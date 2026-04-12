Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Tекст: Антон Антонов

«Поздравляю православных христиан, всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

В своем поздравлении глава государства подчеркнул объединяющую силу этого праздника и его значимость для миллионов людей. Президент отметил, что Пасха наполняет сердца верующих радостью, верой в силу жизни, торжество любви, добра и справедливости. По его словам, этот праздник способствует единству на основе давних традиций и духовных ценностей.

Путин подчеркнул важную роль Русской православной церкви и других христианских конфессий в сохранении культурного наследия, поддержке института семьи и воспитании молодежи.

Он также отметил вклад религиозных организаций в развитие конструктивного диалога с государством и укрепление межрелигиозного и межнационального согласия, а также их поддержку участников спецоперации на Украине и их семей. Президент выразил глубокую признательность за такую работу.

«Желаю вам здоровья, благополучия и всего наилучшего. С праздником!» – говорится в поздравлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным прибыли на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.

