Tекст: Ольга Иванова

Операция по высадке российских военных на Карантинном острове Херсона прошла успешно, передает ТАСС. Командир разведывательного взвода заявил, что «противник не ожидал удара именно в этом месте», а задача десанта заключалась в форсировании водной преграды и создании плацдарма для дальнейшего продвижения. По его словам, после высадки российские подразделения быстро заняли ключевые объекты на острове.

Карантинный остров, известный также как микрорайон Корабел, находится в западной части Херсона и соединяется с городом железнодорожным и автомобильным мостами. На территории острова расположены четыре крупных промышленных предприятия, в том числе судостроительные и судоремонтные заводы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные ведут бои за микрорайон Корабел на Карантинном острове. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о продолжении боевых действий в этом районе.

Накануне Сальдо сообщил, что российские военные наносят удары по объектам на Карантинном острове в Херсоне, чтобы ограничить снабжение украинских войск и снизить угрозу для города.

Напомним, в начале августа киевские власти объявили эвакуацию с острова из-за нарушенного газоснабжения. При этом российская сторона заявляет, что Карантинный остров используется как база ВСУ.



