Путин поздравил космонавтов и сотрудников космической сферы с праздником
Президент России Владимир Путин поздравил российских космонавтов и всех работников космической сферы с профессиональным праздником.
В ходе встречи с руководителем Роскосмоса Дмитрием Бакановым глава государства напомнил о 65-летии полета Юрия Гагарина и выразил признательность всем, кто связан с космической сферой.
Баканов сообщил президенту, что Неделя космоса, проходившая с 6 по 12 апреля, охватила несколько десятков миллионов человек и включила более тысячи мероприятий.
Кроме того, гендиректор Роскосмоса поблагодарил Владимира Путина за учреждение Недели космоса специальным указом и отметил, что это решение позволило привлечь внимание к сотрудникам отрасли.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о ежегодном проведении в стране Недели космоса.
Космонавты Роскосмоса поздравили россиян с орбиты с началом этого события.
В рамках празднования 65-летия первого полета человека в космос стартовала акция «Время Гагарина».