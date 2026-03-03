Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.0 комментариев
Песков анонсировал встречу Путина с главой казначейства Артюхиным
Президент Владимир Путин во вторник намерен провести встречу с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Встреча пройдет в Кремле, пояснил Песков, передает РИА «Новости».
Он добавил, что это «важнейшее ведомство в плане работы с бюджетом и финансового контроля».
В понедельник Путин принял в Кремле губернатора Амурской области Василия Орлова.