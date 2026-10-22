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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

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    22 октября 2026, 11:45 • Новости дня

    Латвия выделила 12 млн евро на создание противотанковых рвов на границе

    LSM: Латвия выделила 12 млн евро на милитаризацию восточных границ

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Латвии направили 12 млн евро на строительство оборонительных сооружений на восточной границе страны, сообщил министр обороны республики Райвис Мелнис.

    Правительство Латвии выделило средства на создание 27 км противотанковых рвов и размещение других препятствий. «Эти 12 млн дадут нам возможность вырыть противотанковые рвы протяженностью 27 км и разместить зубы дракона примерно на такой же дистанции», – заявил министр обороны, передает ТАСС со ссылкой на LSM.

    В эту сумму также включены расходы на закупку сенсоров, установку мачт и площадок. Власти обсуждают с предприятиями приобретение новых радаров и перехватчиков беспилотников для размещения на восточных рубежах. Эти работы проходят в рамках создания Балтийской линии обороны, которую планируют завершить к концу 2027 года.

    Ранее премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза 7 млрд евро на укрепление восточной границы. При этом местные фермеры жалуются на сокращение размеров их владений из-за строительства бетонных заграждений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу американский самолет-разведчик пролетел над Прибалтикой у границ России.

    На прошлой неделе разведывательный беспилотник Латвии заметили у рубежей с Россией и Белоруссией.

    В начале месяца латвийский премьер запросил у Европы деньги на защиту от России.

    21 октября 2026, 20:01 • Новости дня
    Раскрыт объем потерь ВСУ из-за ограничений работы Starshield

    NYT: ВСУ потеряли дроны на 1 млн долларов из-за ограничений работы Starshield

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы Украины лишились десятков беспилотников на сумму не менее 1 млн долларов после того, как на территории страны была ограничена работа спутниковой системы связи военного назначения Starshield, пишет газета The New York Times (NYT).

    Из-за сбоев в работе системы связи и масштабных потерь вооружений украинское командование вынужденно приостановило почти все операции на три дня, пишет ТАСС со ссылкой на The New York Times.

    Первые сообщения о проблемах со спутниковой связью появились 14 октября. Украинские чиновники опасаются, что за решением об ограничении систем связи может стоять администрация президента США Дональда Трампа, которая пыталась таким образом наказать Киев за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду газета The Wall Street Journal назвала ограничение скорости военной версии Starlink для ВСУ решением Маска.

    Ранее журнал The Atlantic написал, что перебои в работе Starshield сделали украинскую армию уязвимой.

    В пятницу Трамп отверг причастность к ограничению доступа ВСУ к спутникам связи.

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    21 октября 2026, 21:24 • Новости дня
    Казахстан решил сформировать беспилотные силы

    Власти Казахстана одобрили план военной реформы по созданию беспилотных сил

    Казахстан решил сформировать беспилотные силы
    @ Giannis Papanikos/ZUMA Press Wire/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одобрил план военной реформы, который предусматривает формирование беспилотных сил и переход к двухэтапной модели срочной службы.

    В рамках плана планируется пересмотр структуры Вооруженных сил республики, совершенствование системы управления и оборонного планирования, а также усиление ключевых компонентов армии, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

    Важнейшим аспектом станет переход к двухэтапной модели срочной службы. Первые шесть месяцев новобранцы будут обучаться в учебных центрах, а затем служить в воинских частях с акцентом на боевую подготовку. Также планируется создание институтов военных консультантов и уполномоченного по делам военнослужащих.

    «Речь идет о комплексной реформе. Половинчатые решения здесь не дадут необходимого результата», – заявил Токаев.

    Организационные мероприятия планируется реализовать до конца 2026 года, а основные концептуальные меры – в 2027 году. Координировать эту работу будут правительство и Совет безопасности Казахстана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Токаев поручил повысить эффективность расходов на оборону Казахстана.

    Ранее Минобороны республики анонсировало реформу армии после гибели военных на Каспии.

    До этого армию страны решили привести в боевую готовность.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    21 октября 2026, 13:39 • Новости дня
    В Москве представили мобильный комплекс поражения беспилотников «Ястреб»

    На выставке в Москве показали новейший комплекс перехвата дронов «Ястреб»

    Tекст: Мария Иванова

    На выставке «Сфера безопасности» в Москве специалисты компании «К-Авиа» продемонстрировали мобильный комплекс обнаружения и поражения беспилотников «Ястреб», который успешно прошел испытания для применения в зоне спецоперации.

    В компании рассказали, что при попадании вражеского аппарата в зону действия сенсора цель захватывается и идентифицируется, передает ТАСС.

    Экипаж машины состоит из двух человек: оператора обнаружения и оператора беспилотника-перехватчика.

    В «К-Авиа» пояснили, что после обнаружения цели принимается решение на поражение. Из открывающегося контейнера вылетает ракета, которая уничтожает дрон противника вдогонку. Боекомплект комплекса составляет девять единиц, запуск возможен из контейнера, с грунта или с автомобиля.

    Система успешно прошла испытания и получила рекомендацию к применению в зоне спецоперации на Украине. Главным преимуществом комплекса разработчики назвали способность круглосуточно обнаруживать все типы беспилотных аппаратов.

    В состав «Ястреба» интегрировано авторское программное обеспечение «Домовой» для подсистемы управления. Международная выставка «Сфера безопасности» проходит на территории ВДНХ с 21 по 23 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Россия впервые показала комплекс противодействия БПЛА «Жнец».

    В мае в зоне спецоперации на Украине против украинских беспилотников начали применять комплекс «Цитадель».

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    21 октября 2026, 14:02 • Новости дня
    В России впервые показали оснащенный ИИ беспилотник «Кащей»

    В Москве впервые представили дрон-перехватчик с ИИ «Кащей»

    Tекст: Мария Иванова

    Учредитель компании «Защита от дронов» Ильдар Алмазов заявил, что на выставке в Москве впервые представили дрон-перехватчик «Кащей», который работает на основе искусственного интеллекта.

    Новый беспилотник существует в дневной и ночной модификациях, передает ТАСС.

    «Тут у нас показан дрон-перехватчик «Кащей». Это абсолютно новый продукт. Он существует в нескольких модификациях – пяти- и семидюймовые. Максимальная скорость обеих модификаций составляет 320 км/ч. Они могут быть как ночные, так и дневные. В «Кащее» применяются технологии искусственного интеллекта, которые позволяют перехватчику находиться в полностью автономном полете даже в условиях работы вражеских систем радиоэлектронной борьбы. Он эффективно сбивает цели, летящие на скоростях до 220 км/ч. Семидюймовая модификация может оснащаться боевой частью массой 400 граммов», – рассказал Алмазов.

    По его словам, аппарат способен находиться в воздухе до восьми минут на максимальной скорости, а предельная высота его полета достигает четырех километров.

    Кроме того, «Кащей» уже применяется частными охранными предприятиями и несколькими крупными компаниями в нефтеперерабатывающей отрасли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в зоне проведения спецоперации начались боевые испытания дрона-перехватчика с искусственным интеллектом «Сварог про».

    Эксперты оценили способы повышения эффективности борьбы с украинскими беспилотниками.

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    21 октября 2026, 16:04 • Новости дня
    Штрафы за отказ заполнять анкеты воинского учета ввели в Германии

    DPA: В ФРГ ввели штрафы до 250 евро за отказ заполнять анкеты воинского учета

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство обороны Германии начало привлекать к административной ответственности молодых людей, не заполнивших своевременно анкеты воинского учета, установив денежные взыскания, пишет агентство DPA.

    Оборонное ведомство Германии инициировало административные дела в отношении граждан, уклоняющихся от своевременного заполнения анкет воинского учета. Размер штрафа может достигать 250 евро, однако наложение взыскания не освобождает военнообязанных от необходимости предоставить требуемые сведения, пишет ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

    К концу сентября ведомство разослало более 492 тыс. писем, из которых 253 тыс. предназначались мужчинам. Около 96% получивших уведомление предоставили ответы в установленные сроки. В Минобороны отметили, что в случае нехватки добровольцев правящая коалиция рассмотрит возможность введения целевого призыва.

    По данным на конец сентября, численность Бундесвера составила 186,2 тыс. действующих военнослужащих, что превышает прошлогодний показатель на 4,5 тыс. человек. Закон о новой модели военной службы, обязывающий совершеннолетних мужчин заполнять анкеты, вступил в силу в стране 1 января 2026 года. Обязательный призыв в Германии отменили в июле 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу немецкие политики заявили о неизбежности возвращения Германии к воинской повинности.

    Ранее бундесвер решил принудительно отправить военных в литовскую бригаду.

    До этого СМИ сообщили о нехватке личного состава и ПВО у немецких военных в Литве.

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    21 октября 2026, 18:57 • Новости дня
    Белоусов поздравил российских военнослужащих с освобождением Юльевки

    Минобороны: Белоусов поздравил 328-й полк с освобождением Юльевки

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр обороны Андрей Белоусов направил поздравление военнослужащим 328-го гвардейского десантно-штурмового полка, освободившим населенный пункт Юльевка в Запорожской области.

    «В упорных боях с противником на ореховском тактическом направлении воины-десантники, проявляя храбрость и мужество, продолжают приумножать славные традиции героев и бойцов прошлых лет», – приводятся слова Белоусова в канале Минобороны в «Макс».

    Глава военного ведомства подчеркнул, что победа полка продолжает славные традиции Воздушно-десантных войск. Он поблагодарил бойцов за успешное выполнение задач и верность долгу, выразив уверенность, что подразделение продолжит надежно обеспечивать безопасность России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские войска освободили запорожские Червоный Яр и Юльевку. Российские военные заняли ключевые рубежи ВСУ.

    Во вторник линия фронта ВСУ посыпалась после освобождения запорожского Омельника.

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    21 октября 2026, 18:47 • Новости дня
    Численность бундесвера впервые превысила 190 тыс. человек
    Численность бундесвера впервые превысила 190 тыс. человек
    @ REUTERS/Fabian Bimmer

    Tекст: Ольга Иванова

    В начале октября количество военнослужащих Вооруженных сил Германии впервые пробило верхнюю границу установленного законом целевого показателя, превысив 190 тыс. человек.

    «В начале октября численность бундесвера превысила 190 тыс. военнослужащих, впервые выйдя за верхнюю границу установленного законом целевого показателя в 186-190 тыс. человек», – передает РИА «Новости» сообщение министерства обороны Германии.

    К концу сентября заявления о поступлении на службу подали 58,7 тыс. человек, а в ряды бундесвера приняли 18,7 тыс. человек.

    Эти показатели на 29% и 15% соответственно превышают аналогичные результаты 2025 года. Оборонное ведомство назвало октябрь месяцем наиболее активного набора на военную службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Германии прошли забастовки школьников против призыва в армию.

    Спецслужбы ФРГ заявили о росте экстремизма в бундесвере.

    Летом газета Bild сообщила о подготовке Германией альтернативной службы.

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    21 октября 2026, 16:45 • Новости дня
    Армия Китая анонсировала военные учения в Бохайском заливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народно-освободительная армия Китая проведет военные учения в акватории Бохайского залива в Желтом море с 22 по 25 октября.

    Маневры будут проходить с 6:00 до 18:00 (1:00–13:00 мск) 22–24 октября и с 6:00 до 12:00 (1:00–7:00 мск) 25 октября в акватории городского округа Яньтай провинции Шаньдун, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление КНР по обеспечению безопасности на море.

    Китайское ведомство указало точные координаты районов проведения учений, вход в которые на период маневров строго запрещен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник китайская армия получила новейшую боевую машину пехоты ZBL-19.

    В прошлом месяце военные Китая провели патрулирование в Южно-Китайском море.

    Летом Пекин объявил о планах строительства интеллектуальной армии.

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    21 октября 2026, 17:40 • Новости дня
    ВСУ потеряли в ДНР итальянский бронеавтомобиль Puma

    Минобороны: Российские войска уничтожили в ДНР итальянский бронеавтомобиль Puma

    Tекст: Ольга Иванова

    Военнослужащие российской группировки войск «Юг» ликвидировали в Донецкой народной республике бронетранспортер Puma итальянского производства, находившийся на вооружении украинской армии.

    Информация об этом содержится в сводке Минобороны в «Макс». «Противник потерял до 160 военнослужащих, бронеавтомобиль Puma итальянского производства, бронеавтомобиль HMMWV производства США и 30 автомобилей», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник морские пехотинцы уничтожили 200 пунктов управления дронами ВСУ в Доброполье.

    В тот же день группировка «Запад» уничтожила 115 тяжелых дронов противника.

    В пятницу Вооруженные силы России поразили 15 сухогрузов, поставлявших вооружения украинской стороне.

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    21 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    Силы ПВО за день сбили 51 украинский дрон над шестью областями

    Силы ПВО за день сбили 51 украинский дрон над шестью областями России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили более 50 украинских беспилотных аппаратов над российскими регионами и акваторией Черного моря.

    В течение дня российские военные отразили массированную атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны в Max. По данным военного ведомства, в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 51 дрон Вооруженных сил Украины.

    Уточняется, что аппараты были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ленинградской, Псковской и Тверской областей, а также над акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду дежурные средства ПВО нейтрализовали 373 украинских беспилотника. В целом средствами ПВО за минувшие сутки сбиты два снаряда американской РСЗО HIMARS и 954 беспилотника.

    Накануне силы ПВО за день сбили 90 дронов ВСУ над регионами России.

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    21 октября 2026, 21:23 • Новости дня
    Литва запросила у Еврокомиссии первый транш в 1,06 млрд евро на оборону

    LRT: Литва запросила у Еврокомиссии первый транш в 1,06 млрд евро на оборону

    Tекст: Валерия Городецкая

    Литва направила в Еврокомиссию заявку на получение первого кредитного транша в размере 1,06 млрд евро на оборонные нужды по программе SAFE, сообщила телерадиокомпания LRT.

    Средства планируется направить на формирование дивизии сухопутных войск, создание «Балтийской линии обороны», повышение потенциала противовоздушной обороны, закупку боеприпасов и военной техники, передает РИА «Новости» со ссылкой на литовскую телерадиокомпанию LRT.

    Из суммы в 1,06 млрд евро будет вычтено 15% аванса, полученного в июне, поэтому переведенная сумма составит 905 млн евро.

    Программа SAFE (Security Action for Europe), запущенная Еврокомиссией в мае 2025 года, направлена на предоставление странам ЕС льготных долгосрочных кредитов для поддержки совместных закупок военной техники. Общий объем фонда составляет 150 млрд евро. В рамках этого механизма Литва сможет занять до 6,375 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Литва решила сохранить расходы на оборону на уровне более 5% ВВП в 2027 году.

    В прошлом месяце Европейское оборонное агентство призвало ЕС ускорить перевооружение.

    Летом президент Литвы назвал причиной раскола НАТО расходы на оборону.

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    21 октября 2026, 19:48 • Новости дня
    США запланировали создать командование автономных боевых систем

    Пентагон решил сформировать командование автономных систем к 2027 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство обороны США планирует к октябрю 2027 года создать отдельное Командование автономных боевых действий, следует из данных Пентагона.

    Ранее глава Пентагона Пит Хегсет объявил о старте программы «Азенкур» (Agincourt) для создания нового профильного командования, передает РИА «Новости».

    «Перед проектом «Азенкур» стоят две задачи. Первая: к 1 октября 2027 года создать Командование автономных боевых действий (AUTOWARCOM) во главе с четырехзвездным генералом, наделив его полномочиями, необходимыми для проведения крупнейших институциональных преобразований со времен межвоенного периода», – отмечается в заявлении программы.

    Агентство Bloomberg сообщало о намерениях Пентагона наладить в Соединенных Штатах массовое производство недорогих ударных беспилотников LUCAS по цене около 55 тыс. долларов за единицу. Этот проект, основанный на архитектуре иранских дронов Shahed, призван частично заменить в арсенале американских войск дорогостоящие крылатые ракеты.

    Ранее стало известно, что американская компания Kratos начнет сборку БПЛА на Тайване.

    До этого Тайбэй провел летные испытания американских беспилотников MQ-9B SkyGuardian.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт оценил потерю США пятой части беспилотников Reaper в Иране.

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    22 октября 2026, 07:04 • Новости дня
    Ростех назвал робот «Депеша-3» практически незаметным ночью

    Госкорпорация «Ростех» заявила о невидимости робота «Депеша-3» в ночное время

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наземный робототехнический комплекс «Депеша-3» благодаря низкому профилю и маскировочной сети становится практически незаметным в темное время суток, сообщили в госкорпорации «Ростех».

    Наземный робототехнический комплекс «Депеша-3» стал практически незаметным в темное время суток, передает ТАСС.

    «Применение подобных платформ в темное время суток сопряжено с рядом специфических особенностей. Ночью «Депеша-3» становится практически незаметной. Машина отличается низким профилем, работает тихо и укрывается маскировочной сетью», – сообщили в Ростехе.

    В госкорпорации отметили, что робот совершает ночные рейды без света и управляется дистанционно. Из-за особенностей черно-белой камеры оператору необходимо знать маршрут наизусть.

    Управление машиной строится на сверке с заранее изученной трассой, поэтому важны ровный темп и аккуратность, а не скорость реакции, добавили в Ростехе. В корпорации сравнили этот процесс с хождением по канату, подчеркнув, что такой подход позволяет сохранять жизни солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ростех заявил о способности зенитного ракетного комплекса «Цитадель» поражать крылатые ракеты. Ранее робот «Депеша» обезопасил эвакуацию раненых в зоне спецоперации. Также российские военные научили робота «Курьер» автоматически уничтожать дроны.

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    22 октября 2026, 06:02 • Новости дня
    Белоусов поздравил военных финансистов с профессиональным праздником

    Белоусов поздравил специалистов финансовой службы с праздником

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем финансово-экономической службы Вооруженных сил, отметив их значимость в поддержании боевой готовности.

    Глава ведомства подчеркнул важную роль финансово-экономических органов в обеспечении повседневной деятельности войск и поддержании их боевой готовности, сообщает Минобороны.

    По словам Белоусова, личный состав успешно осуществляет социальную защиту военнослужащих, участников специальной военной операции и ветеранов, а также эффективно решает задачи по финансовому обеспечению потребностей армии и флота в современном вооружении.

    Министр выразил уверенность, что применение новейших цифровых технологий позволит специалистам службы и в дальнейшем образцово исполнять обязанности, рационально используя выделяемые на нужды обороны бюджетные ассигнования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минобороны внедрило трехэтапную модель исполнения военного бюджета. Также Белоусов поручил обеспечить качественную подготовку фондов Минобороны к зиме.

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    22 октября 2026, 11:07 • Новости дня
    Армия США решила обзавестись флотом безэкипажных катеров в Тихом океане

    The War Zone: Армия США закупит до 100 безэкипажных катеров для Тихого океана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия США планирует приобрести до 100 беспилотных надводных кораблей для усиления логистических возможностей в Тихоокеанском регионе.

    Вооруженные силы намерены внедрить автономные технологии в существующий и будущий флот десантных кораблей и других плавсредств, пишет The War Zone.

    Командующий 8-м командованием поддержки театра военных действий генерал-майор Фредерик Крист сообщил о планах по развитию автономных плавсредств на ежегодном симпозиуме Ассоциации армии США. По его словам, это позволит улучшить морскую логистику.

    «Мы продолжаем сотрудничать с промышленностью, чтобы иметь возможность перейти к автономным системам водных транспортных средств, чтобы иметь возможность использовать другие средства морского распределения», – заявил Крист.

    В настоящее время армия располагает небольшим флотом, включающим логистические суда и десантные катера, часть из которых развернута в Японии в составе 5-й транспортной роты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Литва назвала сроки проведения военных учений с новым контингентом США.

    Ранее военные США уничтожили катер наркотеррористов в Карибском море.

    Также был назначен исполняющий обязанности министра армии США.

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    Москву обвинили в инспирировании бунта в еще одной стране Европы

    Албанию, как Францию, охватили протесты молодежи, переросшие в поджоги и погромы. Премьер-министр Эди Рама, чью резиденцию и партийный штаб тоже сожгли, обвинил в происходящем Россию и Иран, «которые не хотят, чтобы страна вошла в ЕС». Однако причины того, что называют «революцией фламинго», явно иные. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

    • «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

      Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

    • По чьему приказу разносят Францию

      Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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