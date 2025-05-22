ВС России приблизили разрушение логистики ВСУ на Донецком направлении

Эксперты объяснили значение освобождения Новой Полтавки в ДНР

Tекст: Евгений Поздняков

Российские войска освободили Новую Полтавку в Донецкой народной республике (ДНР). В операции принимали участие бойцы группировки «Центр», сообщает Минобороны. Также нанесено поражение формированиям трех мехбригад ВСУ и подразделениям нацгвардии в районе Ульяновки, Коптево, Новоэкономического, Новосергеевки, Алексеевки и Николаевки.

Потери противника составили до 400 военнослужащих, семь бронемашин, в том числе американские HMMWV и MaxxPro. Также удалось уничтожить три артиллерийских орудия. При этом сама Новая Полтавка на нынешнем этапе конфликта обладала для ВСУ важным логистическим и стратегическим значением.

Так, военкор Александр Коц отмечает, что Новая Полтавка располагается в 22 км к северо-востоку от Красноармейска (Покровска) и в 24 км к юго-западу от Константиновки на трассе, соединяющей эти два города. Он также напоминает, что до этого были освобождены Новоеленовка, Александрополь и Тарасовка, которые находятся вблизи важной трассы.

«Таким образом, значительный участок этой транспортной и логистической артерии перешел под физический контроль российской армии. Это значительно усложнит положение гарнизонов Покровска и Константиновки», – пишет Коц. Сама Новая Полтавка находится в Краматорском районе ДНР. До начала СВО ее население составляло 502 человека.

«Впервые российские войска «перерубили» трассу Покровск – Константиновка уже после того, как им удалось установить контроль над Елизаветовкой. Тем не менее освобождение Новой Полтавки окончательно ставит точку в вопросе использования ВСУ данной логистической артерии. Произошедшее значительно осложняет ведение боевых действий для украинской армии на Донецком направлении», – считает военный эксперт Борис Рожин.

«Теперь для них на данной трассе имеется ощутимый «зазор», благодаря которому противник не сможет использовать ее для полноценного передвижения от Константиновки к Покровску. Конечно, отдельные ее участки еще могут использоваться ВСУ, но нельзя забывать и о наших БПЛА, которые будут этому препятствовать», – рассуждает собеседник.

«Для ВС России контроль над Новой Полтавкой станет важным шагом на пути к продвижению в сторону Константиновки. Кроме того, удержание данной позиции позволит нам постепенно охватывать Торецкий (Дзержинский) укрепрайон. Давление в этом районе создаст угрозу потери целого ряда важных объектов для ВСУ, которые находятся восточнее от него», – говорит эксперт.

«То есть с точки зрения украинской армии целостность фронта между Покровском и Константиновкой теперь нарушена. Наращивание угрозы в районе Торецка с нашей стороны вынуждает противника отступать. Таким образом, мы получаем возможность воздействия на обе агломерации противника с юго-западного направления», – акцентирует Рожин.

Занятие Новой Полтавки открывает простор для продвижения России на нескольких направлениях,

отмечает военный аналитик Михаил Онуфриенко. «То есть в дальнейшем группировка «Центр» будет иметь выбор в дальнейших целях: можно направиться как к северо-востоку, так и северо-западу», – отмечает он.

«Уже сейчас мы подходим к еще одному важному населенному пункту – Полтавке. Если мы ее освободим, то затем войска смогут развить успех, направившись к Константиновке с юго-запада. Кроме того, данное приобретение сделает возможным окружение частей противника, стоящих в районе Торецка», – подчеркивает собеседник.

«В перспективе все это грозит осложнением положения ВСУ на оккупированных частях ДНР. Важно понимать, что сейчас мы пытаемся пробиваться на Часовоярском направлении. Таким образом, выстраиваются сразу несколько коридоров возможного подступа к Константиновке. Тучи над ВСУ сгущаются», – считает эксперт.

«Оставив территории, примыкающие к Новой Полтавке, противник позволил усилиться нашим флангам, наступающим с востока. Соответственно, сейчас мы формируем клещи между Львовкой и Михайловкой. Положение ВСУ также осложняется и тем, что у их руководства нет точного понимания, на каком направлении развернется наше будущее наступление», – добавляет он.

«Мы получаем оперативную свободу.

Имеется возможность спокойно выбрать сценарий дальнейших действий. Для ВСУ же это колоссальный стратегический удар. Эта неопределенность будет провоцировать их на хаотичную переброску подразделений в попытках предугадать наше движение», – рассуждает собеседник.

«К тому же отсутствие контроля над трассой Покровск – Константиновка значительно ослабляет возможности противника перебрасывать собственные войска. Личный состав и технику придется подвозить в обход основной артерии, что позволит получить нам и маневренное преимущество», – заключил Онуфриенко.