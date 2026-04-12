Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками

Tекст: Антон Антонов

Патриарх Кирилл на пасхальной литургии в храме Христа Спасителя выразил благодарность президенту за содействие в передаче икон Владимирской и Донской Божией матери Русской православной церкви, передает РИА «Новости».

«Глубокоуважаемый Владимир Владимирович, как президент, вы уже много сделали того, что войдет непременно в историю как дела благие и важные для нашего отечества. Но событие, о котором я сегодня сказал, войдет не только в историю страны и Церкви – глубоко войдет в историю нашего народа, потому что возвращены великие святыни земли русской », – сказал патриарх Кирилл.

Он также подчеркнул, что возвращение святынь стало возможным по инициативе и указанию российского лидера, и назвал это поистине историческим событием.

Кроме того, на сайте Кремля опубликована телеграмма, в которой Путин поздравил патриарха с праздником Пасхи. В поздравлении президент отметил неустанный труд патриарха, его заботу о сохранении духовных, культурных и исторических ценностей России, укреплении института семьи и воспитании молодежи. Путин подчеркнул, что мудрое пастырское слово патриарха поддерживает народ «в пору непростых испытаний» и способствует консолидации общества.

Глава государства также подчеркнул помощь, которую патриарх Кирилл оказывает участникам и ветеранам специальной военной операции.

«От души желаю Вам, Ваше Святейшество, успехов во всех начинаниях, здоровья и долголетия», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным прибыли на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Путин поздравил с Пасхой православных христиан и всех граждан страны, отмечающих Светлое Христово Воскресение.

Владимирская и Донская иконы Божией Матери выставлены в храме Христа Спасителя в Москве. Владимирская икона передана храму Христа Спасителя в безвозмездное пользование сроком на сорок девять лет, Донская икона – Донскому монастырю на таких же условиях. Иконы остаются в собственности России и в оперативном управлении Третьяковской галереи, все решения по их сохранности принимаются совместно под контролем Минкультуры России.

