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    28 июня 2025, 19:19 • Общество

    Появление нового российского плацдарма в ДНР ухудшает положение ВСУ

    Появление нового российского плацдарма в ДНР ухудшает положение ВСУ
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Контроль российскими войсками междуречья Волчьей и Мокрых Ялов на территории ДНР позволит создать дополнительный плацдарм для захода в Днепропетровскую область. Это стало возможным благодаря освобождению нескольких населенных пунктов в ходе стремительного наступления на этой неделе. Как говорят эксперты, ВСУ с трудом сдерживают давление россиян в Сумской области, что открывает новые возможности на территории ДНР.

    В субботу российские войска выбили противника из Червоной Зирки (с 2016 года переименована киевскими властями в Зирку), расширив зону контроля группировки «Восток» к югу от села Запорожье на территории Донецкой народной республики (ДНР). По данным Минобороны, подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады укрепили свои позиции за счет стремительного рывка на село Ялта.

    На этом направлении вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 210 военнослужащих, а также боевые машины, артиллерийские орудия и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По данным Минобороны, «таким образом, территория междуречья – рек Волчья и Мокрые Ялы – перешла под полный контроль группировки «Восток».

    Червоная Зирка находится в Великоновоселковском районе – недалеко от границы с Днепропетровской областью. По данным на 2001 год, там проживало около 150 человек.

    В течение недели военнослужащие группировки освободили в ДНР несколько населенных пунктов, в том числе Шевченко, Новосергеевку, Ялту и Дылеевку.

    По мнению экспертов, полный контроль междуречья рек Волчья и Мокрые Ялы дает в перспективе полное и окончательное освобождение Южного Донбасса. Как отметил военкор Федор Громов, Червоная Зирка перешла под контроль России в результате отхода украинских войск после освобождения сел Ялта и Запорожье.

    «Украинские войска предприняли отступление, а наши зашли на их плечах.

    В южной части ДНР остается немного населенных пунктов, которые необходимо освободить. На сегодняшний момент группировка «Восток», условно говоря, уже контролирует 10-15 километров границы ДНР и Днепропетровской области», – пояснил Громов.

    По мнению эксперта, ВСУ вряд ли смогут стянуть сюда дополнительные подкрепления, чтобы затормозить продвижение российских войск: «Для украинского командования в приоритете Сумская область, а не Южный Донбасс, где поблизости нет крупных населенных пунктов. Это политический вопрос в первую очередь. На данный момент известно, что ВСУ предпринимают отчаянные атаки в Сумской области с помощью собранных резервов, чтобы попытаться вытеснить нас оттуда, но этого им не удается».

    По его словам, в субботу появлялись неофициальные сообщения об освобождении населенного пункта Дачное на территории Днепропетровской области. По мнению эксперта, ВСУ могут попробовать найти резервы для удержания села Новопавловка в Днепропетровской области. Это крупный населенный пункт, в котором, по данным переписи 2001 года, проживало более 3,4 тыс. человек.

    Первые прогнозы по поводу дальнейшего продвижения российских войск и угрозах группировке ВСУ в Новопавловке появились на этой неделе после освобождения Ялты.

    «Так что в ближайшее время есть смысл ожидать дальнейшего продвижения на этом участке, пока есть наступательный потенциал», – добавил Громов.

    В свою очередь военкор «Комсомольской правды» Александр Коц подчеркнул, что взятие под контроль Червоной Зирки обеспечило российским военным еще один плацдарм для захода в Днепропетровскую область. Он отметил, что этот населенный пункт расположен на берегу реки Мокрые Ялы в двух километрах к юго-западу от освобожденной на днях Ялты. «В треугольнике Ялта – Запорожье – Червоная Зирка сформировался еще один плацдарм для захода в Днепропетровскую область. «Ленточку» ранее уже прорвали в нескольких местах», – пишет Коц в своем Telegram-канале.

    С Коцем согласен военный эксперт Андрей Марочко. «Действительно, наши войска на этом направлении развивают успех и выходят на административную границу ДНР на стыке с Днепропетровской областью. Естественно, это очередной освобожденный населенный пункт оккупированной территории ДНР. Но и с точки зрения военной тактики и стратегии, естественно, это очередной плацдарм для дальнейшего продвижения», – сказал Марочко.

    «ВСУ бросили на Сумское направление все, что могли, поэтому наши военные пользуются моментом – фронт очень длинный. По сути, Сумы уже сейчас находятся под огнем нашей крупнокалиберной артиллерии, а не только беспилотников. Одни «Гиацинты» бьют за 20 километров, а есть и более дальнобойные средства.

    Если раньше по освобождению населенных пунктов лидировала группировка войск «Центр», то теперь вперед вырывается «Восток».

    Противнику, видимо, все-таки придется перебрасывать сюда дополнительные силы, которых все меньше и меньше», – добавляет военный эксперт Василий Дандыкин.

    По его словам, на этой неделе важным этапом на пути полного освобождения ДНР стал переход под контроль России населенного пункта Шевченко, возле которого находятся месторождения редкоземельного лития.

    «Сейчас продолжаются бои за кварталы в Часовом Яре, идут бои на Красноармейском направлении. Самая крупная из неосвобожденных агломераций на территории ДНР – Славянско-Краматорская. Сюда же можно отнести Константиновку, к которой мы постепенно подходим, Дружковку и другие населенные пункты. Но это не означает, что не будет наших ударов на других направлениях. Мы вынуждаем врага бегать по линии соприкосновения и латать тришкин кафтан», – добавил эксперт.

    Дандыкин согласен с тем, что освобождение Червоной Зирки в будущем будет способствовать продвижению российских войск в сторону Днепропетровской области, бои в которой могут оказаться тяжелее, чем в Курской области: «Там леса, болота, высоты. Поэтому вопрос стоит о том, как далеко мы пойдем. Тем более что в каждом населенном пункте надо оставлять силы для закрепления успеха», – заметил он.

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