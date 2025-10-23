  • Новость часаПутин: Многодетные семьи должны стать нормой в России
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв «Своя игра» Орбана с Путиным и Трампом

    Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Одесситам отправили гауляйтера, потому что Зеленский боится майдана

    Управление Одессой переходит под прямой контроль офиса Зеленского. Вероятно, это связано с тем, что именно в Одессе могут быть особенно масштабные акции протеста.

    Василий Авченко Василий Авченко Правый руль шатается, но не сдается

    Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.

    23 октября 2025, 17:30 • Общество

    Как российские войска готовятся к штурму Херсона

    Как российские войска готовятся к штурму Херсона
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Евгений Крутиков

    Остров в границах столицы Херсонской области, по ряду сообщений, находится как минимум под частичным контролем российских войск. Что представляет собой этот плацдарм, как ВСУ организовали оборону Херсона – и можно ли считать происходящее подготовкой к освобождению города?

    Поступают противоречивые сообщения о ситуации на ближайших подступах к Херсону. Бойцы группировки войск «Днепр» провели операцию по форсированию Днепра и захвату плацдарма на острове Карантинный в Херсоне, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Сейчас плацдарм надежно закреплен, идет минирование подступов и организация снабжения. Этот успех открывает новые возможности для контроля над западной частью Херсона», – сказал он.

    В августе Сальдо сообщал, что ВСУ превратили остров в низовьях Днепра в военную базу. «Несколько частей Херсона находятся и на левом берегу, поэтому мы часть Херсона контролируем. <...> На островах, расположенных в низовьях Днепра, от Херсона и ниже, к Черному морю, достаточно большое количество дачных поселков. Они тоже все находятся под контролем Вооруженных сил», – сказал Сальдо.

    С административной точки зрения это действительно так, и губернатор области имеет право на эти заявления. C другой стороны, говорить о начале полноценной крупной операции по освобождению областного центра было бы преждевременно. Минобороны РФ также не подтверждает каких-либо десантных операций и образование плацдарма на острове.

    Карантинный остров, на котором находится небольшой микрорайон «Корабел» (четыре-пять улиц с многоквартирными домами) и обширная промзона, расположен между левым берегом Днепра и рекой Кошевой, которая, по сути, правый проток Днепра. С остальной частью Херсона он был соединен двумя мостами через Кошевую – автомобильным и железнодорожным, которые давно разрушены.

    Крупнейший объект на острове – бывший судоремонтный завод и примыкающая к нему система складов и гаражей. При этом основные херсонские порты – речной и морской – расположены не на острове, а в основной части города на правом берегу выше по течению.

    Карантинный остров и ранее был изолированным районом, а с разрушением мостов и вовсе превратился в серую зону. Остров обесточен, лишен снабжения, население эвакуировано полностью.

    Российские разведгруппы стали проникать на Карантинный остров еще несколько месяцев назад. Речь идет именно о мелких группах, которые не столько закреплялись, сколько зондировали обстановку. Особенно в районе судоремонтного завода и в прилегающем жилом квартале, особое внимание уделяется подвалам многоквартирных домов, заброшенным зданиям и коммуникациям.

    По данным разнообразных источников на местах, включая части Добровольческого корпуса, расположенные на левом берегу Днепра и южнее Херсона, ситуация остается напряженной, зачистка идет постепенно, группировка «Днепр» наносит по противнику артиллерийские удары. В боях на острове принимают участие российские десантники и разведывательные подразделения спецназа при поддержке артиллерии и частей воздушного прикрытия.

    Дополнительную сложность представляет из себя необходимость организовывать снабжение через реку. Время идет к зиме, погода в районе Днепра неровная, а со временем могут начаться штормы.

    Группировка противника в самом областном центре относительно небольшая и опирается на значительное количество беспилотников.

    Логика ВСУ такая: Днепр, через который не осталось целых мостов, – сам по себе сложно преодолимая водная преграда, а потому нет необходимости располагать на правом берегу значительные силы пехоты. Достаточно организовать завесу из разведывательных дронов и таким образом контролировать контур обороны по реке. Правда, такой оборонительный контур предполагает наличие резервов, которые противник мог бы ввести в бой в случае прорыва ВС РФ на правый берег. А резервов этих, похоже, у ВСУ не осталось.

    При этом снабжение Херсона осуществляет по нескольким трассам (в основном по М-14), упирающимся в Николаев. Для ВСУ это слабая позиция, поскольку она исключает резервные варианты снабжения и делает гарнизон Херсона весьма уязвимым. Постановка трассы М-14 под контроль российских беспилотников, базирующихся на Карантинном острове, еще более ослабит возможности обороны областного центра.

    Таким образом, Карантинный остров можно рассматривать как один из возможных плацдармов для начала освобождения Херсона. Стратегическую ценность представляет собой даже не судоремонтный завод и квартал многоквартирных домов, а сам остров как таковой, особенно его незаселенная южная часть с озерами и редкими садовыми участками. Река Кошевая не столь сложная задача для форсирования, как Днепр.

    Но даже при такой операции вряд ли речь может идти о лобовом форсировании с Карантинного острова в Корабельный район города. Такая практика в российской армии не приветствуется, а командующий группировкой «Днепр» Герой России генерал Михаил Теплинский – толковый руководитель, десантник по специальности и он не склонен проводить необеспеченные десантные действия.

    Более перспективным вариантом может стать постепенный, такой же как на Карантинном острове, заход через реку Кошевую юго-западнее города на еще один безымянный остров, ограниченный другой речушкой – Веревчиной. Продвижение на этом участке через село Камышаны вплоть до Чернобаевки – аэропорта Херсона как раз и может создать уже действительно эффективный плацдарм и к тому же нарушить снабжение группировки ВСУ с Херсоне со стороны Николаева. Именно через Чернобаевку проходит трасса М-14.

    По данным газеты ВЗГЛЯД, уже сейчас российские войска получили возможность воздействовать на передвижения по трассе М-14 и существенно их ограничить.

    При таком сценарии Карантинный остров приобретает значение как территория, с которой можно использовать российские беспилотники практически над всем областным центром и над основными артериями снабжения ВСУ в данном районе. Но все равно стоит иметь в виду проблемы со снабжением через Днепр. Противник сохраняет возможности контрудара с целью ликвидации российских плацдармов.

    Губернатор Владимир Сальдо говорит о том, что операция на Карантинном острове представляет из себя только тактический ход. На текущем этапе это утверждение справедливо, поскольку пока речь идет все-таки только о создании предпосылок для более масштабных действий. В таком контексте зачистку острова Карантинный, судоремонтного завода и небольшого микрорайона «Корабел» можно рассматривать и как элемент психологического давления на противника, который оказывается перед ложным выбором и поиском «направления главного удара» со стороны ВС РФ.

    Обычно такого рода операции ВС РФ сильно нервируют противника, который начинает хаотично тасовать имеющие у него в наличии резервные части. Учитывая ситуацию на других участках фронта, даже простое маневрирование войсками порой дает хорошие результаты, вынуждая противника или отходить или перенаправлять силы. Возможно, в ближайшее время операция в данном районе может перейти на другой, более серьезный уровень – и тогда уже действительно встанет вопрос об освобождении Херсона. По крайней мере, зачистка Карантинного острова этому способствует.

