Воспитателя красноярского лагеря осудили за игнорирование насилия над детьми

Tекст: Алексей Дегтярёв

Воспитатель детского оздоровительного лагеря в Красноярском крае приговорен к полутора годам колонии общего режима. Наказание назначено за бездействие, которое привело к сексуальному насилию трех подростков над 10-летним ребенком, сказал собеседник ТАСС.

Летом 2025 года в детском спортивно-оздоровительном лагере мальчик дважды подвергся насилию со стороны детей в возрасте от девяти до 15 лет. Ребенок сообщил обо всем воспитателю, но тот не принял никаких мер.

«Воспитатель не обеспечил контроль за детьми и фактически оставил ситуацию без должной реакции. Более того, когда пострадавший ребенок рассказал ему о случившемся, воспитатель не стал разбираться, не сообщил администрации лагеря, не вывел мальчика из травмирующей обстановки и не сделал ничего, чтобы обезопасить его дальше», – сказал собеседник.

Вскоре насилие над потерпевшим повторилось. Суд признал мужчину виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших тяжкий вред здоровью. Ему также запретили работать с детьми в течение полутора лет. Подсудимый вину не признал и не принес извинений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом прошлого года следователи возбудили уголовное дело против трех подростков за насилие над десятилетним мальчиком в летнем лагере. Позже прокуратура потребовала начать отдельное расследование по статье о халатности должностных лиц учреждения.