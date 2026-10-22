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Латвия выделила 12 млн евро на создание противотанковых рвов на границе
LSM: Латвия выделила 12 млн евро на милитаризацию восточных границ
Власти Латвии направили 12 млн евро на строительство оборонительных сооружений на восточной границе страны, сообщил министр обороны республики Райвис Мелнис.
Правительство Латвии выделило средства на создание 27 км противотанковых рвов и размещение других препятствий. «Эти 12 млн дадут нам возможность вырыть противотанковые рвы протяженностью 27 км и разместить зубы дракона примерно на такой же дистанции», – заявил министр обороны, передает ТАСС со ссылкой на LSM.
В эту сумму также включены расходы на закупку сенсоров, установку мачт и площадок. Власти обсуждают с предприятиями приобретение новых радаров и перехватчиков беспилотников для размещения на восточных рубежах. Эти работы проходят в рамках создания Балтийской линии обороны, которую планируют завершить к концу 2027 года.
Ранее премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза 7 млрд евро на укрепление восточной границы. При этом местные фермеры жалуются на сокращение размеров их владений из-за строительства бетонных заграждений.
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