Вайно заявил о ключевой роли СССР в капитуляции Японии 1945 года

Tекст: Денис Тельманов

Сброс американцами ядерных бомб на Хиросиму и Нагасаки не был для Японии определяющим при принятии решения о капитуляции, передает ТАСС. Антон Вайно в сборнике статей Совбеза РФ подчеркнул, что именно успех советского наступления привел к разгрому Квантунской армии и перечеркнул планы Японии по долгой обороне против союзников.

Он напомнил, что премьер-министр Японии Кантаро Судзуки отмечал: японцы испытали большое потрясение от атомной бомбардировки, однако вступление СССР в войну сделало продолжение войны невозможным. Вайно подчеркнул, что после ядерных ударов США начали искажать суть событий, оправдывая свои действия необходимостью скорейшего завершения войны.

По его словам, к середине 1945 года США обладали подавляющим огневым превосходством, а удары по Хиросиме и Нагасаки «по сути, представляли собой натурное испытание ядерного оружия при ударе по городским агломерациям». Вайно считает, что эти действия были актом варварства и подтверждением гегемонистских амбиций США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия сможет принять участие в траурной церемонии в Хиросиме 6 августа после получения уведомления от японских официальных лиц.

США начали строительство хранилища для тактического ядерного оружия на базе Лейкенхит в Британии, чтобы разместить его там в ближайшие годы.

Внук Роберта Оппенгеймера заявил, что мировое сообщество никогда не сможет полностью избавиться от ядерного оружия.