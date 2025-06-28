  • Новость часаПутин: Россия – это страна безграничных возможностей
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как Москва освобождала Молдавию от румынской оккупации
    Эксперт рассказал о целях прощального визита Дуды на Украину
    Трамп назвал слова Путина приятными
    Пушков счел высказывания датского генерала о России глупостью года
    Междуречье Волчьей и Мокрых Ялов перешло под полный контроль ВС России
    Российские войска начали штурм южного пригорода Красноармейска
    NYT: Российские войска оставили Украину без ресурсов для сделки
    Подполковник США усомнился в адекватности политиков ЕС после слов Зеленского
    Мэр Труханов по-русски заявил, что Одесса «не русский город»
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Ирано-израильская война была похожа на кино, но финальных титров ещё нет

    Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.

    2 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Национальный мессенджер – часть неизбежной суверенизации

    Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.

    25 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Горячий Ледовитый

    27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.

    4 комментария
    28 июня 2025, 14:19 • Новости дня

    Территория между реками Волчья и Мокрые Ялы перешла под полный контроль ВС России

    Территория между реками Волчья и Мокрые Ялы перешла под полный контроль ВС России
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Силы 36-й гвардейской мотострелковой бригады выбили противника из Червоной Зирки, расширив зону контроля группировки «Восток» к югу от Запорожья, сообщает Минобооны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что после освобождения села Запорожье штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады осуществили стремительный рывок на Ялту и, не снижая темпа, вошли в населенный пункт Червоная Зирка.

    Военнослужащие выбили противника из Червоной Зирки и укрепили позиции на освобожденной территории.

    Как уточнили в ведомстве, в итоге группировка «Восток» взяла под полный контроль междуречье рек Волчья и Мокрые Ялы.

    В течение недели военнослужащие группировки освободили пять населенных пунктов в этом районе.

    Ранее в результате действий подразделений группировки «Центр» был освобожден населенный пункт Зеленый Кут в ДНР. Ранее российские войска освободили Яблоновку в Сумской области, Комар и Коптево в ДНР, а до этого ВС России освободили Петровское и Алексеевку в ДНР.

    28 июня 2025, 06:42 • Новости дня
    Марочко сообщил о боях в Купянске
    Марочко сообщил о боях в Купянске
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Небольшие группы российских военных проводят рейды вглубь обороны украинских войск в Купянске, где уже начались бои, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Касаемо населенного пункта Купянск: наши войска, по некоторым данным, уже работают в городе», – приводит слова Марочко ТАСС.

    По его словам, армейские подразделения проводят разведку боем и определяют огневые точки ВСУ внутри города. Российские силы действуют как «ряд малых групп».

    «Наши военнослужащие совершили ряд рейдов в глубину обороны противника именно в самом Купянске», – сказал он.

    Он отметил, что этими действиями армия России ведет подготовку к возможному полномасштабному входу в город.

    Также, по словам Марочко, на Сумском направлении продолжается формирование буферной зоны, а продвижение российских войск от границы превышает 13,5 км. Он добавил, что главные успехи отмечены у Кондратовки и Юнаковки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил, что украинские подразделения, которые в ВСУ считаются элитой, понесли значительные потери у Юнаковки в Сумской области.

    Комментарии (2)
    28 июня 2025, 01:55 • Новости дня
    Трамп назвал слова Путина приятными
    Трамп назвал слова Путина приятными
    @ Ppe/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сделал «ряд очень приятных заявлений», сказал глава американского государства Дональд Трамп.

    «Владимир Путин сделал ряд очень приятных заявлений сегодня. Смотрите, он уважает нашу страну снова», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По версии Трампа, Путин якобы «не уважал» США «год назад», когда страну возглавлял Джо Байден. Трамп добавил, что китайский и северокорейский лидеры Си Цзиньпин и Ким Чен Ын «тоже уважают» США, передает ТАСС.

    Путин заявлял, что Москва признательна Трампу за усилия по урегулированию на Украине и на Ближнем Востоке. Путин указал, что Трамп, по его мнению, «искренне стремится» добиться мира на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин допустил возможность личной встречи с президентом США. Трамп говорил о намерении обсудить с Путиным завершение конфликта на Украине. Трамп также отмечал, что хочет заключить сделку с российской стороной.

    Комментарии (19)
    28 июня 2025, 13:00 • Видео
    Над Урсулой сгустились тучи. Уволят?

    На главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен посыпались удары со всех сторон. В Европарламенте хотят вынести ей вотум недоверия и уже набрали нужное количество голосов для запуска этого процесса. Устоит ли лучшая подруга Владимира Зеленского в ЕС?

    Комментарии (0)
    28 июня 2025, 02:55 • Новости дня
    Фидан заявил о понимании Европой «невыносимых последствий» конфликта на Украине
    Фидан заявил о понимании Европой «невыносимых последствий» конфликта на Украине
    @ Turkish Foreign Affairs apaima/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На саммите НАТО в Гааге у европейских политиков было заметно понимание «невыносимых последствий» в случае продолжения конфликта на Украине, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

    Фидан отметил, что большая часть государств Европы ранее придерживалась жесткой линии, выступая против немедленного прекращения огня как в секторе Газа, так и на Украине. «И теперь они видят, что ситуация достигла уровня невыносимых последствий», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция выразила готовность принять в Стамбуле третий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Фидан допустил, что делегации России и Украины могут «прийти к середине» по меморандумам, представленным друг другу. Он также отметил, что проекты меморандумов сторон прямо противоположны, однако это, по его словам, неудивительно.

    Комментарии (4)
    28 июня 2025, 09:15 • Новости дня
    Российские войска начали штурм южного пригорода Красноармейска
    Российские войска начали штурм южного пригорода Красноармейска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска приступили к штурму села Бельгийка в южной части пригорода Красноармейска, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Кимаковский сообщил, что российские подразделения продвинулись на юг от Красноармейска и начали активные боевые действия в этом направлении, передает ТАСС.

    Он также отметил, что в данный момент украинская армия перебрасывает на этот участок новые группы операторов беспилотных летательных аппаратов для поддержки своих позиций.

    В четверг Минобороны  сообщило , что ВС России освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР.

    Комментарии (2)
    28 июня 2025, 04:26 • Новости дня
    Небензя назвал возвращение Украины к границам 1991 года нереалистичным
    Небензя назвал возвращение Украины к границам 1991 года нереалистичным
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Позиция Киева о возвращении к границам Украины 1991 года является нереалистичной, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «На данный момент их позиция такова: вернуться к тому, что было в 1991 году, а это нереалистично», – приводит слова Небензи RT.

    Небензя также сказал, что прекращение мобилизации и демобилизация в ВСУ будут показателем готовности Киева к переговорам. По его словам, именно эти шаги станут лакмусовой бумажкой серьезности намерений украинской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что Владимир Зеленский продолжает удерживать власть на Украине из страха перед ответственностью за хищения миллиардов долларов международной помощи, а с политической точки зрения он уже мертв.

    Бывший главком ВСУ и посол Украины в Лондоне Валерий Залужный отметил, что Украине не стоит ожидать возвращения к границам 1991 или 2022 года. МИД России подчеркнул, что Москва никогда не допустит возвращения украинских границ к рамкам 1991 года.

    Комментарии (7)
    27 июня 2025, 17:18 • Новости дня
    Эксперт: Армия России отрезала фланг ВСУ после взятия Новой Кругляковки

    Tекст: Евгения Караваева

    Взятие Новой Кругляковки под Харьковом позволило российским военным нарушить снабжение украинской группировки и лишить ее доступа к переправам, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Освобождение населенного пункта Новая Кругляковка в Харьковской области позволяет российской армии флангово обходить укрепленную группировку ВСУ и нарушать ее логистику, передает ТАСС.

    Военный эксперт заявил: «Со взятием Новой Кругляковки мы начинаем обходить по флангу украинских боевиков, которые довольно-таки серьезно засели в данном населенном пункте, хорошо укрепились, и отрезать их по флангу».

    По его словам, для снабжения этой группировки у ВСУ теперь осталась только одна дорога – Новоплатоновка – Богуславка. При этом, взятие Новой Кругляковки пока не оказывает значительного влияния на береговую линию Оскольского водохранилища.

    Эксперт отметил, что украинская сторона наладила ряд временных переправ через водохранилище, по которым в темное время суток еще возможна переброска личного состава и техники. Ранее в Минобороны России сообщили, что бойцы группировки «Запад» взяли Новую Кругляковку 27 июня.

    Комментарии (0)
    28 июня 2025, 02:25 • Новости дня
    «Элитные» подразделения ВСУ понесли значительные потери у Юнаковки

    Tекст: Антон Антонов

    У Юнаковки в Сумской области Украины украинские подразделения, которые в ВСУ считаются элитой, понесли значительные потери, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «На данном направлении, у Юнаковки, работает большое количество украинских подразделений, которые считаются так называемой элитой». – приводит слова Марочко ТАСС.

    Он заявил, что потери среди украинских «квалифицированных военных кадров очень значительные».

    Марочко отметил, что за последнюю неделю российские войска смогли продвинуться как непосредственно в населенном пункте Юнаковка, так и на его флангах. Почти половина населенного пункта оказалась под контролем российских сил. Российские войска полностью контролируют северную часть села.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины почти приостановили попытки прорыва на российскую территорию на Теткинском и Глушковском направлениях. Военный аналитик Михаил Онуфриенко объяснил спад активности ВСУ на этих участках фронта.

    Комментарии (0)
    28 июня 2025, 12:57 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение военной инфраструктуре ВСУ
    ВС России нанесли поражение военной инфраструктуре ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение цехам производства и сборки ударных БПЛА большой дальности, месту хранения безэкипажных катеров.

    Кроме того удары наносились по складам боеприпасов и материальных средств, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 252 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 66058 беспилотников, 612 ЗРК, 24069 танков и других бронемашин, 1572 боевые машины РСЗО, 26719 орудий полевой артиллерии и минометов, 37392 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Ранее ВС России поразили цеха и склады беспилотников ВСУ.

    ВС России за прошлую неделю нанесли шесть групповых ударов по военным целям на Украине.

    Комментарии (7)
    28 июня 2025, 07:25 • Новости дня
    Над регионами России, Черным и Азовским морями сбит 31 украинский беспилотник
    Над регионами России, Черным и Азовским морями сбит 31 украинский беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    За ночь над регионами России, а также акваториями Черного и Азовского морей силами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    С 23.30 мск до 06.45 мск силами ПВО девять беспилотников были сбиты над Крымом, шесть – над Брянской областью, по пять – над Смоленской и над акваторией Черного моря. Еще два БПЛА были уничтожены над акваторией Азовского моря. По одному дрону сбито над территорией Орловской, Белгородской и Калужской областей, а также Краснодарского края, сообщило Минобороны в Telegram.

    Напомним, с 20.10 мск до 23.25 мск 12 дронов сбили над тремя регионами России.

    Комментарии (0)
    28 июня 2025, 00:44 • Новости дня
    ПВО сбила 25 украинских беспилотников над регионами России
    ПВО сбила 25 украинских беспилотников над регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Над тремя регионами России силами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    С 20.10 мск до 23.25 мск 12 дронов сбили над Курской областью, десять были сбиты над Крымом, еще три уничтожили над территорией Орловской области, сообщило Минобороны в Telegram.

    Напомним, в ночь на пятницу в российских регионах дежурные силы ПВО уничтожили 39 украинских беспилотников.

    Комментарии (0)
    27 июня 2025, 15:30 • Новости дня
    Наемнику из Германии Лихсу вынесли приговор

    Суд ДНР заочно приговорил наемника Лихса к 14 годам колони

    Tекст: Денис Тельманов

    Филипп Лихс, объявленный в международный розыск, обвинен в участии в боевых действиях против ВС России и признан виновным.

    Приговор гражданину Германии Филиппу Лихсу заочно вынес Верховный суд ДНР, передает РИА «Новости». Следственный комитет России сообщил, что доказательства его вины признаны достаточными для назначения наказания.

    Лихса признали виновным в участии в качестве наемника в вооруженном конфликте по статье 359 УК РФ и приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

    По информации Генпрокуратуры, Лихс с апреля 2022 года находился на Украине, где занимался доставкой амуниции, медикаментов и предметов первой необходимости для ВСУ. В сентябре 2023 года он вступил в ряды «Интернационального легиона», прошел военную подготовку, получил оружие и участвовал в боях против ВС России.

    Уже через восемь дней после вступления в легион Лихс самовольно покинул подразделение и был объявлен на Украине в розыск. Договорные выплаты он не получил. Также сообщалось о взаимодействии Лихса с центром приема украинских беженцев в польском селе Медыка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет завершил расследование 59 дел против иностранных наемников, участвовавших в боях на стороне ВСУ, и вынес 27 приговоров, включая заочные. Верховный суд ДНР приговорил гражданина США Троя Оффенбекера к 14 годам колонии за участие в боях на стороне ВСУ.

    Гражданин Литвы Римас Армайтис был осужден в России на 13 с половиной лет тюрьмы за службу в признанном террористическим полку на Украине. Бельгийский наемник Мартин Жак, воевавший на стороне Киева, получил 14 лет колонии строгого режима и объявлен в международный розыск.

    Комментарии (0)
    28 июня 2025, 12:03 • Новости дня
    Военкор опроверг слухи о невыплате наград за операцию «Поток»

    Военкор опроверг слухи о невыплате наград за операцию «Поток» в Курской области

    Военкор опроверг слухи о невыплате наград за операцию «Поток»
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Слухи о том, что российские военнослужащие якобы не получили награды за операцию «Поток» при освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины, не подтверждаются – десятки бойцов уже отмечены ведомственными наградами, сообщил военкор Александр Коц.

    В своем Telegram-канале он пояснил, что лично знаком с военнослужащими, которые получили награды за участие в этой операции.

    Военкор отметил, что 27 июня встречался с командирами двух подразделений Вооруженных сил России, где также есть награжденные военнослужащие, их насчитываются десятки.

    Коц отметил, что считает необходимым учредить специальный знак отличия для участников операции «Поток» – для тех, кто прошел через все испытания, а не просто находился рядом.

    Ранее трое выпускников Юнармии получили звания Героев России за участие в спецоперации на Украине. Путин также присвоил звание Героя России погибшему в ходе спецоперации на Украине священнику Александру Савченко.

    Комментарии (0)
    28 июня 2025, 12:49 • Новости дня
    Российские войска освободили Червоную Зирку в ДНР
    Российские войска освободили Червоную Зирку в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили Червоную Зирку в Донецкой народной республике (ДНР).

    Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Полтавки, Малиновки Запорожской области и Камышевахи ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    ВСУ при этом потеряли до 210 военнослужащих, две бронемашины, три артиллерийских орудия и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Андреевки, Кондратовки, Могриця и Марьино Сумской области.

    На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Удов и Волчанска Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две бронемашины, три орудия полевой артиллерии и склад с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Купянском, Ольговкой, Соболевкой, Сеньково Харьковской области и Карповкой ДНР.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 230 военнослужащих, четыре бронемашины, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV и британская бронемашина Snatch, а также три артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ и три склада с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Северска, Резниковки, Звановкиа, Плещеевки, Иванополья и Константиновки ДНР.

    Противник при этом потерял до 175 военнослужащих, два пикапа и орудие полевой артиллерии.

    В то же время подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Попова Яра, Новоэкономического, Красноармейска, Петровского, Димитрова, Маяка и Муравки ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 505 военнослужащих, две бронемашины, включая американский бронетранспортер М113, и два орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригадам береговой обороны и теробороны около Каменского Запорожской области, Антоновки, Казацкого и Новотягинки Херсонской области.

    Уничтожены до 75 военнослужащих ВСУ, два орудия полевой артиллерии, три станции РЭБ и два склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Новую Кругляковку в Харьковской области. За день до этого они освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР. А до этого российские войска освободили Ялту в ДНР.

    Комментарии (6)
    27 июня 2025, 21:06 • Новости дня
    Четверо жителей пострадали при атаке ВСУ на Брянск

    В Брянске ранены четверо жителей из-за атаки ВСУ

    Tекст: Евгения Караваева

    В центре Брянска в результате атаки беспилотников получили ранения четверо мирных жителей, повреждены жилые здания.

    Четверо мирных жителей ранены при атаке ВСУ с помощью беспилотников на Брянск, передает ТАСС. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что дроны нанесли удар по жилым районам города.

    «Очередной подлый удар украинских нацистов. ВСУ атаковали город Брянск с помощью БПЛА. В результате варварского удара ранены четверо мирных жителей», – написал глава региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, силы дежурных средств ПВО уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пять дронов сбили над Брянской областью.

    Комментарии (0)
    28 июня 2025, 03:41 • Новости дня
    Сарик Андреасян попал в базу украинского сайта «Миротворец»

    Tекст: Антон Антонов

    В базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» внесли данные режиссера Сарика Андреасяна, сообщают информационные агентства.

    В качестве причин указаны якобы причастность к «информационной провокации России против Украины», «нарушение границ» Украины и «незаконная» деятельность в Крыму, передает РИА «Новости».

    Андреасян известен по сериалу «Чикатило» и фильмам «Онегин», «На солнце вдоль рядов кукурузы» и другим проектам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Миротворец» с 2014 года публикует персональные данные лиц, которые, по мнению его авторов, якобы угрожают национальной безопасности Украины. В частности, в июне в базу сайта включили экс-футболиста сборной России Владимира Быстрова и хоккеист Александр Овечкин, певицу Ани Лорак, а также лидеры ряда стран – премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, глава Республики Сербской Милорад Додик.


    Комментарии (0)
    Главное
    Марочко сообщил о боях в Купянске
    Кадыров рассказал о личном поздравлении Путина с женитьбой сына
    Баку выразил протест из-за задержания азербайджанцев в Екатеринбурге
    Журналист Боуз отреагировал на слова Зеленского о санкциях против России
    В Германии объяснили нацистскую риторику Мерца
    В Египте десятки россиян отравились пивом
    В муке для Газы обнаружили таблетки оксикодона из США и Израиля

    Россия впервые построила сложнейший ледовый танкер для экспорта СПГ

    Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт. Он заработает во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ-2». Это дефицитные суда, которые строить еще сложнее, чем ледоколы. Это важный шаг России к развитию собственного судостроения и к самостоятельной постройке подобных сложных танкеров, без которых невозможен экспорт нашего СПГ на мировой рынок. Подробности

    Перейти в раздел

    Война с журналистами обесценила успех Трампа в Иране

    Успех Дональда Трампа на Ближнем Востоке оспаривается американскими журналистами. СМИ продолжают требовать от главы Белого дома и его администрации подтверждений уничтожения ядерных объектов Ирана. Как отмечают эксперты, столь сильные разногласия с медиа способны расшатать власть республиканцев и привести к очередной эскалации на Ближнем Востоке. Могут ли стороны прийти к взаимопониманию? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Москва освобождала Молдавию от румынской оккупации

    28 июня исполняется 85 лет с момента присоединения Бессарабии и Северной Буковины к Советскому Союзу. В нынешней Молдавии о тех событиях предпочитают не вспоминать, зато в России их считают серьезным решением территориального вопроса, которое сыграло важную роль на пути к современной молдавской государственности. Подробности

    Перейти в раздел

    Финляндия возродила рабство на клубничных плантациях

    В Финляндии разорилась компания Arctic International, специализирующаяся на сборе и переработке ягод – заявление о банкротстве подано в суд. Ей принадлежала крупнейшая в стране клубничная ферма. За падением Arctic International скрывается драматическая история лжи и лицемерия: типичными для ЕС обещаниями процветания и терпимости прикрывались расизм и настоящее рабство. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Над Урсулой сгустились тучи. Уволят?

      На главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен посыпались удары со всех сторон. В Европарламенте хотят вынести ей вотум недоверия и уже набрали нужное количество голосов для запуска этого процесса. Устоит ли лучшая подруга Владимира Зеленского в ЕС?

    • У Трампа отнимают победу в Иране

      Несмотря на заявления властей США, многие не верят, что удары Пентагона по Ирану имели смысл и привели к успеху. Это вызвало у Дональда Трампа истерику. Чем больше он шумит, тем меньше похож на победителя.

    • Каллас хочет увеличить Евросоюз втрое

      Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз опозорилась, решив посоревноваться с президентом США Дональдом Трампом за контроль над Канадой.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации