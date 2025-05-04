Французский политик обвинил Зеленского в угрозах мировым лидерам

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    Современная «Нормандия – Неман» привела Францию в ярость
    Эксперт: Украину начали готовить к попытке реванша
    Мирошник назвал публикацию Ермака «звериной истерикой»
    FT: Киев может вновь начать наступление на территории России
    Путин объяснил, почему спецоперация не началась в 2014 году
    Министр обороны Индии отказался ехать вместо Моди на парад в Москву
    Путин поделился размышлениями о будущем преемнике
    Французы возмутились отсутствием России на годовщине Победы
    Путин сделал предупреждение по-немецки, чтобы его услышали
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Технократы – мотор американского консервативного поворота

    За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. Именно на эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей «Техната» и даже возглавлял его канадское отделение. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России использовать переход мира от баланса сил к балансу угроз

    Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.

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    Андрей Колесник Андрей Колесник Современная война вернула древние боевые практики

    Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим спасал жизнь. Перед нами запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.

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    4 мая 2025, 16:49 • Новости дня

    Французский политик обвинил Зеленского в угрозах мировым лидерам

    Tекст: Ольга Иванова

    Французский политик Флориан Филиппо подверг резкой критике заявления Владимира Зеленского, подчеркнув, что угрозы в адрес мировых лидеров вызывают тревогу у западных союзников.

    Французский политик Флориан Филиппо резко отреагировал на заявления президента Украины, передает РИА «Новости». В своем посте в соцсети X Филиппо заявил: «Он совершенно сумасшедший! Его к этому безрассудному порыву подталкивают Макрон, ЕС и вся глобалистская мафия, которая выходит из-под контроля!».

    Филиппо также призвал остановить эскалацию конфликта и заключить мир, подчеркнув опасность подобных заявлений украинского лидера. Политическая риторика Зеленского вызвала резонанс среди западных общественных и политических деятелей.

    Напомним, Москва объявила перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Владимир Зеленский отказался принять предложение Владимира Путина о перемирии с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы и предложил тридцатидневное прекращение огня на условиях США.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, как перемирие в честь 80-летия Победы проверит готовность Украины к миру.

    4 мая 2025, 09:15 • Новости дня
    Мирошник назвал публикацию Ермака «звериной истерикой»

    Мирошник назвал изображение горящего Кремля проявлением «звериной истерикой» Ермака

    Мирошник назвал публикацию Ермака «звериной истерикой»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Мария Иванова

    Дипломат Родион Мирошник подверг резкой критике изображение с Владимиром Зеленским на фоне пылающего Кремля, опубликованное главой офиса украинского лидера Андреем Ермаком в соцсетях.

    Публикация главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака с изображением горящего Кремля вызвала резкую реакцию российского МИД. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал этот пост «звериной истерикой» и усомнился в миролюбии ближайшего окружения Зеленского.

    «Мирный настрой зашкаливает, желание урегулировать конфликт мирным способом не знает границ! Еще нужны доказательства просто звериной истерики самого ближайшего окружения Зеленского?!» – прокомментировал Мирошник в своем Telegram-канале.

    Ранее Ермак опубликовал картинку, на которой Владимир Зеленский стоит над горящим Кремлем. Этот пост также обсуждается в украинских и российских социальных сетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский отклонил предложение президента России Владимира Путина объявить перемирие с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы, вместо этого предложив 30-дневное прекращение огня на условиях США, кроме того он пригрозил иностранным лидерам, которые готовятся посетить Москву 9 мая.

    Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин обвинил Зеленского в шантаже и терроризме после отказа от перемирия в праздничные дни.

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    4 мая 2025, 09:51 • Новости дня
    FT: Киев может вновь начать наступление на территории России
    FT: Киев может вновь начать наступление на территории России
    @ Юрий Конопатов/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Западные страны могут поддержать соглашение по СВО, не признавая новые российские территории, что даст Украине возможность возобновить боевые действия в будущем, сообщает британская газета Financial Times.

    Британское издание Financial Times отмечает, что странам Запада выгоднее заключить сделку с Россией по урегулированию ситуации на Украине без официального признания возвращенных в состав России территорий, особенно Крыма, передает Ura.Ru.

    Газета подчеркивает, что подобная позиция позволит Киеву в будущем попытаться вернуть утраченные земли военным или иным путем, если США не признают их переход к России. Автор статьи сравнивает возможное соглашение с перемирием в стиле корейской войны, когда конфликт формально не завершен, а сторонам лишь удается достигнуть временного прекращения огня.

    По мнению Financial Times, судьба будущих украинских территорий может зависеть от формулировок, которые окажутся в итоговом документе, если он будет подписан в ближайшие недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на встрече по Украине в Лондоне участники договорились продолжить консультации по ситуации вокруг спецоперации на Украине, госсекретарь США Рубио предупредил о возможной смене приоритетов Вашингтона в украинском вопросе, а власти США выразили недовольство отказом Киева уступить некоторые территории России.

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    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    3 мая 2025, 20:47 • Новости дня
    В Раде обвинили Зеленского в шантаже депутатов из-за сделки по недрам
    В Раде обвинили Зеленского в шантаже депутатов из-за сделки по недрам
    @ Пресс-служба офиса Владимира Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Верховной рады Ирина Геращенко выступила с критикой инициативы Владимира Зеленского, призвавшего США лишать визы депутатов, которые не поддержат соглашение по недрам.

    Геращенко считает заявления Зеленского политическими угрозами законодательному органу и подчеркнула, что с Радой необходимо вести диалог, а не шантажировать ее, передает РИА «Новости».

    Также Геращенко обвинила Зеленского в незнании конституции Украины. По ее словам, 80-я статья документа гласит: народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Раде, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

    Ранее Зеленский отмечал, что в парламенте есть не только отдельные депутаты, но и целые партии, которые выступают против ратификации сделки по недрам с США. Он заявил, что США должны «просто отменить визы» всем этим парламентариям.

    Ранее правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о ратификации соглашения с США по природным ресурсам, рассчитывая на его быстрое одобрение. Соединенные Штаты и Киев ранее подписали сделку, предусматривающую совместное управление природными ресурсами Украины.

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    4 мая 2025, 15:15 • Новости дня
    Эксперт: Украину начали готовить к попытке реванша

    Политолог Лизан: Поражение ВСУ может изменить отношение украинцев к Западу

    Эксперт: Украину начали готовить к попытке реванша
    @ EPA/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина стала слишком ценным активом в борьбе с Россией. На Западе не могут допустить ее поражения, именно поэтому страну начинают постепенно готовить к повторному конфликту с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее британская пресса призвала не признавать суверенитет России над новыми регионами по итогам конфликта.

    «Западные страны годами вкладывались в военный потенциал Украины. Все это делалось во многом для организации стратегического сдерживания России. И теперь, когда боеспособность Киева значительно пошатнулась, никто не хочет так просто признавать поражения», – считает политолог Иван Лизан.

    «Кроме того, разгром ВСУ может вывести республику из орбиты Запада. Населению так долго обещали, что с поддержкой США и ЕС они сумеют побороть Россию. А теперь половина новостей содержит в себе аккуратные призывы к офису Зеленского признать территориальные потери. Конечно, это может отразиться на настроении общества», – добавляет собеседник.

    «Поэтому западные издания и начинают призывать Киев подождать. Да, скорее всего, текущий конфликт Украина проиграла, но ведь в будущем возможен еще один – именно такой посыл сейчас и пытаются продвигать сторонники ВСУ. И в этом будущем уже не будет Дональда Трампа, а значит, остановить помощь республике никто не сможет», – рассуждает он.

    «Именно поэтому России необходимо в рамках текущего конфликта показывать максимальную боеготовность. Для нас принципиально важно продемонстрировать противникам, что даже через десять лет противостояние не сможет завершиться на другой ноте. У украинского руководства не должно быть опрометчивых надежд на непонятные авантюры», – заключил Лизан.

    Ранее британская пресса призвала не признавать суверенитет России над новыми регионами по итогам конфликта. Как сообщает The Financial Times, если США и другие страны откажутся от узаконивания территориальных реалий, «Киев получит шанс повоевать, или, по крайней мере, завоевать области другими способами в следующий раз».

    В связи с этим Дональду Трампу предлагается учесть опыт холодной войны, когда прибалтийские республики также не признавались частью СССР. Упоминается и разделенная Германия, когда ФРГ с юридической точки зрения относилась к ГДР как к временно утраченным землям. Данный подход якобы позволил «оставить открытой дверь для лучшего будущего».

    «В идеале такое соглашение также предусматривало бы размещение войск «коалиции желающих» членов НАТО вдоль линии контроля и ускорение вступления Украины в ЕС. Если это невозможно, то лучше стремиться к перемирию вроде корейской войны», – подчеркивается в статье.

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    3 мая 2025, 20:35 • Новости дня
    ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Мурманской областью

    Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Мурманской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Системы ПВО ликвидировали три беспилотника самолетного типа над Мурманской областью, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, с 19:10 до 19:50 по московскому времени дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над территорией Мурманской области.

    Ранее сообщалось, что в Черном море российские военные уничтожили два украинских безэкипажных катера ВСУ.

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    4 мая 2025, 11:07 • Новости дня
    Захарова: Пригласив ВСУ на парад в Лондон, англосаксы поразили сами себя
    Захарова: Пригласив ВСУ на парад в Лондон, англосаксы поразили сами себя
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Британия, пригласив военных Вооруженных сил Украины на парад 8 мая в Лондон, поразила саму себя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Она заявила «Российской газете»: «Англосаксы хотели нанести России «стратегическое поражение», а поразили сами себя. Что может быть более позорным и унизительным, пораженческим, нежели в юбилей Победы допустить на главную площадь своей столицы бесславных неонацистских ублюдков? Жаль простых британцев, так их еще никто стратегически не поражал».

    Захарова отметила, что в глазах мирового сообщества этот парад будет ассоциироваться с «идеологическими потомками нацистов, коллаборационистов, преступников, ответственных за Холокост и геноцид советского народа».

    Дипломат напомнила, что после окончания Второй мировой войны Лондон имел планы начать наступательные действия против СССР, однако эти планы не были реализованы. По мнению Захаровой, нынешние действия британских властей связаны с разочарованием из-за невозможности реализовать свои намерения против России, и теперь британские власти пригласили на парад «настоящих нацистов – вооруженных британским оружием украинских террористов и боевиков».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что приглашение британскими властями ВСУ на парад в Лондоне является проявлением неуважения к памяти британских ветеранов Второй мировой войны.

    Накануне министр обороны Британии Джон Хили заявил, что украинские вооруженные силы примут участие в параде в Лондоне, посвященном 80-летию победы над нацистской Германией.

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    3 мая 2025, 17:57 • Новости дня
    На Украине похвастались рекордным сокращением русскоязычных учеников
    На Украине похвастались рекордным сокращением русскоязычных учеников
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В украинских учебных заведениях стартовала новая волна проверок соблюдения обязательного использования государственного языка, а число учащихся на русском языке существенно снизилось, заявил языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь.

    Проверки по использованию госязыка в школах Украины проводятся совместно Государственной службой качества образования Украины и аппаратом языкового омбудсмена Тараса Кременя, передает ТАСС.

    Мониторинг охватывает все учреждения среднего образования и нацелен на обеспечение функционирования украинского языка не только в учебном процессе, но и во всех сферах школьной жизни.

    По данным Кременя, число школьников, обучающихся на русском языке или изучающих его как иностранный, сократилось с примерно 100 тыс. в 2021–2022 учебном году до 345 детей. Власти Украины отмечают тенденцию к дальнейшему снижению этого показателя с 2022 года.

    Креминь подчеркнул, что с нового учебного года русский язык полностью исчезнет из украинских школ.

    Также Креминь заявил, что украинский должен звучать не только на уроках, на перерывах, но и «в библиотеке, спортзале и бомбоубежище, то есть везде».

    Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь заявил о недопустимости использования русского языка на украинских телеканалах.

    Украинский националист Дмитрий Корчинский выступил за физическое воздействие на взрослых и детей за разговоры на русском языке.

    До этого актер Богдан Бенюк предложил жестко наказывать детей за использование русского языка.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что денацификация Украины необходима, чтобы защитить детей от подобных нападений.

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    4 мая 2025, 07:51 • Новости дня
    Минобороны: ПВО сбила украинские дроны над тремя областями

    Минобороны сообщило о 13 сбитых украинских беспилотниках над югом России

    Tекст: Денис Тельманов

    В ночь на 4 мая российские средства ПВО ликвидировали серию украинских беспилотников, атаковавших Ростовскую, Белгородскую и Брянскую области.

    Российское Министерство обороны сообщило об уничтожении за ночь 13 украинских беспилотников самолетного типа, из них 11 были сбиты над территорией Ростовской области, передает РИА «Новости».

    В ведомстве уточнили, что атака произошла в период с 21.15 3 мая по 5.15 4 мая по московскому времени. В сообщении Минобороны говорится: «Дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА – над территорией Ростовской области и по одному БПЛА – над территориями Белгородской и Брянской областей».

    О пострадавших и разрушениях в результате инцидента не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы ПВО уничтожили украинские дроны в двух регионах страны, а также ликвидировали три беспилотника самолетного типа над Мурманской областью, о чем сообщило Министерство обороны России.

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    3 мая 2025, 17:44 • Новости дня
    Курьера в Луцке насильно мобилизовали на улице

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Луцке сотрудники военкомата силой посадили курьера службы доставки в микроавтобус, оставив его велосипед на улице.

    Сотрудники военкомата в Луцке насильно задержали курьера службы доставки и посадили его в микроавтобус, сообщает движение «Другая Украина», передает РИА «Новости». По словам авторов сообщения, мужчина не смог доставить заказ, так как прямо во время работы его остановили сотрудники территориального центра комплектования. «На жертву накинулись и затолкали в машину», – говорится в сообщении движения.

    Сленговое выражение «бусификация» появилось на Украине после ужесточения мобилизации. Им называют действия военных, которые силой усаживают граждан призывного возраста в микроавтобусы для отправки в военкоматы.

    Парламентарий Артем Дмитрук, покинувший Украину, со ссылкой на очевидцев сообщил, что велосипед курьера остался на месте происшествия. На опубликованном видео видно, как мужчина с термосумкой пытался сопротивляться трем военнослужащим, но его попытки оказались безуспешными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат в Черновицкой области на Украине заложил мину у входа в местный военкомат, харьковчане объединились для того чтобы мстить сотрудникам военкоматов, а в Николаеве неизвестные сожгли автомобиль сотрудников военного комиссариата.

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    3 мая 2025, 20:23 • Новости дня
    После атаки БПЛА в Новроссийске повреждены более 90 квартир

    В Новороссийске разрушены две квартиры и повреждены более 90 после атаки БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ночной атаки беспилотников в Новороссийске полностью разрушены две квартиры и еще более 90 получили различные повреждения, сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

    В результате ночной атаки беспилотников в Новороссийске повреждено более 90 квартир, сообщил мэр Андрей Кравченко, следует из сообщения в Telegram-канале Кравченко.

    По словам мэра, две квартиры в многоквартирном доме на улице Суворовской полностью разрушены, еще в двух взрывом повреждены стены и имущество жильцов. Всего обследовано 63 квартиры, из них 42 получили различные повреждения.

    В Восточном районе выявлено 22 квартиры с выбитыми стеклами, восстановительные работы обещают завершить в ближайшее время. В Центральном районе, в жилом комплексе «Аврора» на Мысхакском шоссе, пострадала 31 квартира: выбиты стекла, поврежден фасад здания и частично имущество одной из квартир.

    Свет и интернет были оперативно восстановлены. Мэр уточнил, что необходимости в открытии пунктов временного размещения пока нет. Проверка территории продолжается, все пострадавшие получат необходимую помощь и поддержку.

    Ранее в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки ВСУ.

    Сообщалось, что в результате массированной атаки беспилотников на Черноморское побережье Краснодарского края пострадали двое взрослых и два ребенка, а также были повреждены резервуары на зерновом терминале.

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    4 мая 2025, 11:43 • Новости дня
    Маск обратил внимание на принудительную мобилизацию на Украине

    Маск прокомментировал видео силового задержания мужчины украинским ТЦК

    Tекст: Мария Иванова

    Американский предприниматель Илон Маск бурно отреагировал на публикацию видео, где украинские военные заталкивают велокурьера в микроавтобус.

    Илон Маск обратил внимание на проблему принудительной мобилизации, которая проходит на Украине, передает ТАСС.

    Бизнесмен и глава компании SpaceX отреагировал в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) на видеоролик, где сотрудники украинского ТЦК применяют силу к велокурьеру, чтобы затолкать его в микроавтобус. Маск сопроводил публикацию двумя восклицательными знаками.

    Автор ролика отметил, что в интернете размещены «тысячи видеороликов, на которых Украина насильно уводит мужчин на войну, в которой не победить». Это привлекло дополнительное внимание к действиям властей страны по обеспечению мобилизации.

    Всеобщая мобилизация на Украине была объявлена в феврале 2022 года и неоднократно продлевалась. Власти ограничили выезд мужчин призывного возраста за границу и активно раздают повестки в государственных учреждениях, на улицах, а также в любых местах массового скопления людей. Сообщается, что сотрудники военкоматов при этом нередко применяют силу.

    Украинские СМИ регулярно информируют о попытках мужчин призывного возраста нелегально покинуть страну и о выявлении каналов их переправки через границу. Одновременно растет число нападений на сотрудников военкоматов и число стихийных протестов против мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Татарбунары Одесской области отец сбитой на пешеходном переходе семилетней девочки оказался в территориальном центре комплектования после визита в полицию.

    В одном из киевских территориальных центров комплектования мобилизованных украинцев начали привязывать к кроватям для предотвращения побегов.

    Ранее в Одессе членов общественной организации задержали за насильственный захват мужчин на улицах под видом сотрудников территориальных центров комплектования.

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    4 мая 2025, 01:32 • Новости дня
    Мотострелки уничтожили украинский дрон «Баба-Яга» под Харьковом

    Российские мотострелки поразили БПЛА ВСУ «Баба-Яга» под Харьковом

    Tекст: Денис Тельманов

    На харьковском направлении бойцы российского мотострелкового полка сбили ударный гексакоптер «Баба-Яга» с помощью FPV-дрона.

    Об этом передает РИА «Новости». В Минобороны сообщили, что расчет FPV-дрона 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожил украинский гексакоптер на харьковском направлении.

    В ведомстве подчеркнули, что оператор с позывным «Волк» заметил дрон ВСУ с помощью тепловизорной камеры. После этого он выполнил маневр захода и пикирования, поразив «Бабу-Ягу» осколочно-фугасной боевой частью FPV-дрона.

    Также уточняется, что средства разведки выявили вражеский дрон и оперативно передали координаты расчету FPV-дрона российской армии, что позволило быстро нанести удар по беспилотнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, казак Юрий Деев рассказал, что тяжелый украинский дрон «Баба-Яга» можно подбить только автоматом, если попасть в аккумулятор, а дробовик неэффективен. Летом он сбил шесть таких дронов из автомата Калашникова, используя для ночной охоты только тепловизор и оружие.

    Во время освобождения Успеновки в ДНР российский оператор БПЛА обнаружил и тараном уничтожил вражеский квадрокоптер «Баба-Яга», спасая штурмовиков от сброса снарядов.

    Силы мобильных разведывательных групп в Херсонской области ликвидировали пять беспилотников типа «Баба-Яга», включая гексокоптер и четыре квадрокоптера.

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    3 мая 2025, 23:02 • Новости дня
    Три человека пострадали после прилета боеприпаса в Белгородской области

    Семья из трех человек получила ранения при атаке ВСУ на Белгородскую область

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате взрыва во дворе частного дома в Архангельском были ранены пожилая женщина, ее внук и сын.

    Семья из трех человек пострадала после того, как во двор их частного домовладения в селе Архангельское Шебекинского округа прилетел боеприпас, передает РИА Новости. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    По его словам, у всех пострадавших диагностированы баротравмы и контузии. Пожилую женщину медики после оказания первой помощи отправили в белгородскую городскую больницу №2, ее шестнадцатилетнего внука – в детскую областную клиническую больницу. Отец мальчика от госпитализации отказался и остался дома.

    Пострадавшие самостоятельно обратились за медицинской помощью в Шебекинскую центральную районную больницу, после чего были осмотрены и направлены в профильные лечебные учреждения области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины провели обстрел города Энергодар в Запорожской области, за сутки осуществили 23 атаки на Донецкую народную республику с применением 87 боеприпасов в районе Горловки и на красноармейском направлении, а также обстреляли 11 населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области, совершив 41 артиллерийский удар за день.

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    3 мая 2025, 20:01 • Новости дня
    В Черном море уничтожены два украинских безэкипажных катера ВСУ

    Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских безэкипажных катеров ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурные силы Черноморского флота обнаружили и ликвидировали два безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, дежурные огневые средства Черноморского флота с 16.40 до 18.15 по московскому времени обнаружили и уничтожили два украинских безэкипажных катера. Операция прошла в акватории Черного моря.

    Ранее российские военные за сутки уничтожили 23 катера ВСУ при попытке атаки на Крымский полуостров.

    Силы ПВО за ночь сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow и три управляемых ракеты «Нептун-МД» над Черным морем.

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    4 мая 2025, 05:24 • Новости дня
    Группировка «Восток» уничтожила четыре пункта управления БПЛА ВСУ

    Военные «Востока» за сутки уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    За последние сутки российские военные лишили противника четырех пунктов управления беспилотниками, а также уничтожили несколько дронов и нанесли удар по украинским подразделениям.

    Как сообщает ТАСС, об этом проинформировал начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев. По его словам, за прошедшие сутки противник потерял восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и пять тяжелых коптеров «Баба-яга», а также четыре пункта управления беспилотной авиацией.

    Гордеев подчеркнул, что российские подразделения нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной и егерской бригад ВСУ. Операции проводились в районах населенных пунктов Карла Маркса, Гуляйполе, Зеленый Гай, Отрадное и Богатырь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения уничтожили 29 пунктов управления беспилотных летательных аппаратов и три станции спутниковой связи Starlink за сутки.

    Российская артиллерия на сумском направлении уничтожила украинский пункт управления беспилотниками, что обеспечило поддержку штурмующих подразделений.

    Западная группировка войск за день вывела из строя десятки пунктов управления беспилотниками и станции Starlink украинских военных.

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