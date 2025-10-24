  • Новость часаНад Россией за ночь нейтрализовали 111 дронов ВСУ
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв «Своя игра» Орбана с Путиным и Трампом

    Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Одесситам отправили гауляйтера, потому что Зеленский боится майдана

    Управление Одессой переходит под прямой контроль офиса Зеленского. Вероятно, это связано с тем, что именно в Одессе могут быть особенно масштабные акции протеста.

    Василий Авченко Василий Авченко Правый руль шатается, но не сдается

    Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.

    24 октября 2025, 07:45 • Новости дня

    Сальдо: ВСУ не ожидали российского продвижения в Херсоне

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Старт боевых действий за микрорайон города Херсон «Корабел» на Карантинном острове был полной неожиданностью для украинского командования, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    «Для противника это стало неожиданностью», – заявил Сальдо РИА «Новости».

    Он пояснил, что этот остров позволит контролировать западную часть Херсона. Сальдо отметил, что Карантинный остров чаще называют просто Остров, так как это единственный крупный остров в пределах города.

    До этого Сальдо сообщал, что разведчики и десантники группировки «Днепр» провели операцию по форсированию Днепра и захвату плацдарма на острове Карантинный в Херсоне.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как российская армия собирается штурмовать Херсон, и как его оборону организовали ВСУ.

    23 октября 2025, 10:39 • Новости дня
    Китай назвал бессмысленным давление на Путина по украинскому кризису

    МИД КНР заявил о невозможности решить кризис на Украине давлением на Путина

    Китай назвал бессмысленным давление на Путина по украинскому кризису
    @ Johannes Neudecker/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Для урегулирования конфликта на Украине необходимы переговоры, а не принуждение или давление на президента России Владимира Путина, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что давление на президента России Владимира Путина не способно привести к разрешению украинского кризиса, передает ТАСС.

    Китайский дипломат отметил, что диалог и переговоры являются единственным возможным способом урегулирования ситуации на Украине. Го Цзякунь подчеркнул, что любые попытки принуждения и давления не помогут решить существующие проблемы. Такое заявление прозвучало в ответ на вопрос западной журналистки, которая просила прокомментировать мнение президента США Дональда Трампа о том, что председатель КНР Си Цзиньпин может оказать значительное влияние на Владимира Путина в вопросе Украины.

    Ранее министерство финансов США ввело санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    Президент США Дональд Трамп заявил, что антироссийские санкции помогут уладить конфликт на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что коллективный Запад, поставив задачу нанести России стратегическое поражение, обрек на стратегическое поражение самого себя.

    24 октября 2025, 04:03 • Новости дня
    Ким Чен Ын заявил о восхождении на вершину развития корейско-российских отношений

    Ким Чен Ын заявил о вершине развития корейско-российских отношений

    Ким Чен Ын заявил о восхождении на вершину развития корейско-российских отношений
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава КНДР Ким Чен Ын выступил с речью на церемонии начала строительства Мемориального музея боевых подвигов северокорейских воинов в зарубежной военной спецоперации.

    «На этом пути, где пролита алая кровь, мы поднялись на великую вершину развития корейско-российских отношений, продолжающихся в течение двух столетий, и тем самым еще раз подтвердили глубокие непоколебимые корни истории сплоченности, убедились в еще более великом и светлом завтра», – приводит его слова Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Ким Чен Ын отметил, что прочность корейско-российских отношений серьезно проверена на поле боя, где сталкиваются справедливость и коварство всего мира.

    «Наши герои, беспощадные к агрессорам, и их сокрушительный дух разгромили свирепых неонацистов и привели лагерь международных противников к крайней тревоге и страху, а также защитили достоинство и благополучие братского народа, чем внесли огромный вклад в общее дело человечества в борьбе за справедливость и мир», – сказал он.

    Напомним, в 2024 году Россия и КНДР заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предполагающий взаимную оборону.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поблагодарил КНДР и отметил, что вклад корейских воинов стал частью борьбы с неонацизмом. Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил о планах увековечить память героев КНДР в регионе. Министерство иностранных дел КНДР заявило о начале периода бурного развития отношений между Москвой и Пхеньяном.

    22 октября 2025, 20:02 • Видео
    Главный город США достанется коммунистам

    Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    23 октября 2025, 12:42 • Новости дня
    Под Красноармейском солдаты двух бригад ВСУ сдались в плен

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Под городом Красноармейск (Покровск) в ДНР украинские военнослужащие из 25-й отдельной воздушно-десантной и 68 отдельной егерской бригады ВСУ решили сдаться в плен.

    Сами сдавшиеся заявили, что их эвакуации с линии боестолкновения мешали украинские дроны, передает ТАСС.

    Сейчас они находятся в безопасности, им оказывают помощь.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВС России с помощью ударных дронов разгромили украинскую технику и живую силу под Красноармейском в ночное время.

    До этого российские военные уничтожили в ДНР группу арабских наемников, часть оставшихся боевиков сдались в плен.

    23 октября 2025, 08:48 • Новости дня
    Серия взрывов прогремела в подконтрольном Киеву Херсоне
    Серия взрывов прогремела в подконтрольном Киеву Херсоне
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В четверг в городе Херсоне, который находится под контролем ВСУ, были слышны взрывы, сообщает украинский телеканал «Общественное».

    Взрывы прогремели в Херсоне, находящемся под контролем Вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости». Информацию об этом распространил украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.

    В сообщении канала отмечалось: «В Херсоне слышны взрывы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в подконтрольных ВСУ Запорожье и Херсоне прогремели взрывы.

    Партизаны ранее сожгли дом сотрудника ТЦК в Херсонской области.

    В начале октября в Херсоне, находящемся под контролем Киева, также произошла серия взрывов.

    23 октября 2025, 21:56 • Новости дня
    Над Белгородской областью уничтожили 20 дронов ВСУ

    Минобороны сообщило об уничтожении 20 БПЛА над Белгородской областью

    Tекст: Вера Басилая

    В течение четырех часов российские силы ПВО сбили 20 беспилотников самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны России.

    Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, с 16.00 до 20.00 мск дежурные подразделения средств ПВО зафиксировали и уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в воздушном пространстве Белгородской области.

    Ранее при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали 19 человек. В Валуйском округе Белгородской области от атаки БПЛА погиб человек, а еще двое ранены.

    В результате атаки беспилотника ВСУ четыре населенных пункта Грайворонского городского округа Белгородской области остались без электроснабжения.

    Министерство обороны России сообщило об уничтожении 32 беспилотников над территорией страны.

    23 октября 2025, 08:36 • Новости дня
    Координировавший беспорядки в Махачкале канал «Утро Дагестан» создали на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Telegram-канал «Утро Дагестан», направлявшие массовые беспорядки в махачкалинском аэропорту в 2023 году, был зарегистрирован на украинский номер, говорится в материалах уголовного дела.

    Канал «Утро Дагестан» был создан с украинского номера, обвиняемый Абакар Абакаров зарегистрировал его 30 марта 2020 года на номер украинского оператора «Киевстар», передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы уголовного дела.

    Причем Абакаров управлял каналом через аккаунт, привязанный к турецкому мобильному оператору.

    По информации следствия, основная аудитория канала – жители юга России и выходцы из региона. Абакаров размещал материалы, транслирующие «антироссийские нарративы», анонсировал протестные акции и поддерживал связь с подписчиками через бота обратной связи.

    Публикации канала часто репостились деструктивными Telegram-каналами, среди которых «Утро февраля», основанный бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым (признан иноагентом).

    В материалах дела говорится, что Пономарев, Абакаров и Исраил Ахмеднабиев (Абу Умар Саситлинский) 29 октября 2023 года размещали публикации, побуждающие дагестанцев к ненависти и участию в массовых беспорядках с блокировкой дорог у аэропорта «Уйташ». Также обвиняемые размещали призывы к сбору денег на экстремистскую деятельность.

    Ранее в октябре сообщалось, что тело автора Telegram-канала «Утро Дагестана» Абакара Абакарова с многочисленными ножевыми ранениями якобы нашли на арендованной вилле в Стамбуле.

    Напомним, в 2023 году Telegram-канал «Утро Дагестана» заблокировали из-за призывов к беспорядкам в регионе. Глава Дагестана Сергей Меликов пояснял, что в соцсетях распространяли инструкцию из 19 пунктов, в их числе были политические лозунги.

    24 октября 2025, 04:30 • Новости дня
    Военкор Коц назвал нетривиальный способ пресечь конфликт России с Западом

    Военкор Коц высказался о сюрпризе для стран Запада на ядерном полигоне

    Tекст: Ирма Каплан

    Пока Запад во главе с американским лидером Дональдом Трампом ищут точки давления на Россию, чтобы усадить ее за стол переговоров о мире на Украине, военный корреспондент Александр Коц предлагает от военного конфликта прямо противоположное средство.

    По его мнению, единственная возможность масштабный конфликт между Россией и Западом – сохранять инициативу и действовать с позиции силы, заявил Коц в эфире радио «Комсомольская правда».

    «Владимир Владимирович тут намекнул, что есть у нас еще парочка сюрпризов, которые мы можем преподнести, – ну, надо их преподнести», – сказал он.

    Коц считает, что каждая инициатива России по урегулированию конфликта будет  менее выгодной Киеву, если Запад продолжит держать курс на санкционное давление и поставки Киеву оружия.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ходе масштабной тренировки стратегических ядерных сил под руководством президента Владимира Путина 22 октября были осуществлены успешные пуски межконтинентальных баллистических и крылатых ракет различных видов базирования. Позже Министерство обороны опубликовало видео пусков ракет в рамках плановой тренировки стратегических ядерных сил страны.

    23 октября 2025, 11:14 • Новости дня
    Хакеры вскрыли сервера самого крупного производителя дронов на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировки хакеров KillNet и Beregini смогли обойти защиту серверов самого крупного украинского производителя беспилотников «Боевые Птахи Украины», об этом заявили в KillNet.

    Дроны «Боевые Птахи Украины» известны разработкой аппарата «Зозуля», который может бить вглубь российской территории, сообщил РИА «Новости» представитель KillNet с никнеймом KillMilk.

    Этот БПЛА считается дроном, способным поражать цели не на передовой, а на складах, командных пунктах, он также может бить логистике.

    Беспилотник летает автономно на малой высоте по заданной программе. Его максимальная скорость составляет 130-180 км/ч, он может преодолеть расстояние до 2,7 тыс. километров.

    Ранее хакеры KillNet взломали доступ к личным данным сотрудников маркетплейса дронов для украинских военных. Финансовый оборот этого маркетплейса за 2024 год составил более 2,1 млрд долларов.

    23 октября 2025, 10:49 • Новости дня
    Власти польской Гдыни потребовали защитить украинцев от горожан

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Администрация Гдыни призвала МВД Польши ввести дополнительные патрули и обновить камеры наблюдения после серии провокаций против украинцев, пишет интернет-портал onet.pl.

    В польском городе Гдыня зафиксировано увеличение числа антиукраинских провокаций и актов вандализма, направленных против украинцев, проживающих в городе, сообщает ТАСС.

    Один из членов городской администрации Лукаш Песевич заявил: «Антиукраинских провокаций в городе становится все больше, акты вандализма [в отношении украинцев] на улицах Гдыни уже становятся нормой».

    По информации портала onet.pl, администрация города обратилась к министру внутренних дел Марчину Кервиньскому с письмом, в котором содержится требование предоставить Гдыне 45 новых патрульных полицейских автомобилей, увеличить число полицейских на улицах и модернизировать систему видеонаблюдения для эффективной защиты украинцев.

    Недавно, 20 октября, в Гдыне задержали 42-летнего местного жителя по подозрению в поджоге нескольких автомобилей с украинскими номерами. Кроме того, еще один житель был арестован после нападения на украинский ресторан, где он сорвал флаг Украины со стены заведения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отметили, что рост антипатии к украинцам может существенно повлиять на результаты выборов в Польше. Социологи заявили, что уровень неприязни к украинцам среди поляков достиг рекордных значений за последние три года. Польские соцсети продемонстрировали максимальный уровень негатива к украинцам с 2022 года.

    23 октября 2025, 09:47 • Новости дня
    Швеция захотела оплатить истребители для ВСУ активами России

    Стокгольм захотел использовать российские активы для оплаты истребителей для ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Швеции рассматривает возможность оплаты поставки до 150 истребителей Gripen E для ВСУ за счет замороженных российских активов, заявил министр обороны Пол Йонсон.

    Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил в эфире телеканала SVT, что оплата контракта на поставку Украине 100-150 истребителей Jas 39 Gripen E может быть произведена за счет замороженных российских активов, передает ТАСС.

    Один самолет этой модели стоит около 800 млн крон, что эквивалентно примерно 85 млн долларов. Заказ на 100 самолетов оценивается в 80 млрд крон, то есть 8,5 млрд долларов.

    Ранее Киев и Стокгольм подписали соглашение о намерении приобрести до 150 истребителей Gripen E.

    Эксперты назвали сделку по этим истребителям финансово неподъемной для Киева.

    Напомним, Киев договорился со Стокгольмом, Варшавой, Ригой и Копенгагеном о развитии сотрудничества в военной авиации и производстве техники. Сотрудничество Украины и Швеции в авиационной сфере сравнили с судьбой ракетного проекта «Сапсан».

    23 октября 2025, 13:23 • Новости дня
    Зеленский разрешил гастроли Сердючке для пополнения казны Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский выдал Андрею Данилко, известному как Верка Сердючка, разрешение на зарубежные выступления для пополнения бюджета Украины на сумму до 730 тыс. евро (около 70 млн рублей).

    Певец Андрей Данилко, выступающий как Верка Сердючка, получил разрешение на гастроли за границей с условием передачи выручки в бюджет Украины, передает канал 360 со ссылкой на Telegram-канал  Shot.

    Владимир Зеленский ему разрешение на зарубежные выступления для пополнения бюджета Украины на сумму до 730 тыс. евро (около 70 млн рублей). Артисту удалось добиться права на выезд с Украины только после сложных согласований, отмечают журналисты.

    Шесть уже состоявшихся концертов Сердючки принесли около 530 тыс. евро каждый, что составляет примерно 50 млн рублей за выступление. Один из концертов в Германии обеспечил украинской казне не менее 70 млн рублей. На семь следующих концертов прогнозируется аналогичная прибыль: к примеру, в Людвигсбурге реализовано 7100 билетов из 7200, что гарантирует доход около 730 тыс. евро (70 млн рублей).

    Все собранные средства, по информации источника, поступают в администрацию президента Украины, где решается их дальнейшее распределение. Отмечается, что большинство песен Данилко исполняет на русском языке, а также общается со зрителями преимущественно по-русски, дополняя речь отдельными фразами на украинском. На одном из концертов в Праге Сердючка, как сообщается, похвасталась своими связями на польской границе.

    Несмотря на успехи гастрольного тура, запрет на корпоративные выступления для Данилко не отменили, так как на частных концертах невозможно продвигать украинскую повестку. В связи с этим артист вынужден отказывать частным заказчикам, ссылаясь на занятость.

    Ранее Верке Сердючке пригрозили запретом на въезд в Россию.

    Полиция привлекла к административной ответственности директора киевского отеля, где Данилко исполнял песни на русском языке.

    Артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, заявил, что его концерты в Европе перенесены из-за отказа министерства культуры Украины выдать разрешение на выезд.

    23 октября 2025, 22:28 • Новости дня
    Стало известно, чем занимается командир ВСУ Манько в свободное время

    Судимый за разбой и коррупцию командир ВСУ Манько занялся самопиаром

    Tекст: Вера Басилая

    Командующий штурмовыми подразделениями ВСУ, ранее судимый за разбой и коррупцию, Валентин Манько большую часть свободного времени тратит на соцсети, занимается популяризацией себя, сообщили в российских силовых структурах.

    Представители российских силовых структур рассказали о привычках Валентина Манько (внесен в список террористов и экстремистов), командующего штурмовыми войсками ВСУ, ранее осужденного за коррупцию, разбой и грабежи. По их сведениям, Манько большую часть свободного времени уделяет собственному продвижению в социальных сетях, как передает РИА «Новости».

    «Ежедневные брифинги, прямые эфиры, хождения по интервью, посты с обстановкой и прочая активность», – сообщили силовики.

    Известно, что Манько объявлен в розыск в России. Ранее, согласно сообщениям, он принимал участие в объявлении антитеррористической операции на Украине в качестве одного из командиров «Правого сектора»* (признан в России террористической организацией и запрещен), а его группа, по данным украинских СМИ, совершала разбои, грабежи и похищения, в частности занималась похищением фермеров с целью завладения их техникой и урожаем.

    Ранее командующий штурмовыми войсками ВСУ Манько снял видео, на котором он танцует под русскую песню.

    24 октября 2025, 05:01 • Новости дня
    Guardian призвала Запад сменить тактику, так как санкции России на руку

    Tекст: Ирма Каплан

    Урегулирование путем переговоров было бы несправедливым и разочаровывающим. Но после почти четырехлетней борьбы это, возможно, лучший вариант, неожиданно пишет британская Guardian после объявления американским президентом Дональдом Трампом «грандиозных санкций» против российских энергетических компаний.

    «Несмотря на многочисленные санкции, поставки Украине более совершенного оружия и собственные разработки Украиной более мощных вооружений, таких как беспилотники, Россия все еще далека от капитуляции», – пишет Guardian.

    Газета отмечает, что сторонники стратегии увеличения издержек будут ратовать за  усиление давления. В частности, они хотят бессрочного сохранения санкций, увеличения поставок оружия Украине и ареста замороженных российских активов в Европе.

    «Но подобные меры сами по себе вряд ли обеспечат шок, который был бы необходим для того, чтобы коренным образом изменить траекторию войны и заставить Кремль капитулировать перед украинскими условиями переговоров», – указывает издание.

    Кроме того, в стратегии прекращения войны, основанной на «навязывании издержек», есть логический изъян, говорится в статье. С одной стороны, сторонники усиления давления утверждают, что серьезные переговоры сейчас бессмысленны, поскольку российский президент полон решимости.

    С другой стороны, они утверждают, что незначительное усиление военного или экономического давления каким-то образом его напугает.

    «Не стоит ожидать, что эти дополнительные санкции положат конец войне в ближайшее время – если только они не будут сочетаться с более открытой позицией Запада на переговорах. Это может означать заключение сделки, несколько более благоприятной для России, чем хотелось бы Западу», – резюмирует газета.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл», которые Трамп назвал грандиозными, а в Белом доме заявили об ожиданиях значительного воздействия санкций США на Москву.

    При этом президент России Владимир Путин заявил о незначительном влиянии  новых санкций США на экономику страны, а Трамп на это предложил обсудить действенность рестрикций через полгода.

    23 октября 2025, 08:46 • Новости дня
    Австрийский офицер Райснер назвал отчаяние Зеленского причиной заморозки конфликта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Австрийский полковник Маркус Райснер связал желание Владимира Зеленского заморозить конфликт с глубоким кризисом и истощением украинских сил.

    Мнение австрийского офицера озвучено в эфире YouTube-канала ntv Nachrichten, передает РИА «Новости».

    Райснер заявил, что стремление Владимира Зеленского заморозить боевые действия по текущей линии фронта свидетельствует о растущем отчаянии и неспособности ВСУ продолжать наступательные операции.

    Он отметил: «С моей точки зрения, это явный признак того, что Украине становится все труднее. Особенно сейчас, после огромной неудачи в отношении переговоров с Дональдом Трампом». По словам Райснера, заморозка нужна Зеленскому лишь для того, чтобы временно приостановить конфликт и подготовиться к новым боям.

    Военный ответил на вопрос о том, приперта ли Украина к стене, признав, что Киев оказался в тяжелом положении еще с начала боевых действий. Полковник добавил, что ВСУ держатся исключительно за счет западной поддержки, однако и она близка к исчерпанию. По его мнению, украинский режим не способен самостоятельно выдерживать войну на истощение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский отправил украинских моряков на корабли НАТО.

    Ранее сообщалось, что Киев готовит население к принятию «трудных решений».

    При этом у Украины снова заканчиваются средства на ведение боевых действий.

    23 октября 2025, 16:52 • Новости дня
    Россия передала Украине тысячу тел военнослужащих ВСУ

    Россия и Украина обменялись телами военнослужащих

    Tекст: Валерия Городецкая

    В четверг Россия передала Украине тысячу тел погибших украинских солдат, а Украина передала России 31 тело российских военнослужащих.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

    «Сегодня в рамках cтамбульских договоренностей Россия передала Украине 1000 тел погибших солдат ВСУ, украинская сторона передала России 31 тело погибших российских военнослужащих», – приводит агентство слова собеседника.

    Обмен осуществлялся в соответствии с договоренностями, достигнутыми ранее на переговорах в Стамбуле.

    В августе российская сторона осуществила передачу Украине 1000 тел погибших военнослужащих, получив взамен 19 тел от Украины.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации