Сальдо: ВСУ не ожидали российского продвижения в Херсоне
Старт боевых действий за микрорайон города Херсон «Корабел» на Карантинном острове был полной неожиданностью для украинского командования, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Для противника это стало неожиданностью», – заявил Сальдо РИА «Новости».
Он пояснил, что этот остров позволит контролировать западную часть Херсона. Сальдо отметил, что Карантинный остров чаще называют просто Остров, так как это единственный крупный остров в пределах города.
До этого Сальдо сообщал, что разведчики и десантники группировки «Днепр» провели операцию по форсированию Днепра и захвату плацдарма на острове Карантинный в Херсоне.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как российская армия собирается штурмовать Херсон, и как его оборону организовали ВСУ.