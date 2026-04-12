Путин прибыл на пасхальную службу в храме Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным прибыли на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя, сообщают информационные агентства.
На праздничное богослужение пришло множество верующих, включая общественных и политических деятелей, а также курсантов Московского суворовского военного училища, передает РИА «Новости».
Путин и Собянин пообщались в ожидании возвращения крестного хода. В их руках были красные пасхальные свечи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин ежегодно посещает богослужения по основным церковным праздникам: на Рождество – в храмах за пределами Московского региона, а на Пасху – в храме Христа Спасителя.
Путин объявил о перемирии на период празднования Пасхи.