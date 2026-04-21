Выпущены изделия победителей первого сезона конкурса «Родная игрушка»

Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.
Совокупный тираж игр и игрушек победителей первого сезона конкурса «Родная игрушка» превысил 167 тыс. экземпляров, а мультимедийные проекты собрали более 1 млн просмотров на онлайн-платформах.
Девять победителей первого сезона конкурса «Родная игрушка» получили поддержку, а общий тираж произведенных игр и игрушек составил более 167 тыс. экземпляров, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Среди реализованных проектов – конструктор «Чебурашка», настольная игра-викторина о России, научно-познавательный набор «Лаборатория Менделеева» и серия мягких игрушек «Мишки-ПРОФИ». Продукция доступна на маркетплейсах и в 21 магазине «Детский мир» в разных регионах России.
В 2025-2026 годах в производство запущено семь новых игрушек-победителей с объемом реализации 46,5 тыс. штук. Выпуск обеспечен сотрудничеством с российскими производителями, включая компании «Русский стиль», «АСТКОМ», «Играмир» и «Смоленские игрушки». Кроме магазинов, игрушки попали на ВДНХ в рамках акции «Елка желаний» и были переданы в детские медучреждения.
Мультимедийные проекты, такие как мультфильмы «Привет, это Кот!» и «Буквогород», собрали свыше 1 млн просмотров на отечественных онлайн-платформах благодаря поддержке организаторов конкурса.
До конца 2026 года в производство будут запущены еще семь игр и игрушек, а также новые серии анимационных проектов, включая «Цветняшки». Второй сезон конкурса стартовал 11 марта, прием заявок продлится до июня и августа для разных номинаций, всего планируется поддержать до 45 проектов. Победители получат помощь в доработке, выпуске и продвижении продукции.