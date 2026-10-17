Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Американская компания решила производить ударные беспилотники на Тайване
Taipei Times: Американская компания Kratos начнет сборку БПЛА на Тайване
Предприятие Kratos Defense & Security Solutions намерено получить лицензию правительства США для организации совместного производства ударных беспилотных аппаратов Mighty Hornet IV на территории Тайваня.
О планах американского разработчика стало известно после успешных испытаний беспилотника на юге Тайваня, передает ТАСС со ссылкой на газету Taipei Times.
Совместная разработка Mighty Hornet IV создана на базе планера Firejet от компании Kratos с использованием американского реактивного двигателя. Тайваньский Чжуншаньский институт науки и технологий подготовил для аппарата навигационную систему, сенсоры, комплекс радиоэлектронной борьбы и фугасную боевую часть. Дрон способен развивать скорость до 1050 км/ч.
Отмечается, что предприятие уже получило запросы на покупку беспилотников от нескольких стран, семь из которых выделили бюджетные средства на эти цели. Получение официальной лицензии позволит открыть на острове полноценные сборочные линии.
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