ВОЗ подтвердила увеличение числа заболевших хантавирусом пассажиров MV Hondius

ВОЗ: Число зараженных хантавирусом пассажиров круизного лайнера выросло
Очередной случай опасной инфекции выявили у находившегося на карантине туриста, что увеличило общее количество пострадавших до 11 человек, включая три смертельных исхода.
Симптомы заболевания проявились еще у одного путешественника с круизного лайнера MV Hondius во время прохождения карантина, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Всего выявлено 11 случаев заболевания (девять подтвержденных, два вероятных), включая три летальных исхода», – написал руководитель организации в социальной сети.
До этого он сообщал о десяти инфицированных, передает ТАСС.
Глава ВОЗ пояснил, что последний выявленный носитель вируса также находился на борту судна. По его словам, пациента вернули на родину, где во время изоляции у него появились признаки болезни, сейчас мужчине оказывают необходимую медицинскую помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании эвакуировали с пораженного хантавирусом судна MV Hondius 94 человека.
Позже мадридские медики подтвердили наличие этой смертельно опасной инфекции у одного из вывезенных граждан.
Эпидемиолог Геннадий Онищенко назвал шумиху вокруг данного заболевания искусственно нагнетаемой.