В Ульяновске осудили 15 членов ОПГ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Суд признал виновными 15 членов ОПГ по делу о 22 преступлениях, ОПГ действовала на территории Засвияжского района, ее членов задержали в феврале 2024 года, передает РИА «Новости».

В ходе обысков у подозреваемых изъяли свыше 3 млн рублей, 50 тыс. долларов и 50 тыс. евро, а также более 20 единиц оружия, среди которых автоматы и гранатомет.

Следствие установило, что обвиняемые руководили и участвовали в экстремистском сообществе, занимались мошенничеством, вымогательствами, незаконным хранением оружия, вовлекали несовершеннолетних в преступную деятельность и финансировали экстремизм. Осужденные поддерживали и распространяли криминальные обычаи, а также пытались насадить идеи «воровской» власти как оппозицию государственной.

В ходе расследования было дополнительно выявлено восемь фактов мошенничеств с торговыми точками, девять эпизодов вымогательств, случаи хранения оружия, вовлечение подростка в преступную деятельность и финансирование экстремистов. Также раскрыли восемь преступлений прошлых лет – убийства, разбой и причинение тяжкого вреда здоровью.

По итогам рассмотрения дела суд приговорил фигурантов к срокам от двух с половиной до 10 лет лишения свободы. Шестерых участников, заключивших досудебные соглашения ранее, также осудили на реальные сроки.

Ранее в Ульяновской области задержали двух молодых людей по обвинению в поджоге оборудования мобильной связи.