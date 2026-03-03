Песков анонсировал встречу Путина с главой казначейства Артюхиным

Путин назвал убийство Хаменеи циничным нарушением всех норм морали

Tекст: Алексей Дегтярёв

Владимир Путин решительно осудил убийство Сейеда Али Хаменеи, назвав его циничным нарушением норм морали и международного права, сообщается на сайте Кремля.

«В нашей стране аятоллу Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный личный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений», – подчеркнул президент.

Российский лидер отметил роль погибшего в выведении российско-иранских отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Путин также передал слова искренней поддержки родным и близким Хаменеи, правительству и всему народу Ирана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, гостелевидение Ирана объявило о смерти лидера революции аятоллы Али Хаменеи в результате атаки США и Израиля. Корпус стражей исламской революции пообещал отомстить за гибель верховного руководителя страны.