    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот ожидают. Часть III
    Эксперт: Серьезная уступка США Ирану указывает на изменение расклада сил
    Эксперт: За разминированием Ормуза просматривается подготовка США к более серьезной фазе конфликта
    Симоньян рассказала о коме Тиграна Кеосаяна
    Иранская сторона сочла требования США на переговорах в Пакистане чрезмерными
    Путин назвал развертывание новой группировки связи большим событием
    Военкор Коц предположил, как ВСУ пытались атаковать космодром Плесецк
    Песков иронично высказался о шансах Каллас защитить диплом в МГУ
    Захарова назвала Джонсона «вернувшимся на место преступления злодеем»
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как отделить традицию от ретроградства

    Традиция – это не то, что консервируют. Традиция нуждается в развитии и не живёт без развития. Не стоит использовать аргумент традиционных ценностей ни для сведения старых идейных счётов, ни для неолуддистских инициатив.

    Юрий Подоляка Юрий Подоляка В битве за существование важно не потерять себя

    Трудное сейчас время. О нем точно будут писать в будущих учебниках истории, и на героев этого времени будут равняться потомки. Но именно в такие времена рождается не только «новое созидательное», но и «новое разрушительное». Они всегда идут рядом.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Атомная история Кубы может начаться заново

    Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.

    12 апреля 2026, 00:14 • Новости дня

    Путин прибыл на пасхальную службу в храме Христа Спасителя

    Президент России Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным прибыли на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя, сообщают информационные агентства.

    На праздничное богослужение пришло множество верующих, включая общественных и политических деятелей, а также курсантов Московского суворовского военного училища, передает РИА «Новости».

    Путин и Собянин пообщались в ожидании возвращения крестного хода. В их руках были красные пасхальные свечи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин ежегодно посещает богослужения по основным церковным праздникам: на Рождество – в храмах за пределами Московского региона, а на Пасху – в храме Христа Спасителя.

    Путин объявил о перемирии на период празднования Пасхи.

    11 апреля 2026, 10:37 • Новости дня
    Путин обсудил с губернатором Кондратьевым ситуацию в Черном море после разлива нефти
    Путин обсудил с губернатором Кондратьевым ситуацию в Черном море после разлива нефти
    Президент России Владимир Путин попросил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева доложить о ситуации в акватории Черного моря после разлива нефтепродуктов.

    В сообщении на сайте Кремля говорится, что в ходе встречи Путин поинтересовался: «Вениамин Иванович, как обстановка, связанная с разливом нефтепродуктов в Керченском районе?».

    Кондратьев ответил, что благодаря контролю и действиям правительства, а также работе специальной комиссии, регион вновь полностью готов принимать отдыхающих. По словам губернатора, были приняты меры по очистке пляжей: в местах выбросов нефтепродуктов песок заменяли или досыпали на глубину 50 сантиметров.

    Роспотребнадзор дал заключение, что обработанные пляжи пригодны для использования. Кондратьев подчеркнул, что в текущем году все пляжи Краснодарского края, где ранее фиксировались выбросы мазута, будут открыты для отдыхающих.

    В завершение разговора Путин уточнил, откроются ли все пляжи региона. Губернатор уверенно заверил президента: «Думаю, да, Владимир Владимирович».

    В феврале глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что несмотря на проводимую очистку песчаных пляжей в Анапе, их состояние пока не позволяет открыть их для посещения, однако до сезона осталось время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оперативный штаб сообщил о завершении демонтажа песчаной насыпи, созданной для защиты побережья Анапы от выбросов мазута. Эксперты Росприроднадзора признали невозможность полностью ликвидировать последствия загрязнения Черного моря после крушения двух танкеров в Керченском проливе и разлива 2,4 тыс. тонн мазута.

    11 апреля 2026, 20:32 • Новости дня
    Путин назвал развертывание новой группировки связи большим событием

    Президент Владимир Путин во время встречи с представителями Роскосмоса назвал большим событием запуск новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи.

    Глава корпорации Юрий Баканов сообщил президенту, что запуск группировки уже состоялся. Путин подчеркнул важность этого достижения.

    Глава корпорации Юрий Баканов сообщил президенту, что запуск группировки уже состоялся. Путин подчеркнул важность этого достижения.

    «Большое событие, я вас поздравляю еще раз», – заявил Путин.

    Ранее Баканов сообщил, что во время запуска российских спутников для широкополосного интернета космодром «Плесецк» подвергся попытке атаки дронами, однако запуск прошёл успешно.

    Баканов также сообщил, что в орбитальную группировку России на сегодняшний день входят 22 метеорологических спутника, что     является рекордным показателем.

    Президент России Владимир Путин отметил, что космическая отрасль страны сохраняет уверенность, несмотря на трудности.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала военное и гражданское значение спутниковой группировки «Рассвет», в том числе для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. А также сравнивала принципы работы российской системы связи и американской Starlink.

    Израиль выиграл или проиграл?

    США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    11 апреля 2026, 10:26 • Новости дня
    Путин оценил вклад Краснодарского края в продовольственную безопасность России
    Путин оценил вклад Краснодарского края в продовольственную безопасность России
    На встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым президент России Владимир Путин подчеркнул, что регион играет важную роль в обеспечении продовольствием всей страны.

    Путин провел встречу с Кондратьевым накануне поздно вечером, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    «Краснодарский край у нас вносит существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности», – сказал Путина в ходе встречи с Кондратьевым.

    В четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин намеревается провести в Кремле несколько встреч, закрытых от публики.

    11 апреля 2026, 11:05 • Новости дня
    Путин указал на снижение сельхозпроизводства в Краснодарском крае

    Путин попросил Кондратьева объяснить снижение сельхозпроизводства на Кубани

    Президент России Владимир Путин во время беседы с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым обратил внимание на снижение уровня сельскохозяйственного производства в регионе.

    В сообщении на сайте Кремля говорится, что во время встречи с Кондратьевым глава государства отметил: «Статистику я посмотрел за прошлый год. Все-таки там, как ни странно, снижение уровня сельхозпроизводства. Как это объяснить, что это такое?».

    Кондратьев в ответ пояснил, что Краснодарский край по-прежнему занимает лидирующие позиции по объёму сельхозпродукции, однако на общие показатели мог повлиять неурожай пшеницы в 2023 году. По его словам, в регионе собрали 11 млн 200 тыс. тонн зерна из-за возвратных заморозков и последовавшей засухи, что привело к снижению сборов.

    Губернатор отметил, что в текущем году посевная кампания проходит успешно: под озимыми в регионе занято 1 млн 800 тыс. гектаров, всходы оцениваются как хорошие, а запас влаги в почве превышает один метр, что дает надежду на высокий урожай. Кроме того, уже 96% площадей засеяно свеклой, которую Кондратьев назвал одной из важнейших культур для края, учитывая наличие 15 сахарных заводов.

    Кондратьев добавил, что погодные условия пока не позволяют заметно увеличить посевы подсолнечника и кукурузы – сейчас они занимают 26% и 7% площадей соответственно. Как сообщил губернатор, со второй половины апреля в регионе начнут сев риса, а завершение посевной кампании яровых планируется к 1 мая при благоприятной погоде.

    Ранее на встрече с Кондратьевым Путин подчеркнул, что Краснодарский край играет важную роль в обеспечении продовольствием всей страны. Кроме того, Путин назвал хорошими экономические показатели Краснодарского края.

    11 апреля 2026, 22:47 • Новости дня
    Самолет с Благодатным огнем прибыл в Москву

    В московский аэропорт «Внуково-3» прибыл самолет, на котором делегация Фонда Андрея Первозванного доставила Благодатный огонь, сообщили в фонде.

    Перелет осуществлялся при поддержке Государственной транспортной лизинговой компании самолетом «Валентина Терешкова», госкорпорации Роскосмос, передает РИА «Новости».

    По сложившейся традиции, Благодатный огонь будет доставлен в кафедральный храм Христа Спасителя, где в ночь с 11 на 12 апреля состоится патриаршее пасхальное богослужение.

    Широкой церемонии встречи в аэропорту организаторы не планировали, однако огонь передадут представителям ряда епархий Русской православной церкви. Также сообщается, что Благодатный огонь передадут 15 храмам Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иерусалиме в субботу зажегся Благодатный огонь, который традиционно доставляют к Пасхе в храмы России и других стран. Делегация Среднеазиатского митрополичьего округа Русской Православной Церкви при поддержке фонда помощи «Русский Крест» получила Благодатный огонь в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

    11 апреля 2026, 10:50 • Новости дня
    Путин: Закон о виноградарстве в России приняли с подачи крымчан

    Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым заявил, что закон о виноградарстве и виноделии в России был принят по инициативе крымчан.

    Во время беседы Кондратьев поблагодарил президента за принятие в 2019 году закона, регулирующего вопросы виноградарства и виноделия. В ответ Путин подчеркнул: «С подачи крымчан». Кроме того, президент отметил, что этим вопросом активно занимался предыдущий руководитель региона, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    С 2001 по 2015 год Краснодарским краем руководил Александр Ткачев, который после этого возглавил Министерство сельского хозяйства.

    Кондратьев поблагодарил президента за принятие закона, отметив: «Закон (о виноградарстве и виноделии – прим. ВЗГЛЯД) появился, и с 2019 года, за шесть лет, у нас количество виноградников увеличилось на 6,5 тысяч». Он также подчеркнул, что расширение виноградников требует значительных усилий, включая высадку лозы, установку шпалер и организацию большого объема ручного труда.

    Губернатор уточнил, что производство саженцев винограда в регионе за этот период выросло в четыре раза. При этом все саженцы поставляются отечественными питомниками. Кондратьев особо отметил, что речь идет о российских производителях посадочного материала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне стали предпочитать отечественные вина импортным аналогам.

    11 апреля 2026, 10:15 • Новости дня
    Делегация Фонда Андрея Первозванного вошла в иерусалимский храм за Благодатным огнем

    Делегация Фонда Андрея Первозванного вошла в храм Гроба Господня за Благодатным огнем

    Участники российской миссии ожидают схождения Благодатного огня в иерусалимской Кувуклии, чтобы вечером спецрейсом доставить святыню в Москву к главному пасхальному богослужению.

    Представители Фонда Андрея Первозванного находятся в иерусалимском храме Гроба Господня, передает РИА «Новости».

    Делегацию возглавляют председатель попечительского совета организации Владимир Якунин и митрополит Каширский Феогност. В поездке также участвуют ректор Московской консерватории Александр Соколов и адвокат Павел Астахов.

    Накануне паломники вместе с Иерусалимским патриархом Феофилом вознесли молитвы на Святой земле. Владимир Якунин заявил: «Старт миссии «Просите мира Иерусалиму» прошел успешно в условиях экстраординарных мер безопасности».

    Благодатный огонь доставят во Внуково в субботу вечером на самолете Роскосмоса «Валентина Терешкова». Массовой встречи в аэропорту не будет, но святыню раздадут представителям епархий и в пятнадцать московских храмов.

    По традиции, заложенной в 2003 году, главную лампаду привезут в столичный храм Христа Спасителя. Там в ночь на 12 апреля состоится праздничное патриаршее богослужение.

    Напомним, накануне делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла в аэропорт Тель-Авива.

    Патриарх Иерусалимский Феофил III принял представителей российской миссии в своей резиденции.

    Полиция Израиля усилила меры безопасности вокруг Старого города Иерусалима.

    11 апреля 2026, 13:43 • Новости дня
    В Иерусалиме началась процессия перед схождением Благодатного огня

    Патриарх Феофил возглавил молитвенную процессию в храме Гроба Господня

    Иерусалимский патриарх Феофил III дал старт традиционному крестному ходу в ожидании чуда в храме Гроба Господня.

    О начале церемонии сообщили представители Фонда Андрея Первозванного, передает РИА «Новости».

    Перед этим израильская полиция сняла ограничения на посещение святых мест, введенные более месяца назад.

    После завершения крестного хода патриарх зайдет в Кувуклию для молитвы. Там он получит Благодатный огонь и передаст его верующим.

    Российскую делегацию возглавляют председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин и митрополит Каширский Феогност. В состав группы также вошли ректор Московской консерватории Александр Соколов и адвокат Павел Астахов.

    Святыню доставят в столичный аэропорт Внуково вечером в субботу спецрейсом Роскосмоса. Массовой встречи не планируется, однако огонь отправят в 15 московских храмов и несколько епархий. Затем его привезут в храм Христа Спасителя на пасхальное богослужение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Фонда Андрея Первозванного вошли в иерусалимский храм Гроба Господня за Благодатным огнем.

    Накануне Иерусалимский патриарх Феофил III принял делегацию в своей резиденции.

    Организация доставит святыню в Москву на самолете госкорпорации «Роскосмос».

    11 апреля 2026, 09:45 • Новости дня
    Врата храма Гроба Господня распахнулись в ожидании Благодатного огня

    Врата храма Гроба Господня открылись перед схождением Благодатного огня

    Первые группы паломников устремились в главную иерусалимскую святыню в ожидании схождения Благодатного огня сразу после того, как оттуда символично вылетели голуби.

    Перед началом торжественной церемонии помещения комплекса тщательно проверили на отсутствие искусственных источников пламени и опечатали, передает ТАСС. Затем двери распахнулись, и первые группы верующих смогли пройти внутрь здания.

    Главное событие произойдет в Кувуклии – часовне в самом центре храма. Она скрывает пещеру с почитаемой христианской плитой, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа.

    За всю историю никому так и не удалось раскрыть тайну схождения Благодатного огня. Многочисленные попытки исследователей найти разгадку этого чуда не увенчались успехом.

    Напомним, полиция Израиля с раннего утра Великой Субботы усилила меры безопасности вокруг Старого города в Иерусалиме и внутри него в преддверии чуда схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня.

    Накануне патриарх Иерусалимский принял делегацию Фонда Андрея Первозванного.

    Благодатный огонь решили доставить в Москву бортом Роскосмоса.

    11 апреля 2026, 19:54 • Новости дня
    Путин: Космическая отрасль России чувствует себя уверенно

    Президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Роскосмоса Дмитрием Бакановым подчеркнул, что космическая отрасль страны сохраняет уверенность, несмотря на накопившиеся за годы трудности.

    Владимир Путин провел встречу с руководителем Роскосмоса Дмитрием Бакановым в преддверии Дня космонавтики. Президент отметил, что отрасль чувствует себя уверенно, несмотря на ряд накопившихся проблем, сообщается на сайте Кремля.

    «В целом отрасль чувствует себя уверенно. Знаю, что там проблем достаточно, накопившихся за долгий период времени», – заявил глава государства.

    Путин попросил Баканова оценить текущее положение дел в космической сфере и обозначить перспективы развития, а также указать направления, где требуется дополнительная поддержка. В ходе беседы обсуждались планы госкорпорации, а также опыт работы Баканова в Минтрансе России. Встреча прошла накануне празднования Дня космонавтики, который ежегодно отмечается в России 12 апреля.

    Предыдущая встреча президента с главой Роскосмоса состоялась в марте 2025 года, вскоре после назначения Баканова на этот пост. Тогда обсуждались перспективы развития отрасли и ключевые задачи, стоящие перед госкорпорацией.

    В конце марта 2025 года новый глава Роскосмоса Дмитрий Баканов назвал космическую отрасль гордостью России.

    Позже руководитель госкорпорации анонсировал запуск отечественной низкоорбитальной группировки спутников связи.

    В апреле 2026 года Владимир Путин обозначил развитие ракетно-космического комплекса безусловным приоритетом страны.

    11 апреля 2026, 10:41 • Новости дня
    Путин назвал хорошими экономические показатели Краснодарского края

    Экономические показатели Краснодарского края остаются хорошими, сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором региона Вениамином Кондратьевым.

    Губернатор сообщил, что валовой региональный продукт края стабильно растет: в 2021 году он составлял 3 трлн рублей, в 2022 году – 3,5 трлн рублей, в 2023 году – 4 трлн рублей, а в 2024 году, по прогнозу, достигнет 4,7 трлн рублей. На 2025 год ожидается дальнейший рост до 5,8 трлн рублей, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    «Хорошие показатели», – подчеркнул на встрече Владимир Путин.

    Ранее на встрече с Кондратьевым Путин подчеркнул, что Краснодарский край играет важную роль в обеспечении продовольствием всей страны.

    11 апреля 2026, 20:11 • Новости дня
    Баканов сообщил о завершении донастроек ракеты «Союз-5»

    Баканов сообщил о финальных доработках нового носителя «Союз-5»

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал о финальных проверках новой ракеты «Союз-5», которая готовится к старту на Байконуре.

    Дмитрий Баканов сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным о завершении комплекса проверочных мероприятий для ракеты «Союз-5», следует из сообщения на сайте Кремля.

    Он подчеркнул, что речь идет о полностью новом носителе, который создавался совместно с казахстанскими партнерами по проекту «Байтарек». По его словам, ракета уже прошла вертикальную установку, а в настоящее время проводится ее донастройка в горизонтальном положении перед первым пуском.

    Баканов также отметил, что после 2014 года подобных новых носителей в России не создавалось. Глава Роскосмоса добавил, что проверочные мероприятия охватывают все узлы и агрегаты ракеты.

    На встрече с главой государства Баканов сообщил и об увеличении российской орбитальной группировки до 364 космических аппаратов. В прошлом году количество аппаратов достигло 97, а с начала текущего года и за первый квартал – уже 134.

    В ноябре новейшую ракету-носитель «Союз-5» доставили на космодром Байконур.

    В начале апреля глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал скорый первый старт этого носителя.

    Спустя несколько дней специалисты завершили установку ракеты на стартовый стол.

    11 апреля 2026, 20:02 • Новости дня
    Путин поздравил космонавтов и сотрудников космической сферы с праздником

    Президент России Владимир Путин поздравил российских космонавтов и всех работников космической сферы с профессиональным праздником.

    В ходе встречи с руководителем Роскосмоса Дмитрием Бакановым глава государства напомнил о 65-летии полета Юрия Гагарина и выразил признательность всем, кто связан с космической сферой.

    В ходе встречи с руководителем Роскосмоса Дмитрием Бакановым глава государства напомнил о 65-летии полета Юрия Гагарина и выразил признательность всем, кто связан с космической сферой.

    Баканов сообщил президенту, что Неделя космоса, проходившая с 6 по 12 апреля, охватила несколько десятков миллионов человек и включила более тысячи мероприятий.

    Кроме того, гендиректор Роскосмоса поблагодарил Владимира Путина за учреждение Недели космоса специальным указом и отметил, что это решение позволило привлечь внимание к сотрудникам отрасли.

    Ранее президент Владимир Путин подписал указ о ежегодном проведении в стране Недели космоса.

    Космонавты Роскосмоса поздравили россиян с орбиты с началом этого события.

    В рамках празднования 65-летия первого полета человека в космос стартовала акция «Время Гагарина».

    11 апреля 2026, 21:47 • Новости дня
    Власти Петербурга открыли для бесплатного посещения два музея

    В день Пасхи, в Петербурге будет открыт бесплатный доступ для всех желающих в музеи-памятники «Исаакиевский собор» и «Спас на Крови».

    В Петербурге 12 апреля музеи «Исаакиевский собор» и «Спас на Крови» откроют свои двери для бесплатного посещения. Это решение приурочено сразу к двум важным датам: в 2026 году православные христиане отмечают Пасху именно 12 апреля, а также исполняется 95 лет с даты открытия музея «Исаакиевский собор», передают «Вести».

    Посетители смогут ознакомиться с постоянными и временными выставками и историей храмов без ограничений.

    Однако в администрации уточнили, что экскурсия на обзорную площадку колоннады Исаакиевского собора останется платной – приобрести билеты на нее можно будет по стандартной стоимости. Для остальных экспозиций вход в этот день будет свободным.

    В Русской православной церкви предупредили о распространении псевдорелигиозных крестных ходов в пасхальные дни.

    Согласно опросу, Пасху в 2026 году планируют отмечать 73% россиян.

    11 апреля 2026, 21:41 • Новости дня
    Папа римский резко осудил оправдание войны именем Бога

    Папа римский возглавил молебен за мир и осудил манию всемогущества

    Во время молитвенного бдения в Ватикане глава Католической церкви призвал человечество объединиться ради мира, жестко осудив попытки политиков оправдывать вооруженные конфликты именем Бога.

    В базилике Святого Петра состоялся молебен об установлении мира, который возглавил понтифик, передает РИА «Новости».

    Во время церемонии представители пяти континентов зажгли свечи от Лампады мира, непрерывно горящей в Ассизи у гробницы святого Франциска.

    Обращаясь к пастве, папа Лев подчеркнул необходимость сплочения людей, выбирающих созидание вместо разрушения. «Война разделяет, надежда объединяет. Высокомерие попирает, любовь возвышает. Идолопоклонство ослепляет, живой Бог освещает», – заявил понтифик, добавив, что истинная сила заключается в служении жизни.

    Глава Католической церкви также подверг критике тех, кто вовлекает имя Бога в рассуждения о смерти и разрушениях. Он отметил, что последователи христианского учения не могут поддерживать насилие, а стремление к доминированию противоречит пути Иисуса Христа.

    Ранее министр обороны США Пит Хегсет призвал американцев молиться за военных, участвующих в конфликте против Ирана, прикрываясь религиозными мотивами. В ответ на это папа Лев напомнил, что Господь не благословляет войны, и поставил под сомнение мужество политиков, начинающих вооруженные столкновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, папа римский Лев XIV раскритиковал попытки прикрывать войну религией.

    Президент США заявил, что, по его мнению, бог поддерживает действия Соединенных Штатов в войне с Ираном.

    Глава католической церкви одобрил соглашение о двухнедельном прекращении огня между США и Ираном.

    Баканов: Киев пытался атаковать космодром Плесецк во время запуска спутников
    При атаке БПЛА на заправку Льгова во время пасхального перемирия ранен ребенок
    Пентагон заявил о проходе двух эсминцев США через Ормузский пролив
    Стартовый стол для «Ангары» ввели в эксплуатацию на Восточном
    Посольство Китая опровергло данные о поставках ПВО Ирану
    Ульянов оценил отказ Эстонии задерживать российские суда на Балтике
    Парламент Южной Кореи одобрил выплаты 35 млн гражданам на фоне энергокризиса

    Последствия иранской войны меняют экономический статус России

    С точки зрения экономических интересов России ближневосточный кризис не только повысил цены на нефть. Последствия будут куда более серьезными и не всегда положительными. В чем плюсы и минусы происходящего для российского бюджета и бизнеса – и каким может оказаться в результате главный выигрыш нашей страны? Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Что значит американская лунная миссия для России

    В субботу человечество впервые за более чем 50 лет празднует успешное завершение пилотируемой миссии к Луне – американская экспедиция «Артемида» благополучно вернулась на Землю. Почему в этот раз американцы решили не высаживаться на спутник нашей планеты, с какими трудностями они в итоге столкнулись – и способна ли российская космонавтика совершить нечто подобное? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Израиль выиграл или проиграл?

      США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    • Кто остановил войну в Иране? Как надолго?

      В пятницу в Пакистане, благодаря усилиям которого удалось приостановить войну в Иране, проходят переговоры между сторонами конфликта. Уже понятно, что мир висит на волоске, а пауза в войне – сама по себе чудо.

    • Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

      В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

