляют активность в этом вопросе, следует именно этого добиваться от украинских властей.

    Ранее российский дипломат Родион Мирошник заявил, что диалог с делегацией Украины не означает признание легитимности Владимира Зеленского.

    Политолог Дмитрий Журавлев отметил, что подпись Украины под возможными договоренностями должна быть легитимна.

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    23 мая 2025, 07:32 • Новости дня
    Силы ПВО перехватили 112 украинских беспилотников над регионами России
    Силы ПВО перехватили 112 украинских беспилотников над регионами России
    @ РИА Новости/Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные за минувшие сутки сбили более ста украинских БПЛА, среди которых значительная часть уничтожена в воздушном пространстве Московской области.

    Силы противовоздушной обороны уничтожили 112 украинских беспилотников над территориями различных российских регионов за период с 20:00 22 мая, передает ТАСС. По информации Минобороны России, только над Московским регионом было перехвачено 24 дрона.

    В оборонном ведомстве уточнили, что еще 22 беспилотника были сбиты над Крымом, 18 – над Тульской областью, 11 – над Курской, восемь – над Орловской, восемь – над Брянской, шесть – над Рязанской, пять – над Калужской, три – над Белгородской, три – над Ивановской, два – над Владимирской, один – над Воронежской и один – над Липецкой областью.

    В Минобороны отметили, что все уничтоженные летательные аппараты относились к самолетному типу. Сведения о последствиях и возможных повреждениях в сообщении не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области. В Ростовской области ввели режим ЧС из-за падения обломков беспилотника. ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 140 боеприпасов.

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    23 мая 2025, 00:36 • Новости дня
    Число пострадавших в результате удара ВСУ по Льгову выросло до 16 человек
    Число пострадавших в результате удара ВСУ по Льгову выросло до 16 человек
    @ кадр из видео Александр Хинштейн/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В результате ракетного удара ВСУ по Льгову пострадали 16 мирных жителей, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии, сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн.

    «Количество пострадавших в результате ракетного удара по городу Льгову возросло до 16 человек. 14 раненых находятся в Курской областной больнице, в том числе и двое детей», – сообщил Хинштейн в Telegram.

    Четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Двое получили легкие ссадины и отпущены на амбулаторное лечение.

    Представители администрации города и ремонтные бригады сразу после обстрела провели обход поврежденных объектов. По последним данным, повреждены 30 частных домов, выбиты окна в 26 квартирах трех многоквартирных домов, пострадали два магазина, автомойка, 14 легковых и девять грузовых автомобилей, рассказал Хинштейн.

    Он сообщил, что специалисты приступят к восстановлению поврежденного жилья, включая замену стеклопакетов. Он заверил, что никто из пострадавших не останется без внимания и всей необходимой поддержки со стороны властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские боевики нанесли массированный удар по городу Льгову в Курской области. В результате атаки пострадали 12 мирных граждан, среди которых были подростки 13 и 16 лет.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Военное следственное управление Следственного комитета заявило, что для удара по Льгову вооруженные силы Украины, предположительно, использовали РСЗО HIMARS.

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    23 мая 2025, 06:25 • Новости дня
    Песков прокомментировал возможное изменение состава переговорной группы Украины

    Песков заявил, что в переговорах с Украиной имеют значение все нюансы

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что состав украинской переговорной группы может измениться.

    Комментируя сообщения о возможных изменениях в составе украинской делегации на переговорах с Россией, Песков заявил: «Имеют значение все нюансы», – передает РИА «Новости».

    Напомним, источники сообщали, что украинская сторона планирует обновить состав своей делегации для работы над меморандумом с Россией. Президент России Владимир Путин заявлял о готовности России начать совместную работу с Украиной по меморандуму, связанному с будущим мирным договором.

    Состоявшиеся 16 мая переговоры России и Украины в Стамбуле продлились почти два часа. В качестве одного из мест, куда могут быть перенесены переговоры, рассматривается Ватикан.

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    23 мая 2025, 13:47 • Новости дня
    Над Россией с вечера 20 мая уничтожено 1 тыс. 177 дронов
    Над Россией с вечера 20 мая уничтожено 1 тыс. 177 дронов
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    За время отражения массированного налета украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено свыше 1,1 тыс. дронов, сообщило Министерство обороны России.

    С 20.00 мск 20 мая уничтожено 1177 беспилотников самолетного типа, 788 дронов сбили вне зоны проведения спецоперации, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Утром в пятницу Минобороны заявляло, что в России за сутки перехватили и уничтожили 112 украинских дронов.

    В четверг оборонное ведомство указывало, что средства ПВО за день уничтожили 159 украинских беспилотников самолетного типа.

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    23 мая 2025, 03:53 • Новости дня
    В результате падения БПЛА и пожара в Ельце пострадали восемь человек
    В результате падения БПЛА и пожара в Ельце пострадали восемь человек
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Ельце в результате падения беспилотника и вызванного этим пожара в промышленной зоне пострадали восемь человек, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

    «Всем им оказывается необходимая медицинская помощь», – сообщил Артамонов в Telegram.

    Он опроверг сообщения о якобы утечке опасных веществ после пожара, подчеркнув, что «эти сведения не соответствуют действительности».

    Кроме того, Артамонов сообщил, что обломки БПЛА также упали на крышу жилого дома. Никто не пострадал, дом не был разрушен, но жильцов эвакуировали. Сейчас там работают взрывотехники и экстренные службы. Средства РЭБ и силы ПВО продолжают работу, сообщил губернатор.

    Напомним, Артамонов сообщал, что над Ельцом подавлены беспилотники, обломки вызвали возгорание в промышленной зоне.

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    22 мая 2025, 22:15 • Новости дня
    Канада заявила о готовности G7 усилить санкции против России

    Tекст: Антон Антонов

    Страны G7 готовы усилить санкции против России, если не будет достигнут прогресс в урегулировании конфликта на Украине, заявил министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань.

    «Мы подтвердили нашу поддержку Украины», – заявил Шампань по итогам встречи министров финансов и глав центробанков G7 в канадском Банфе. Он подчеркнул, что речь идет в том числе о «готовности усилить санкции, если это потребуется», передает РИА «Новости».

    Также Шампань подчеркнул, что G7 будет поддерживать участие частного сектора в восстановлении и реконструкции Украины. По его словам, G7 выступает против того, чтобы кто-либо, поддержавший российский военно-промышленный сектор, извлек выгоду из этих процессов.

    При этом он заявил, что G7 не будет выносить в публичное поле обсуждаемые сейчас новые возможные меры давления на Россию в связи с украинским конфликтом, передает ТАСС.

    В итоговом коммюнике говорится, что страны G7 собираются «продолжать рассматривать все возможные меры давления на Россию», если «соглашение о прекращении огня на Украине не будет достигнуто». При этом замороженные российские суверенные активы решено оставить «заблокированными», пока Киев не получит от Москвы «компенсацию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия призвала союзников из G7 договориться о снижении предельных цен на российскую нефть. Politico сообщала, что Вашингтон выступил против включения в итоговое заявление встречи министров финансов и глав центробанков стран Группы семи пункта о поддержке Украины. Администрация США считает ошибкой исключение России из G8.

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    22 мая 2025, 23:02 • Новости дня
    Российские дроны разрушили логистические цепочки ВСУ в Днепропетровской области

    Tекст: Вера Басилая

    Применение российских беспилотников привело к разрушению логистических цепочек украинских военных на территории Днепропетровской области, и в районе населенного пункта Богатырь, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские дроны разрушают логистические цепочки ВСУ на территории Днепропетровской области, передает РИА Новости.

    По его словам, российские разведывательные беспилотники регулярно совершают полеты над населенными пунктами в районе Богатыря. Он добавил, что действия российских дронов затруднили передвижение и снабжение подразделений ВСУ на этом направлении.

    Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Богатырь в ДНР, который был мощным укрепрайоном на южнодонецком направлении.

    Российские подразделения достигли границы Днепропетровской области во время наступления группировки «Центр» на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, зачем ВС России потребуется заход в Днепропетровскую область.

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    23 мая 2025, 08:45 • Новости дня
    «Айдар» развернул полевые крематории на границе ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На линии соприкосновения между ДНР и Днепропетровской областью зафиксировано использование боевиками «Айдара» (группировка признана террористической и запрещена в РФ) полевых крематориев для оперативного уничтожения тел погибших.

    Боевики запрещенной в России группировки «Айдар» развернули несколько полевых крематориев в населенных пунктах на границе ДНР и Днепропетровской области, передает ТАСС.

    По данным российских силовых структур, потери среди боевиков очень велики, и для транспортировки тел и их фрагментов используется все, вплоть до обычных пакетов из супермаркета. В силовых структурах отметили, что сами боевики называют такие крематории «полевыми кочегарками».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за больших потерь ВСУ организовали крематорий на костесжигательном заводе в Константиновке на освобожденной территории ДНР. Российские военные, продвигаясь в Волчанске Харьковской области, обнаружили, что солдаты ВСУ для обезличивания погибших сослуживцев срывают шевроны, забирают документы и поджигают тела, создавая так называемые братские могилы. Киев развернул мобильный крематорий в лесу в районе села Миньковка северо-западнее Артемовска.

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    Запрет российских удобрений добьет экономику Евросоюза

    Европа вводит высокие пошлины на российские удобрения, чтобы лишить Россию миллиардных заработков. Однако эксперты уверены: Россия все равно продолжит наращивать экспорт своих удобрений, как и раньше. Тогда как Европу, где уже закрылись собственные химические заводы, ждут неприятные последствия. Почему даже русофобская Польша, отказавшись от российского газа, все эти годы скупала российские удобрения? Подробности

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    Россия продолжает гнуть свою линию в украинском вопросе

    Владимир Путин и Дональд Трамп провели третий телефонный разговор, который уже вызвал шок и тревогу в Европе и на Украине. Трамп пообещал серьезные сдвиги в урегулировании конфликта: Москва готова начать совместную с Киевом работу над меморандумом по мирному договору. В экспертной среде убеждены: Путин показал непреклонность позиций России, в то время как Трамп увидел, что истинным сторонником войны является Европа. Подробности

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    ВС России приблизили разрушение логистики ВСУ на Донецком направлении

    В Донбассе продолжается освобождение оккупированных территорий. На этот раз российским войскам удалось установить контроль над Новой Полтавкой – важным логистическим центром, находящемся на трассе Красноармейск – Константиновка. Как отмечают эксперты, произошедшее осложнит возможности противника по переброске войск, а также открывает оперативный простор для ВС России в рамках дальнейшего продвижения. Подробности

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    Ненависть к евреям в США выплеснулась за пределы университетов

    Невиданный случай в истории США: одному из самых знаменитых университетов – Гарварду – запрещено принимать иностранных студентов. Судя по всему, это стало прямой реакцией на убийство в центре Вашингтона двух евреев, сотрудников израильского посольства. Почему американские власти связывают всплеск антисемитизма в Америке с лучшими университетами страны? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      США оставляют балласт за бортом

      Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.

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    • Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский
      Зачем украинцы поджигают Европу

      Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.

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    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Чем СВО похожа на Северную войну

      Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.

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    • Зачем Зеленскому римский папа

      Вашингтон и Киев предлагают перенести переговоры по урегулированию на Украине из Турции в Ватикан. Новый папа Лев XIV поддерживает эту идею. Чем она плоха?

    • Трамп верит в непобедимость России

      Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что уверен в непобедимости России. Это хорошо, что он так считает, но почему он так считает?

    • Разговор Путина и Трампа: главное

      Главный итог переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в том, что Вашингтон отказался применять «санкционный кнут», чем шокировал лидеров Европы и Владимира Зеленского. Президент США хочет оставить Украину наедине с Россией.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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