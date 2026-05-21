Жуков рассказал, как группа «Руки Вверх!» потеряла заработанные в туре деньги

Tекст: Дарья Григоренко

«В 1998 году мы поехали в огромный тур, объездили 20 или 25 больших дворцов спорта. У нас вся «Газель» была завалена деньгами, это были огромные черные мешки для мусора с деньгами. Раньше же не было банковских карт, только наличные», – сказал артист, передает РИА «Новости».

«Мы едем, как кощеи, которые над златом чахнут: «Вау! Мы столько заработали»», – вспоминал Жуков. Музыкант пояснил, что во время поездки им неожиданно позвонили и посоветовали срочно обменять рубли. В противном случае все наличные в машине грозили превратиться в 100 долларов. В результате группа потеряла все средства за одно мгновение, разделив судьбу всей страны в период неожиданного дефолта.

При этом исполнитель добавил, что искренне благодарен эпохе 1990-х. Именно тогда популярный коллектив приобрел невероятную известность и народную любовь. Группа «Руки Вверх!» была основана в 1996 году, а после распада дуэта в 2006 году проектпродолжил существование.

Как писала газета ВЗГЛЯД, следствие признало создателей группы «Руки вверх!» потерпевшими по делу о мошенничестве с авторскими правами.

Обвиняемого в махинациях руководителя музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова перевели под домашний арест.

До этого Сергей Жуков обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину для разрешения спора о правах на фонограммы.