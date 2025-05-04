За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. Именно на эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей «Техната» и даже возглавлял его канадское отделение. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
Французский политик обвинил Зеленского в угрозах мировым лидерам
Французский политик Флориан Филиппо подверг резкой критике заявления Владимира Зеленского, подчеркнув, что угрозы в адрес мировых лидеров вызывают тревогу у западных союзников.
Французский политик Флориан Филиппо резко отреагировал на заявления президента Украины, передает РИА «Новости». В своем посте в соцсети X Филиппо заявил: «Он совершенно сумасшедший! Его к этому безрассудному порыву подталкивают Макрон, ЕС и вся глобалистская мафия, которая выходит из-под контроля!».
Филиппо также призвал остановить эскалацию конфликта и заключить мир, подчеркнув опасность подобных заявлений украинского лидера. Политическая риторика Зеленского вызвала резонанс среди западных общественных и политических деятелей.
Напомним, Москва объявила перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Владимир Зеленский отказался принять предложение Владимира Путина о перемирии с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы и предложил тридцатидневное прекращение огня на условиях США.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, как перемирие в честь 80-летия Победы проверит готовность Украины к миру.