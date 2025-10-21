Губернатор Сальдо заявил о боях за микрорайон Херсона Корабел

Сальдо: ВС России ведут бои за микрорайон Херсона Корабел на Карантинном острове

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, остров находится под контролем группировки войск «Днепр», однако противник скрывается в жилых и промышленных зданиях. Сальдо подчеркнул, что ситуация на острове находится под полным наблюдением российских бойцов, которые регулярно наносят удары по выявленным целям, передает РИА «Новости».

Глава региона отметил, что Карантинный остров используется как инструмент тактического давления. «Главное – держать противника в напряжении и лишать его уверенности на ЛБС и в тылу. Психологический эффект таких операций уже работает», – заявил он.

Сальдо также добавил, что военное командование оценивает обстановку и определяет, какую роль Карантинный остров сыграет в освобождении Херсона. Решения принимаются в зависимости от развития ситуации на линии боевого соприкосновения.

Накануне Сальдо сообщил, что российские военные наносят удары по объектам на Карантинном острове в Херсоне, чтобы ограничить снабжение украинских войск и снизить угрозу для города.

Напомним, в начале августа киевские власти объявили эвакуацию с острова из-за нарушенного газоснабжения. При этом российская сторона заявляет, что Карантинный остров используется как база ВСУ.