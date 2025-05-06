«Северяне» не допустили прорыва ВСУ на Теткинском направлении

Tекст: Антон Антонов

Подразделения ВСУ «перешли к крупномасштабному наступлению на участке от Рыжевки до Павловки». «Северяне» отразили пять попыток противника прорвать оборону в трех направлениях: Искрисковщина – Теткино, Рыжевка – Теткино и Павловка – Новый Путь. ВСУ передвигались в пешем порядке, на квадроциклах, бронетехнике, пользуясь поддержкой машин разграждения и танка.

В результате российских ударов вражеская техника и живая сила частично были уничтожены, частично – «попытались сбежать вглубь Сумской области», сообщил связанный с группировкой российских войск Telegram-канал «Северный Ветер».

Кроме того, удары наносились по вскрытым резервам ВСУ на территории всего Белопольского района Сумской области.

«По итогу сегодняшней провокации на Теткинском направлении враг понес существенные потери в живой силе и технике, так и не прорвав оборонительные порядки «Северян», – говорится в сообщении. – На данном участке фронта за прошедшие сутки «Северянами» уничтожена 24 единица вражеской техники».

Кроме того, на Сумском направлении продолжается расширение полосы безопасности: подразделения ВДВ в районах сел Беловоды и Локня продвинулись вглубь Сумской области, а морпехи выбили ВСУ в приграничных лесных массивах. Российские войска продвинулись на 4,3 тыс. м.

«На направлении Поповки, Демидовки и Гоптаровки «Северяне» продолжили уничтожение личного состава и техники противника на территории Сумской области», – говорится в сообщении.

На Липцовском направлении уничтожены две боевые группы и склад боеприпасов ВСУ, на Волчанском – восемь боевых групп ВСУ с автомобильной техникой. За сутки потери ВСУ превысили 270 человек (из них более 190 на Сумском и свыше 40 на Теткинском направлениях).

Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 мая ВСУ предприняли попытку снова прорваться на территорию Курской области, атаковав участок границы в районе населенного пункта Теткино.