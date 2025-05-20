На снимавшую издевательства над детьми липчанку завели дело

Tекст: Алексей Дегтярев

Дело завели по статье «Истязание», передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

По данным следствия, она подвергала психологическому насилию своих четверых детей в возрасте от шести до 10 лет: использовала оскорбления, унижения и угрозы, причиняя серьезные психические страдания. Как уточнили следователи, противоправные действия подтверждаются видеозаписями, которые сама подозреваемая распространяла в социальных сетях.

Следователи допрашивают знакомых семьи, а также должностных лиц системы профилактики правонарушений. Их действиям дадут правовую оценку. Назначены судебные экспертизы, которые должны установить, вменяема ли подозреваемая, а также были ли случаи физического насилия над детьми.

Четверо детей изъяты из семьи и помещены в реабилитационный центр. На скандальных видео женщина грубо обращается к детям, угрожает залить их кипятком, а одного принуждает взять нож.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал новый доклад по делу о надругательствах над девочкой с инвалидностью в Миассе после отказа суда изолировать виновных. По данным следствия, в январе в Миассе два школьника вынудили девочку раздеться на улице, избили ее и записали инцидент на видео, которое затем выложили в интернет.