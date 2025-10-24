Сальдо: ВСУ не ожидали российского продвижения в Херсоне

Tекст: Алексей Дегтярев

«Для противника это стало неожиданностью», – заявил Сальдо РИА «Новости».

Он пояснил, что этот остров позволит контролировать западную часть Херсона. Сальдо отметил, что Карантинный остров чаще называют просто Остров, так как это единственный крупный остров в пределах города.

До этого Сальдо сообщал, что разведчики и десантники группировки «Днепр» провели операцию по форсированию Днепра и захвату плацдарма на острове Карантинный в Херсоне.

