Вдова композитора Добрынина стала потерпевшей по делу издательства «Джем»
Статус пострадавшей стороны в рамках расследования масштабных махинаций с авторскими правами получила вдова известного музыканта Вячеслава Добрынина Ирина.
Тверской суд Москвы оставил под стражей гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова до 20 августа 2026 года, передает ТАСС.
В ходе заседания стало известно о расширении списка пострадавших от действий бизнесмена. «По уголовному делу потерпевшей стороной признана Добрынина Ирина», – огласил документы судья Алексей Криворучко.
Руководителя компании обвиняют в особо крупном мошенничестве и незаконном создании юридического лица для махинаций с авторскими правами артистов. Ранее следствие признало потерпевшими создателей группы «Руки вверх!» Сергея Жукова и Алексея Потехина, а также компанию «Первое музыкальное издательство». Защита предпринимателя намерена обжаловать решение о продлении ареста.
Уголовное производство началось в конце 2024 года с дела о самоуправстве, к которому позже добавили статью о покушении на мошенничество. Фигуранта задержали осенью 2025 года. Следствие считает, что он незаконно заблокировал показ фильма «Руки вверх!» на популярных российских стриминговых платформах.
Конфликт между Черкасовым и основателями знаменитого поп-коллектива длится более двух лет. Продюсер заявлял претензии на права на песни группы, используя старые документы. В ответ музыканты обратились за помощью к руководству Следственного комитета и Верховного суда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года правоохранители задержали Андрея Черкасова по обвинению в мошенничестве. В феврале Мосгорсуд перевел фигуранта дела под домашний арест. За данное преступление руководителю музыкального издательства грозит до 10 лет лишения свободы.