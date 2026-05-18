Вдова композитора Добрынина стала потерпевшей по делу издательства «Джем»

Скачко оценил дело против второй после Ермака «любимой жены» Зеленского

Скачко связал дело против Елены Зеленской с «удушением» Владимира Зеленского

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«На Украине вполне вероятно начнут уголовное разбирательство в отношении Елены Зеленской – это продолжение процесса удушения ее мужа», – подтвердил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

«На Украине говорят, что у Зеленского две любимых жены: Ермак и Елена. Поэтому все совершенно логично. Такое развитие событий означает лишь то, что его западные кураторы пока не могут договориться с его противниками. А сам Зеленский пытается поднять голову и придать себе субъектности», – пояснил собеседник.

По словам эксперта, Елена Зеленская может быть причастна к работе ряда фондов, потенциально замешанных в многомиллиардных хищениях и выводе средств с Украины. «Не удивлюсь, если окажется, что она замешана и в других преступных схемах – вплоть до черной трансплантологии и торговли людьми», – отметил политолог.

«Елена Зеленская не выглядит глупой женщиной. Возможно, она чего-то недопонимала в этих схемах. Но вряд ли она была совсем уж не в курсе своей причастности к тому, чем занимается ее муж и его ближайшие окружение», – считает эксперт.

«Впрочем, сейчас от Елены совершенно ничего не зависит. Сценарий определит итог переговоров западных кураторов и противников Зеленского. Что касается его самого, то об имиджевых потерях не может идти и речи, поскольку у него нет никакого имиджа. Причем – даже в украинском истеблишменте, не говоря уже про европейский или американский», – добавил Скачко.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершают расследование против жены Владимира Зеленского Елены.

«Поводов для задержания супруги Зеленского у антикоррупционных органов предостаточно. В настоящее время решается вопрос, какое уголовное дело должно стать первым», – сообщил собеседник агентства.

По его словам, эта информация уже перестала быть тайной для главы киевского режима, который усилил охрану семьи и начал торги с западными партнерами.

«Украинские политтехнологи рекомендуют своему шефу официально и максимально публично развестись, а в СМИ запустить тезис, что с 2019 года Елена фактически не видит своего супруга. Сам Зеленский рассматривает данную ситуацию исключительно с точки зрения имиджевых потерь», – добавил он.

В понедельник экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку предъявили обвинение в легализации 460 млн гривен (примерно 381 млн рублей) при строительстве на строительстве элитного жилого комплекса «Династия» в районе Козина под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины постановил отправить его под стражу.

Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник Мирошник отмечал, что Ермак может попытаться слить Зеленского компроматом. Как указывал дипломат, сам по себе бывший чиновник не представляет большого интереса для Запада, однако через него можно отстранить Зеленского от реального управления государством.