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    22 мая 2025, 12:32 • Новости дня

    Военный эксперт назвал задачи нового главкома сухопутных войск

    Эксперт Кнутов: Основной задачей генерала Мордвичева станут успехи в зоне СВО

    Военный эксперт назвал задачи нового главкома сухопутных войск
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Андрей Мордвичев в рамках СВО проявил себя как талантливый командир. Поэтому его назначение главкомом сухопутных войск выглядит логичным. Теперь перед военачальником стоит несколько важных задач – как в рамках СВО, так и в случае ее завершения, сказал газете ВЗГЛЯД Юрий Кнутов.

    «Назначение Андрея Мордвичева главкомом сухопутных войск логично. Генерал-полковник проявил себя в боях за Мариуполь и другие ключевые города в ДНР. Их освобождение способствовало перелому в ходе введения боевых действий и началу интенсивного продвижения в Донбассе», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Оценивая опыт военного, спикер указал: «Мордвичев – талантливый командир. Такие люди умеют налаживать координацию разных родов войск: начиная от беспилотной авиации, заканчивая артиллерией и штурмовыми отрядами».

    «Кроме того, если смотреть на карту боевых действий не по отдельным направлениям, а целиком, то будет очевидно: войска, продвигаясь на одном направлении, создают условия для прорыва частей на другом. И судя по всему, Мордвичев в этом понимании показал себя с лучшей стороны», – указал эксперт.

    Теперь перед новым главкомом будет поставлено несколько задач, считает аналитик. «Переговоры с Украиной продвигаются нелегко. Поэтому мы должны быть готовы к разным сценариям развития событий, в том числе к активному продолжению спецоперации. Тогда ключевым окажется не только окончательно освобождение Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, но и возможное дальнейшее продвижение войск», – сказал Кнутов.

    Он напомнил, что ВС России уже практически вышли в Днепропетровскую область, есть успехи в Харьковской области в районе Купянска, а также в Сумской области, где бойцы постепенно набирают темп для потенциального выхода к Сумам. «Другими словами, при таком раскладе нужен командир, который способен обеспечивать успехи армии», – акцентировал аналитик.

    Если дипломаты смогут прийти к мирному соглашению, то задачей Мордвичева станет поддержание войск в боевой готовности. «Всех военных потребуется обучить тем навыкам, которые нужны в условиях реальных боевых действий», – уточнил собеседник. Кроме того, генерал-полковнику – в случае завершения СВО – предстоит работать над усилением обороны на границе с Финляндией, странами Прибалтики и Польши.

    Пока же стоит ожидать некоторых изменений в Сухопутных войсках, в первую очередь – кадровых. «Когда в должность вступает новый главком, естественно, он собирает свою команду – проверенных людей, понимающих его с полуслова. На это нужно смотреть трезво и не искать каких-то подводных течений», – указал специалист.

    «Также возможны изменения в стратегии. Каждые три-четыре месяца обновляются тактические приемы, меняется вооружение. В условиях боевых действий важна гибкость, скорость принятия решений на основе обстановки. И на мой взгляд, Мордвичев обладает этими качествами», – заключил Кнутов.

    Ранее министр обороны Андрей Белоусов представил личному составу главнокомандующего сухопутными войсками генерал-полковника Андрея Мордвичева и вручил ему штандарт. Он заменит на посту Олега Салюкова, который 15 мая указом Владимира Путина был освобожден от должности и назначен заместителем секретаря Совета безопасности.

    «Генерал-полковник Мордвичев Андрей Николаевич – это опытный боевой офицер, который в полной мере раскрыл талант военачальника в ходе специальной военной операции. Уверен, что глубокие знания, опыт и профессионализм помогут ему достойно продолжить службу в новой должности», – отметил Белоусов, его слова приводит «Красная звезда».

    Мордвичев родился 14 января 1976 года в Павлодаре (Казахстан). В 1997 году он окончил Новосибирское общевойсковое командное училище Сибирского военного округа, в 2006 году – Общевойсковую академию Вооруженных сил России имени Фрунзе. Мордвичев принимал участие в грузинско-абхазской войне 2008 года. Тогда он командовал 28-й мотострелковой бригадой.

    После окончания в 2016 году Военной академии Генерального штаба был назначен на должность заместителя командира корпуса. С 2017 по 2019 год – начальник штаба, первый заместитель командующего армией Центрального военного округа. С 2019 по 2021 год – начальник штаба, первый заместитель командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного округа.

    С 2021 по 2022 год – командующий 8-й общевойсковой армии Южного военного округа. С 2022 по 2023 год – заместитель командующего войсками Южного военного округа. В 2023 году Морвичева назначили на должность командующего войсками Центрального военного округа.

    В период СВО он принимал участие в боях за взятие Мариуполя (ДНР), а также Авдеевки (ДНР) как командующий войсками группировки «Центр». Имеет звание Героя России, которое получил в 2024 году, ордена Александра Невского, Жукова, Мужества и «За военные заслуги», медали.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем в ходе спецоперации стал знаменит этот молодой по военным меркам военачальник, за что он получил звезду Героя России, и какие вызовы стоят перед новым поколением российского генералитета.

    19 мая 2025, 22:51 • Новости дня
    Зеленский отказался выводить войска из ДНР, Запорожской и Херсонской областей
    Зеленский отказался выводить войска из ДНР, Запорожской и Херсонской областей
    @ REUTERS/Cagla Gurdogan

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не планирует отводить войска с позиций в ДНР, Запорожской и Херсонской областях, несмотря на предложения о прекращении огня, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Выводить наши войска с наших территорий никто не будет», – заявил Зеленский. Он также добавил, что «никаких ультиматумов» по этим вопросам не рассматривалось и если Россия выдвигает такие условия, значит она не заинтересована в прекращении огня, передает ТАСС.

    Зеленский сообщил, что дважды связывался с Трампом в течение дня: первый раз до его разговора с Владимиром Путиным, второй – после, причем во втором разговоре участвовали также лидеры Франции, Финляндии, Италии, Германии и глава Еврокомиссии. По его словам, беседа длилась более часа и затрагивала вопросы мира и безопасности в регионе.

    Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские лидеры и Зеленский провели «хороший телефонный разговор» с Трампом, выразив признательность США за усилия в мирном процессе и пообещав поддержку Киеву.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о якобы «немедленном начале» переговоров между Москвой и Киевом после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость поиска взаимоприемлемых компромиссов между Россией и Украиной.

    Путин также завил, что Россия готова приступить к совместной работе с Украиной по меморандуму, связанному с будущим мирным договором.

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    21 мая 2025, 13:36 • Новости дня
    Шеслер объяснила скандал на Украине после удара «Искандером» по лагерю ВСУ

    Политолог Шеслер: Удар «Искандером» по лагерю ВСУ вызвал новую волну истерии на Украине

    Шеслер объяснила скандал на Украине после удара «Искандером» по лагерю ВСУ
    @ imago-images/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Удар ВС России по лагерю подготовки ВСУ в Сумской области спровоцировал новую волну политической истерии на Украине. Ее мотивы имеют глубокие корни и связаны с целым рядом причин, среди которых – высокие потери на фронте, рост случаев дезертирства, коррупция, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее в Раде призвали уволить главкома ВСУ после прилета по полигону в Шостке.

    «Удар ВС России по тренировочному полигону в Сумской области – это, скорее, повод, нежели истинная причина грызни украинской элиты», – считает политолог Лариса Шеслер. По ее мнению, в основе «политических истерик» ряда депутатов Рады лежит ситуация в зоне боевых действий в целом.

    «Украинская армия – несмотря на всевозможные победные реляции, попытки провокаций под Теткино – продолжает отступать, а ВС России – наращивают темпы наступления. ВСУ несут большие потери», – напомнила собеседница. Кроме того, в стране разворачивается целый ряд скандалов.

    «Так, командир одного из батальонов 47-ой механизированной бригады ВСУ «Магура», майор Александр Ширшин подал рапорт об увольнении, обвинив военное руководство в неспособности управлять и формировать рациональные решения», – напомнила Шеслер.

    «Другая история связана с «элитной» 155-й ОМБр ВСУ «Анна Киевская». Подразделение прошло подготовку во Франции. С начала 2025 года там зафиксировано более тысячи случаев дезертирства. Более того, военные жалуются на махинации с «боевыми» выплатами и поборы со стороны командиров», – перечислила политолог.

    «На Украине идет постоянная внутриполитическая борьба и поиск виноватых. Естественно, таковыми назначаются Александр Сырский и Михаил Драпатый. Эти люди не гнушаются никакими злодеяниями. Впрочем, ответственным нужно назвать и Владимира Зеленского, ведь он бросил страну под каток», – указала эксперт.

    «Удар ВС России по лагерю подготовки ВСУ лишь обострил внутриукраинские процессы», – считает Шеслер. Она отметила, что после произошедшего уже отстранили командира украинской военной части. «Я думаю, что этим все и ограничится. Дело вряд ли дойдет до каких-то радикальных мер и перестановок в армии. Не стоит ожидать и отставки Сырского, к которой так усердно призывают в Раде. Нынешний главком – полностью подконтрольная фигура. Если Валерий Залужный имел какой-то вес и авторитет среди военных, то о Сырском такого не скажешь», – заметила собеседница.

    «Это вполне устраивает Зеленского, поскольку ему не нужно давить на военное руководство, чтобы протолкнуть бессмысленные и абсурдные планы, например, в Крынках или Курской области. Все указания, которые продиктованы политическими соображениями, послушно выполняются Сырским, который уже получил репутацию "могильщика"», – подчеркнула политолог.

    «Не исключено, что в конечном счете главкома сделают очередным козлом отпущения. Но пока ему не найдена замена в виде такого же послушного служащего, призывы некоторых депутатов к отставке Сырского останутся неуслышанными», – заключила Шеслер.

    Ранее российские военные нанесли ракетный удар с помощью ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Шостка в Сумской области. В результате уничтожено 70 украинских военнослужащих. Среди погибших украинских солдат числятся также 20 инструкторов, сообщили в Минобороны России.

    Местоположение лагеря установили российские бойцы, которые проводили разведку близ Шостки. На Украине произошедшее спровоцировало новую волну критики в адрес командования. Так, депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что подготовка боевиков недалеко от зоны вооруженных действий является преступлением. По его словам, в ВСУ «людей совсем перестали ценить».

    Его коллега Марьяна Безуглая потребовала уволить главкома Александра Сырского. «Сколько еще должны погибнуть людей? Сколько еще "дебильных" приказов должно быть отдано, чтобы Сырского уволили?» – возмутилась она.

    На этом фоне нацгвардия Украины сообщила, что командир воинской части в Сумской области снят с должности. Ведомство подтвердило российский удар по полигону, нанесенный 20 мая. «Командование национальной гвардии Украины и правоохранительные органы дадут жесткую правовую оценку действиям всех должностных лиц по результатам проверки и расследования трагического случая», – говорится в заявлении.

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    21 мая 2025, 21:11 • Видео
    Трамп верит в непобедимость России

    Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что уверен в непобедимости России. Это хорошо, что он так считает, но почему он так считает?

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    21 мая 2025, 02:28 • Новости дня
    На Украине подтвердили потери после удара «Искандером» по лагерю ВСУ под Шосткой
    На Украине подтвердили потери после удара «Искандером» по лагерю ВСУ под Шосткой
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Сумской области под Шосткой зафиксировали удар по тренировочной базе ВСУ, где, по словам очевидцев, могли находиться десятки военнослужащих.

    О случившемся ударе первым сообщил экс-офицер ВСУ Дмитрий Гнап, передает издание «Страна». Он уточнил, что местные паблики сегодня подтвердили баллистический удар по промышленному объекту вблизи города Шостка.

    Этот факт косвенно подтвердила и народный депутат Марьяна Безуглая, которая в соцсетях эмоционально раскритиковала командование и перепостила видео удара, задав вопрос о последствиях руководства для армии.

    О происшествии также сообщил нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, российская сторона нанесла удар «Искандером» по полигону в Сумской области во время учений ВСУ, используя дрон для корректировки цели. Он отметил, что полигон размещался всего в 45 км от российской границы, и подверг критике решение проводить учения в непосредственной близости от линии фронта.

    Блогер Сергей Наумович отметил, что полигон работал с большим скоплением новобранцев при отсутствии контроля воздушного пространства. По данным российских источников, число погибших украинских военных могло составить до 70 человек, однако официального подтверждения от украинской стороны не последовало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли ракетный удар с помощью ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Шостка в Сумской области.

    Ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» за время спецоперации на Украине поразили более 1400 целей, среди которых были командные пункты и аэродромы.

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    19 мая 2025, 14:48 • Новости дня
    Степашин обвинил Сердюкова в подрыве обороноспособности России

    Степашин заявил о серьезном ущербе обороне России при Сердюкове

    Степашин обвинил Сердюкова в подрыве обороноспособности России
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Реформы экс-министра обороны Анатолия Сердюкова в 2007–2012 годах нанесли серьезный удар по обороноспособности России, ослабили военкоматы и систему призыва, заявил бывший глава правительства Сергей Степашин.

    Бывший председатель правительства России, а ныне глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин заявил, что экс-министр обороны Анатолий Сердюков нанес серьезный ущерб обороноспособности страны, передает ТАСС.

    По его словам, ранее никто не предполагал, что вновь возникнет необходимость защищать Отечество. Степашин отметил, что Ассоциация юристов России сейчас оказывает профессиональную юридическую помощь военнослужащим и участникам спецоперации на Украине.

    Он также подчеркнул, что практически все представители Ассоциации юристов побывали «за ленточкой», уточнив: «Я правда не понимаю, за ленточкой – это в Киеве или во Львове? Все остальное это не новые территории, а возвращенные в лоно России», – отметил Степашин.

    XIII Петербургский международный юридический форум открылся 19 мая, в этом году он проходит под лозунгом: «Право: уроки прошлого для мира будущего».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как спецоперация на Украине заставила пересмотреть принципы морской реформы Сердюкова.

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    20 мая 2025, 17:24 • Новости дня
    Медведев: Киев ждет безоговорочная капитуляция при отказе от мирных переговоров
    Медведев: Киев ждет безоговорочная капитуляция при отказе от мирных переговоров
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Киев может столкнуться с неизбежностью безоговорочной капитуляции, если откажется от мирных переговоров с учетом текущих реалий на Украине, отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев подчеркнул, что Москва уже неоднократно предлагала начать диалог с Киевом без предварительных условий, при этом учитывая сложившиеся на данный момент реалии на территории Украины, передает ТАСС.

    По его словам, для киевского режима есть и другой путь, о котором тоже неоднократно говорилось. Это путь безоговорочной капитуляции.

    Зампред отметил, что такая формула мира в международном праве тоже существует. Если сказать прямо, многим в нашей стране она нравится куда больше, считает Медведев.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что для Киева наступает важный момент принятия решений. Эксперты отмечают, что президент Владимир Путин твердо добивается максимальных гарантий мира на Украине.

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    21 мая 2025, 01:43 • Новости дня
    Один из богатейших депутатов решил покинуть Госдуму

    Савченко может покинуть Госдуму из-за перехода на другую работу

    Один из богатейших депутатов решил покинуть Госдуму
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Совет Госдумы предложил включить вопрос о досрочном сложении полномочий одного из богатейших депутатов Олега Савченко в повестку пленарного заседания, назначенного на 22 мая.

    Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата Олега Савченко запланировано на заседании Госдумы двадцать второго мая, передает ТАСС. Проект постановления внесла комиссия по мандатным вопросам, следует из документов, опубликованных в думской электронной базе.

    В пояснении к проекту постановления говорится, что депутат Савченко подал письменное заявление о сложении полномочий в связи с переходом на другую работу. В документе указано: «Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Савченко Олега Владимировича, 20 мая 2025 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с переходом на другую работу».

    Савченко был избран в Госдуму в сентябре 2021 года, он занимает должность заместителя председателя комитета по финансовому рынку. В рейтинге Forbes за 2021 год Савченко занимал 22-е место среди госслужащих с самыми высокими доходами. В декларации за 2021 год его доход составил почти 559 млн рублей. С 2022 года декларации депутатов публикуются в обезличенном виде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Олег Савченко в 2015 году покорил самую высокую точку Антарктиды – гору Винсона.

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    21 мая 2025, 06:19 • Новости дня
    «Уралвагонзавод» предложил зарубежным партнерам модернизированный танк Т-90МС
    «Уралвагонзавод» предложил зарубежным партнерам модернизированный танк Т-90МС
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Модернизированный танк Т-90МС, созданный на основе опыта реальных боевых действий, готовят к презентации для зарубежных покупателей на выставке MILEX 2025 в Минске.

    Концерн «Уралвагонзавод» готов предложить иностранным заказчикам модернизированный танк Т-90МС, сообщает ТАСС. В пресс-службе компании уточнили, что обновленная версия бронемашины создана с учетом практического опыта, полученного на реальных боевых действиях. Впервые танк был представлен в новом облике на международной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби, где вызвал значительный интерес зарубежных армий.

    Представители концерна подчеркнули, что Т-90МС считается одним из наиболее эффективных современных боевых танков. Кроме того, на выставке вооружения и военной техники MILEX 2025 в Минске компания презентует тяжелую огнеметную систему ТОС-1А и универсальную бронированную инженерную машину. Последняя совмещает функции сразу трех типов техники – ремонтно-эвакуационной, инженерной машины разграждения и бронированной машины разминирования. В концерне отметили высокий экспортный потенциал новых разработок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех заявил, что российский танк Т-90 имеет превосходство над немецкими Leopard. «Рособоронэкспорт» отметил высокий авторитет танка Т-90МС в странах Африки и Азии. Уралвагонзавод подчеркнул мировую уникальность танка Т-90М.

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    21 мая 2025, 11:45 • Новости дня
    NYT: Трамп отказался вмешиваться в конфликт на Украине

    NYT: Трамп сообщил Зеленскому и лидерам ЕС о прекращении поддержки Украины

    NYT: Трамп отказался вмешиваться в конфликт на Украине
    @ Samuel Corum/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что отныне не намерен вмешиваться в конфликт, сообщает The New York Times.

    Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил главе киевского режима Владимиру Зеленскому и ряду европейских лидеров, что Россия и Украина должны самостоятельно найти решение военного конфликта, пишет The New York Times.

    Источники издания, знакомые с деталями беседы, сообщили, что Трамп отказался от намерения присоединиться к европейской инициативе по введению новых экономических ограничений против России. При этом ранее он неоднократно подчеркивал, что только он и Путин способны быстро достичь соглашения между странами, но по итогам последнего разговора изменил свою позицию.

    По данным газеты, американский президент ранее угрожал выйти из переговоров по прекращению огня между Россией и Украиной, и сейчас фактически реализовал этот сценарий. Решение Трампа вызвало обеспокоенность среди европейских союзников, которые намерены продолжить давление на Москву, несмотря на отказ Вашингтона.

    Бывший посол США в Киеве Бриджит А. Бринк в связи с уходом заявила: «Мир любой ценой – это не мир, а умиротворение». В публикации говорится, что даже уступки в виде отказа Украины от вступления в НАТО и возврата всех территорий не привели к заключению перемирия, поскольку Москва отвергла эти предложения.

    Ранее после разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп заявил, что не планирует новые санкции против России и отметил готовность Москвы к переговорам о прекращении огня.

    Вместе с тем, госсекретарь США Марко Рубио допустил ужесточение санкций против России и рост военной поддержки Киева при провале переговоров.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что западные политики и СМИ пытаются помешать конструктивному диалогу между Россией и США в контексте ситуации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что лидеров европейских стран ошеломил разговор президентов России и США, поскольку Трамп не собирается поддерживать курс на продолжение боевых действий.

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    20 мая 2025, 06:03 • Новости дня
    Польские наемники ВСУ были замечены под Красноармейском

    Боец ВС России сообщил о польских наемниках на передовой ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Англоязычные и польские наемники, по словам бойца ВС России, находились на первой линии обороны под Красноармейском, что подтверждается услышанными голосами.

    Польские и англоязычные наемники были замечены в рядах ВСУ на направлении Красноармейска, передает РИА «Новости». О присутствии иностранных бойцов сообщил боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС России с позывным «Старый».

    В своем заявлении он отметил: «Используют наемников, да. Слышали голоса наемников. Сам лично их не встречал, слышать – слышал. Голоса наемников и польские, и какие-то там американские, или по-английски говорят, не знаю».

    По словам разведчика, иностранцы находились на первой линии обороны на красноармейском направлении. Он предположил, что наемники могли не успеть покинуть позиции из-за того, что бойцы ВС России отрезали им пути отхода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ударов по селу Новоандреевка в Запорожской области были ликвидированы иностранные бойцы ЧВК Mozart, а часть из них захвачена в плен. В боях за Лысовку в Донецкой народной республике выявили наемников из Колумбии и Польши.

    Президент Владимир Путин подчеркнул необходимость гуманного обращения с пленными, отметив, что иностранные наемники Вооруженных сил Украины не подпадают под действия Женевской конвенции.

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    21 мая 2025, 14:54 • Новости дня
    Россия показала дрон-камикадзе «Ланцет-Э» на выставке в Минске
    Россия показала дрон-камикадзе «Ланцет-Э» на выставке в Минске
    @ Мурад Оруджев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экспортная модель дрона-камикадзе «Ланцет-Э» была впервые публично представлена в рамках международного форума вооружений MILEX 2025 в белорусской столице.

    Россия впервые продемонстрировала экспортный вариант беспилотного комплекса «Ланцет-Э» на международной выставке MILEX 2025, сообщает ТАСС.

    Экспозиция включает также носитель управляемых боеприпасов «Изделие 52-Э», а также образцы «Изделие 51-Э» и Z-16-Э.

    Мероприятие проходит в Минске с 21 по 24 мая. Организаторы представили широкий спектр вооружения и военной техники. Ранее «Ланцет», который активно используется в спецоперации на Украине, был впервые показан на зарубежной выставке ADEX 2024 в Баку в сентябре прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Рособоронэкспорте заявили, что Западная Европа и ее оборонно-промышленный комплекс утратили Россию в качестве партнера по экспорту вооружений. В 2024 году более 30 образцов российского оружия получили право на экспорт. Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу отметил, что после окончания специальной военной операции на Украине спрос на российское оружие значительно увеличится, так как оно доказало свою эффективность в боевых действиях.

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    21 мая 2025, 13:02 • Новости дня
    Онуфриенко об ударе «Искандером» по лагерю ВСУ: Противник не учится на своих ошибках

    Военный аналитик Онуфриенко: Успешный удар «Искандером» по лагерю ВСУ в Сумской области обеспечила разведка

    Онуфриенко об ударе «Искандером» по лагерю ВСУ: Противник не учится на своих ошибках
    @ ДСНС Украины

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Киеве после удара «Искандера» по месту совещания украинских командиров в Сумах, по всей видимости, не сделали никаких выводов. Нынешнее поражение лагеря подготовки ВСУ наглядно продемонстрировало уровень управления и принятия решений противником, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Поражение «Искандером» лагеря подготовки ВСУ в Сумской области стало результатом, в первую очередь, работы технической разведки России. Наши дроны летают достаточно далеко и долго. Это позволяет распознавать перемещения противника, точки его дислокации и наносить точные удары по цели», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Определенную роль могла сыграть и агентурная разведка.

    Он напомнил, что это не первая успешная операция: в середине апреля «Искандер» ударил по месту совещания украинских командиров в Сумах. «По всей видимости, после этого в Киеве не сделали никаких выводов. Командование ВСУ не учится на своих ошибках, а значит армия продолжит нести потери», – подчеркнул собеседник.

    «Произошедшее наглядно демонстрирует уровень управления и принятия решений противником. Дело не в том, что он глуп или не умеет воевать. Просто сама система там построена на принципах, не способствующих высокой боевой слаженности», – указал Онуфриенко.

    «Так, украинские власти руководствуются исключительно политической сиюминутной составляющей: для них важнее удержаться в кресле, нежели сохранить жизни своих военных. Поэтому они предприняли безумную попытку атаковать Курскую область и до сих пор не оставляют надежд на эту авантюру», – пояснил спикер.

    «В результате этих действий ВСУ потеряли десятки тысяч военных. Более того, у них посыпался фронт на участке ДНР. На этом фоне решение командования разместить полигон близ границы с Россией выглядит как мелкая огреха, но на самом деле это лишь подтверждает проблемы Киева в целеполагании», – сказал аналитик. Впрочем, в этот раз – в отличие от апрельского случая – украинская сторона хотя бы не сообщала о месте дислокации в СМИ, иронично отметил он.

    Специалист усомнился, что нынешний удар «Искандером» приведет к отставке Александра Сырского, несмотря на волну критики в адрес главкома. «Он давно рискует потерять свою должность по ряду причин. Во-первых, из-за провала в обороне. Во-вторых, из-за повсеместного отступления украинской армии. Наконец, из-за безумных приказов, на которые жалуются даже командиры бригад», – перечислил спикер.

    «Проблем в армии противника становится все больше, и они предаются огласке. Это значительно сильнее бьет по Сырскому, чем удар ВС России по Сумской области. Ну а какая «соломинка» сломает «спину верблюду», покажет время», – заключил Онуфриенко. 

    Ранее российские военные нанесли ракетный удар с помощью ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Шостка в Сумской области. В результате уничтожено 70 украинских военнослужащих. Среди погибших украинских солдат числятся также 20 инструкторов, сообщили в Минобороны России.

    Местоположение лагеря установили российские бойцы, которые проводили разведку близ Шостки. На Украине произошедшее спровоцировало новую волну критики в адрес командования. Так, депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что подготовка боевиков недалеко от зоны вооруженных действий является преступлением. По его словам, в ВСУ «людей совсем перестали ценить».

    Его коллега Марьяна Безуглая потребовала уволить главкома Александра Сырского. «Сколько еще должны погибнуть людей? Сколько еще «дебильных» приказов должно быть отдано, чтобы Сырского уволили?», – возмутилась она.

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    20 мая 2025, 14:42 • Новости дня
    Захарова заявила о наступлении решающего момента для Киева
    Захарова заявила о наступлении решающего момента для Киева
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что для Киева наступает важный момент принятия решений.

    Дипломат отметила, что спекуляции Владимира Зеленского о стремлении к миру должны быть подкреплены реальными делами и конкретными шагами, передает ТАСС.

    По ее словам, для Киева сейчас наступает важный момент для принятия решений в свете недавних заявлений и шагов украинской стороны, которую дипломат назвала «истеричными и противоречивыми».

    Захарова указала, что российская сторона не ожидает проявления здравого смысла от Банковой, однако надеется, что у киевской власти возобладает инстинкт сохранения остатков государства. Захарова выразила мнение, что именно это может вынудить Киев занять более конструктивную позицию на переговорах.

    Накануне Зеленский отказался выводить войска из ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о якобы «немедленном начале» переговоров между Москвой и Киевом после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость поиска взаимоприемлемых компромиссов между Россией и Украиной.

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    21 мая 2025, 01:49 • Новости дня
    МВД сообщило о работе 200 мошеннических кол-центров на Украине

    На Украине обнаружено 200 мошеннических кол-центров

    Tекст: Денис Тельманов

    На территории Украины функционируют более 200 мошеннических кол-центров, в которых работают бывшие сотрудники силовых структур, использующие профессиональные навыки для выманивания денег из жертв.

    О деятельности более двухсот мошеннических кол-центров на Украине сообщил замначальника отдела по противодействию имущественным преступлениям МВД России Денис Костин, передает ТАСС. По его словам, большинство дистанционных преступлений совершается с территории Украины, а основная часть кол-центров сосредоточена в Днепре.

    Костин отметил, что структура работы кол-центров предполагает четкое распределение ролей. Он рассказал, что раньше мошенники могли позволить себе вольность в разговоре, но теперь их строго контролируют. За любые отклонения от сценария работников наказывают штрафами.

    По словам представителя МВД, в таких центрах трудятся профессионалы, в том числе бывшие сотрудники силовых структур. Костин подчеркнул: «Мы несколько раз устанавливали в своей работе, что работают в этих кол-центрах бывшие работники силовых структур, которые обладают компетенцией, словарным запасом и могут ввести человека в заблуждение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телефонные мошенники с Украины при звонках россиянам теперь объясняют свой немосковский акцент тем, что якобы являются уроженцами Ростова-на-Дону.

    ЦОС ФСБ указал на масштабную организацию мошенничеств против россиян с территории Украины, где работают до 150 кол-центров с использованием информационной инфраструктуры.

    Мошеннические кол-центры с Украины все больше переносят свою деятельность на территорию Евросоюза, а первой жертвой украинских телефонных мошенников стала Польша.

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    21 мая 2025, 03:50 • Новости дня
    Оперотряд уничтожил украинские катера FPV-дронами у Крыма

    Оперотряд «Омерзительная восьмерка» уничтожил семь катеров ВСУ за шесть месяцев

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение полугода операторы FPV-дронов отряда «Омерзительная восьмерка» ликвидировали семь безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря и у берегов Крыма.

    Расчеты FPV-дронов отряда «Омерзительная восьмерка» за последние шесть месяцев уничтожили семь украинских безэкипажных катеров в Черном море и прибрежной зоне Крыма, передает ТАСС.

    Командир отряда с позывным Хруст рассказал: «Расчетами FPV-дронов «Омерзительной восьмерки» в течение последних шести месяцев уничтожено семь украинских безэкипажных катеров. Работа ведется в акватории Черного моря и прибрежной территории Крыма. Именно «Восьмеркой» разработана тактика боевой работы по безэкипажным катерам. Мы стали первыми, кто начал уничтожать БЭКи FPV-дронами».

    Военнослужащий также уточнил, что для этих целей используются дроны «Ключ», созданные совместно с Центром беспилотных компетенций, и доработанные для противодействия радиоэлектронной борьбе противника. По его словам, на боевое дежурство в Черном море встали также FPV-дроны проекта «Судный день» – ВТ-40.

    В апреле отмечалось, что операторы отряда уничтожили более 200 единиц украинской бронетехники в Курской области с начала вторжения ВСУ на территорию региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы группы «Омерзительная восьмерка» уничтожили более 200 единиц украинской бронетехники в Курской области с помощью FPV-дронов «Ключ».

    Российские военные предотвратили попытку украинского подразделения приблизиться к границе Курской области, применив осколочно-фугасные зажигательные боеприпасы.

    Военнослужащие России нанесли ракетный удар с помощью ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ у населенного пункта Шостка в Сумской области.

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    21 мая 2025, 22:08 • Новости дня
    Стубб анонсировал возможные переговоры по Украине в Ватикане

    Президент Финляндии Стубб анонсировал возможные переговоры по Украине в Ватикане

    Tекст: Вера Басилая

    Ватикан подтвердил готовность принять участников консультаций о прекращении огня на Украине, которые могут пройти уже на следующей неделе, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

    По данным  Yle, о планах проведения технических переговоров по прекращению огня на Украине в Ватикане сообщил президент Финляндии Александр Стубб, передает РБК.

    По его словам, обсуждение урегулирования конфликта продолжается на разных уровнях с 19 мая, когда президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом России и лидером Украины, а также с европейскими лидерами.

    Стубб был одним из европейских политиков, с которыми Трамп связался после обсуждений с Путиным и Зеленским.

    Ватикан подтвердил готовность принять стороны для проведения консультаций.

    Ранее американский госсекретарь Марко Рубио назвал Ватикан оптимальным местом для возможных переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Владимир Зеленский выразил благодарность Ватикану за предложение стать площадкой для прямых переговоров между Киевом и Москвой и отметил свою открытость к диалогу.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему у Ватикана как у потенциальной переговорной площадки есть только один недостаток, зато исчерпывающий.

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