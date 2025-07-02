В Красноярском крае завели новое дело о халатности после насилия над ребенком в лагере

Tекст: Дарья Григоренко

В следственном комитете Красноярского края сообщили, что подозреваемыми в совершении преступления стали трое подростков в возрасте 11 и 13 лет, которые, по данным следствия, совершили насильственные действия в отношении ребенка 25 и 27 июня, передает ТАСС.

Пострадавший мальчик рассказал о случившемся своей матери и сотруднику лагеря, однако работник учреждения не принял никаких мер, и инцидент повторился. После этого прокуратура потребовала возбудить отдельное уголовное дело по статье о халатности. Воспитателя лагеря «Сосновый бор», фигурировавшего в сообщениях, уволили после инцидента.

В региональном управлении СК уточнили, что новое дело возбуждено по части первой ст. 293 УК РФ – речь идет о халатности со стороны должностных лиц летнего оздоровительного учреждения. Ситуацию на контроле держит прокуратура края, следственные действия продолжаются.

Накануне в Красноярском крае трое подростков стали фигурантами уголовного дела после инцидента в летнем лагере с 10-летним мальчиком.



Ранее сообщалось, что уголовное дело по статье об истязании возбудили против жительницы Лебедянского района Липецкой области после публикации видео с жестоким обращением к детям.

В апреле глава СК России Александр Бастрыкин затребовал новый доклад по делу о надругательствах над девочкой с инвалидностью в Миассе после отказа суда изолировать виновных. По данным следствия, в январе в Миассе два школьника вынудили девочку раздеться на улице, избили ее и записали инцидент на видео, которое затем выложили в интернет.