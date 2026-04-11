Путин поздравил космонавтов и сотрудников космической сферы с праздником

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин поздравил российских космонавтов и всех работников космической сферы с профессиональным праздником, сообщается на сайте Кремля.

В ходе встречи с руководителем Роскосмоса Дмитрием Бакановым глава государства напомнил о 65-летии полета Юрия Гагарина и выразил признательность всем, кто связан с космической сферой.

Баканов сообщил президенту, что Неделя космоса, проходившая с 6 по 12 апреля, охватила несколько десятков миллионов человек и включила более тысячи мероприятий.

Кроме того, гендиректор Роскосмоса поблагодарил Владимира Путина за учреждение Недели космоса специальным указом и отметил, что это решение позволило привлечь внимание к сотрудникам отрасли.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о ежегодном проведении в стране Недели космоса.

Космонавты Роскосмоса поздравили россиян с орбиты с началом этого события.

В рамках празднования 65-летия первого полета человека в космос стартовала акция «Время Гагарина».