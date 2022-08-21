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21 августа, воскресенье | Последнее обновление — 03:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Глава ДНР обвинил в гибели дочери Дугина «террористов украинского режима»
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Подавляющее большинство не ходит на кладбище, да и в храмы, впрочем, тоже. Всё, что связано со смертью, у них вызывает неприятное, почти брезгливое чувство, замешанное на каком-то животном страхе и непонимании.
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Украина никогда в своей истории не была ни свободной, ни самостоятельной, ни суверенной, ни неделимой, ни независимой страной. В светлые дни своего недолгого детства она была одним из центров большого Русского мира. Все остальное время – диким полем, местом раздоров и склок.
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После августа 1991 года российское общество было уверено, что завтра проснется в свободной, счастливой и богатой стране. Однако этим надеждам не суждено было сбыться.
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Глава ДНР обвинил в гибели дочери Дугина «террористов украинского режима»
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Ответственность за взрыв, в результате которого погибла дочь философа Александра Дугина Дарья, несут «террористы украинского режима», заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Мерзкие негодяи!» – заявил Пушилин. По его словам, «террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь». «Светлая память Дарье, она настоящая русская девушка!» – заявил глава ДНР в Telegram.
Напомним, в Подмосковье взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, водитель погибла. СМИ сообщили, что в результате взрыва погибла дочь Дугина Дарья. Высказывается предположение, что речь идет о сработавшем самодельном взрывном устройстве. Как стало известно газете ВЗГЛЯД, девушка вместе с отцом участвовала в фестивале «Традиция», но сам Дугин поехал с фестиваля не в машине дочери, а предположительно в машине предпринимателя Константина Малофеева, также бывшего участником фестиваля. Знакомый погибшей Андрей Краснов сообщил, что автомобиль, в котором в результате взрыва погибла Дугина, принадлежит ее отцу.
Союзные войска вошли в Соледар
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Союзные силы покинули промзону Соледара в Донецкой народной республике и вошли в город, под контролем уже несколько улиц, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко в эфире Первого канала.
«Касаемо населенного пункта Соледар, там тоже есть ряд успехов. Наши военнослужащие вышли из промзоны и уже действуют в городской черте, то есть уже под нашим контролем имеются улицы данного населенного пункта», – передает ТАСС его слова.
Накануне стало известно, что украинские военные, находящиеся в районе Соледара, отказываются подчиняться командирам, а в Константиновке формируются штрафбаты.
Ранее сообщалось, что союзные силы в Соледаре добились существенных успехов и находятся недалеко от центра города.
В конце июля в ЛНР сообщали, что украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецкой народной республике. 4 августа в народной милиции ЛНР сообщили, что подразделения союзных сил ведут бои за первые участки промзоны города Соледара в Донецкой народной республике, который находится под контролем украинской армии.
Подразделение ВСУ сдалось милиции ДНР после переписки в Telegram
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Подразделение вооруженных сил Украины в Зайцево в Донецкой народной республике добровольно сложило оружие, сообщили в Народной милиции республики.
«Неподготовленные и плохо вооруженные мобилизованные ВСУ, отправленные украинскими генералами умирать в Зайцево, выбрали жизнь и воспользовались предложением НМ ДНР по добровольной сдаче оружия», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Там пояснили, что перед этим артиллерия 3-й бригады Народной милиции нанесла «сокрушительные удары» по укреплениям подразделения, после чего ВСУ направили с помощью мессенджера Telegram предложение сдаться.
«В результате целое подразделение ВСУ сложило оружие и сдалось, а его позиции перешли под контроль Народной милиции ДНР», – заключили в ведомстве.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР заявил, что союзные силы заняли Зайцево и Дачу, доведя число освобожденных населенных пунктов Донецкой народной республики до 270.
Двумя днями ранее сообщалось, что союзные силы заняли село Вершина рядом с Артемовском (Бахмутом), которое стало 268-м освобожденным населенным пунктом ДНР.
Бойцы ВСУ массово отказались подчиняться командирам у Соледара
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Украинские военные, находящиеся в районе Соледара, отказываются подчиняться командирам, а в Константиновке формируются штрафбаты, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«В районе населенного пункта Соледар отмечаются массовые факты неповиновения украинских военнослужащих. Личный состав отказывается выполнять приказы вышестоящего командования ввиду больших потерь и низкого уровня обеспечения», – написал он в своем Telegram-канале.
Марочко добавил, что в Константиновке идет формирование штрафбатов, которые будут направлены на передовую.
«В населенном пункте Константиновка отмечено формирование украинских подразделений из числа «штрафников». В состав входят военнослужащие, которые совершили не только дисциплинарные проступки, но и те, кому грозит уголовное наказание за самовольное оставление позиций, а также неподчинение командованию. После формирования отдельных отрядов они будут направлены на передовые позиции для ротации подразделений, утративших боеспособность», – отметил офицер.
Ранее сообщалось, что в Соледаре в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили подразделения, убыв в неизвестном направлении.
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Отряд «Вагнеровцев» уничтожил опорный пункт украинских военных под Бахмутом
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Корреспонденты провели несколько дней на позициях наемников «ЧВК «Вагнер» в Донецкой народной республике и стали свидетелями уничтожения опорного пункта украинских военных на окраине города Бахмута.
Все окрестности буквально завалены разбитой украинской техникой, часто встречаются тела националистов, брошенные их сослуживцами на поле боя. «Это военнослужащие армии Украины, ВСУ. Они их бросают, тела не забирают», – передает РИА «Новости» слова одного из «вагнеровцев», указывающего на останки в украинской форме.
«Семьям, родным, близким, сослуживцам не сообщается о потерях. Как правило, таких вот людей записывают без вести пропавшими, для того чтобы не платить компенсации за погибших», – рассказал другой наемник.
Бахмут, или, как его еще называют, Артемовск обороняют элитные соединения украинской армии, но после последних боев эти части находятся на грани истощения. По словам бойцов ЧВК, в ближнем бою украинцы не могут им противостоять, поэтому часто сдаются в плен, но если противник сопротивляется, то его уничтожают.
Корреспонденты смогли понаблюдать за ходом сражения. На позиции выдвигается БМП и начинает обстрел лесопосадки, в которой оборудовали свои позиции украинские военные. Затем в поле выезжает танк и также открывает огонь по их огневым точкам.
По радиоперехвату становится понятно, что противник ожидает прорыва на этом участке фронта, поэтому отправляет подкрепление на передовую. Всю ночь разведчики ЧВК «Вагнер» следят за перемещениями оппонентов, а утром на передовую прибывает тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек».
Как сообщают журналисты, от термобарических снарядов нельзя укрыться ни в окопах, ни в бетонированных дотах. Выпущенный «Солнцепеком» пакет ракет устраивает локальный «армагеддон» на площади в несколько футбольных полей. Вагнеровцы корректируют работу огнеметной машины с квадрокоптера. Первые два снаряда ложатся в цель, поэтому через минуту за ними выпускаются остальные 22. Итог – цель поражена, опорный пункт противника на окраине города Бахмут полностью уничтожен.
«Сегодня отработали по противнику системой ТОС. Противник был «доволен», «аплодировал» нам. <...> Ну, кричал, что им очень плохо. Позиции на данный момент наши ребята штурмуют. Толковые парни, свое дело знают», – пояснил командир разведывательного отряда.
Эксперт назвал преимущества строителей из КНДР при восстановлении Донбасса
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Корейцы дисциплинированные и трудолюбивые, за последние годы в КНДР были реализованы масштабные строительные проекты, что говорит о высокой квалификации рабочей силы, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. О том, что строители КНДР обратились с предложением поучаствовать в восстановлении Донбасса, в пятницу сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
«Корейцы дисциплинированные и привыкли вкалывать. Их приезд восстанавливать Донбасс будет неплохим шагом для активизации отношений с Северной Кореей», – считает экономист Иван Лизан.
Последние десятилетия в Пхеньяне и других городах КНДР велись масштабные стройки, поэтому местные строители обладают высокой квалификацией, добавляет эксперт. России самой не хватает рабочих кадров, а масштаб работ в Донбассе – колоссальный. Кроме Мариуполя и Макеевки, огромный фронт работ в луганском Северодонецке, Лисичанске. «Есть еще большой частный сектор – разрушены десятки тысяч домов. Восстанавливать нужно очень много», – пояснил собеседник.
Лизан отметил, что возможности российского строительного комплекса не безграничны, тем более с учетом реализации национальных проектов. «Для строительных компаний приоритетными являются проекты внутри России», – указал Лизан.
О том, что рабочих из Северной Кореи могут привлечь к восстановлению Донбасса, заявил в пятницу вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе выездного совещания в Татарстане. Он отметил, что у них высокая производительность и небольшая стоимость труда.
Как сообщает ТАСС, по словам Хуснуллина, с таким предложением обратились сами строители из КНДР. «Северокорейские рабочие очень производительны по труду, они работают у нас в стране, мы знаем их, они умеют работать. И если юридических проблем не будет, я считаю, это возможно», – сказал Хуснуллин.
В настоящее время на освобожденных территориях работают 26 тыс. строителей, «но силы еще нужны», потому что «каждую неделю разворачивается новое строительство», подчеркнул замглавы правительства.
Ранее на этой неделе глава департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев заявил в интервью РИА «Новости» о том, что Россия не будет играть роль Цербера и препятствовать сотрудничеству между Донецкой народной республикой (ДНР) и КНДР в вопросе найма северокорейских рабочих для восстановления донбасских республик.
Дипломат объяснил, что привлечение рабочей силы из Северной Кореи ограничено резолюциями Совбеза ООН. Однако они распространяются на государства-члены ООН, каковыми республики Донбасса сейчас не являются. «Резолюции Совета безопасности ООН не устанавливают обязательств, по которым другие страны могли бы заставлять кого-то выполнять те или иные международные ограничения. Россия уж точно не собирается быть таким самозваным Цербером», – пояснил Ильичев.
Военные ДНР взяли важную высоту на Авдеевском направлении
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Военные Донецкой народной республики при поддержке артиллерии взяли на Авдеевском направлении высоту, которую украинские войска использовали как наблюдательный пункт и огневую точку, сообщил командир гаубичной батареи 1-й Славянской бригады с позывным Медведь.
«Выполняем поставленные задачи по уничтожению противника под Авдеевкой и прикрытию своих войск, пехоты. Нашими силами взят вентствол шахты Бутовка. Конечно, бои там были тяжелыми, но пехота справилась со своей задачей», – передает РИА «Новости» его слова.
Командир рассказал, что батарея отвечает за прикрытие наступления, артподготовку по позициям украинских боевиков, подавление огневых точек – при этом корректировка огня артиллерии позволяет работать очень точно.
«Наша пехота шла в наступление в район населенного пункта Опытное, там их прижала украинская БМП, не давала дальше продвигаться. Запросили поддержку артиллерии. Наши корректировщики-наводчики сразу же навели нас на цель, мы выполнили свою работу, после чего были восторженные благодарности от нашей пехоты, потому что видели прямые попадания в БМП укропов. Получила очень серьезные повреждения, несовместимые с дальнейшей работой, в ходе детонации БК (боекомплекта) даже оторвало башню», – рассказал он.
Ранее в Минобороны сообщали, что в результате применения оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Авдеевки 37-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность.
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На «Армии-2022» показали участвующий в операции на Украине беспилотник
На форуме «Армия-2022» представлен беспилотный летательный аппарат «Лиса», который способен наносить удары гранатами, такие аппараты применяются в ходе спецоперации на Украине.
«Да. Пять штук отправили недавно», – ответил представитель компании-разработчика ООО «Промкомпозит» на вопрос, используются ли такие беспилотники в Донбассе, передает ТАСС.
Ранее на «Армии-2022» был представлен новейший подводный беспилотник «Суррогат-В» («Ведомый», Surrogate-W, Wingman), имитирующий действия субмарины.
Глава МИД ЛНР рассказал о предстоящем референдуме
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Статус Луганской народной республики будет определен на референдуме о вхождении в состав России, заявил глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.
«Прежде всего, этот статус будет определять с нашей стороны сам референдум», – передает ТАСС слова Дейнего.
На то решение, которое примут люди на референдуме, продолжил он, должна будет отреагировать российская сторона, этот вопрос относится к полномочиям Государственной думы. «Каким образом они ответят на решение жителей Луганской народной республики, решают только они. За них мы решать не вправе», – заявил он.
Отвечая на вопрос, какой статус республики был бы предпочтительнее для властей ЛНР, Дейнего отметил: «Как только мы начинаем говорить, что власти должны диктовать населению какие-то свои видения и так далее, значит, мы скатываемся с вами в диктатуру». «Поэтому тут так рассуждать неправильно. Да, у меня есть свой взгляд на эту тему, и я готов его обсуждать со своими соотечественниками, но никоим образом не как министр, а как гражданин этой страны», – подчеркнул он.
По словам Дейнего, общественный штаб референдума пока не определил конкретные вопросы, на которые будут отвечать жители ЛНР на голосовании. «Этим занимается сейчас штаб, – сказал Дейнего. – Он изучает общественное мнение по этому поводу, по итогам своей работы должен выйти, во-первых, на оценку целесообразности проведения референдума и, если такое решение будет принято, определить вопросы, которые должны быть включены в бюллетень».
Дейнего рассказал, что общественные штабы проводят встречи с людьми, организуют публичные акции, которые направлены на то, чтобы правильно определить настроения населения и правильно сформулировать подходы. «То есть их задача именно услышать этих людей, их ожидания, намерения, желания, просистематизировать и исходя из этого определить, как правильно сформулировать вопросы для референдума», – пояснил глава МИДа. Он отметил, что такие штабы работают по всей территории республики. Отчеты о своих встречах с жителями они публикуют открыто.
По словам Дейнего, ЛНР, создавая свое законодательство, брало за основу российские подходы. «У нас законодательство свое, но оно, скажем так, достаточно адаптировано к российским нормам. С 2014 года создавалось свое законодательство. Действительно, мы взяли за основу именно российские подходы к законодательным стандартам, и очень многие законопроекты разрабатывались по аналогии с российскими», – сказал он.
Дейнего признал, что на данный момент в республике есть элементы законодательства, оставшиеся «по наследству от предыдущего периода», и переход на более прогрессивные нормы потребует достаточно серьезного времени и усилий.
Он затруднился сказать, сколько именно времени это займет. «У нас переход идет уже достаточно долго, примерно с 2015 года мы начали разрабатывать такие законопроекты (опираясь на подходы, которые приняты в Российской Федерации). Постепенно он (этот процесс) убыстряется, но тем не менее это очень объемная работа», – заключил глава МИД ЛНР.
Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что референдум о вхождении Луганской народной республики в состав России возможен лишь после освобождения территории Донецкой народной республики.
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ВСУ нанесли три удара дронами-камикадзе по Энергодару
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Украинские военные ночью нанесли три удара барражирующими боеприпасами по третьему микрорайону Энергодара, незначительно повреждено здание администрации, сообщают власти города.
«Подконтрольные Киеву вооруженные формирования в ночное время нанесли три удара барражирующими боеприпасами по Энергодару. Взрывы произошли в непосредственной близости от жилых домов и гражданской инфраструктуры третьего микрорайона города, пострадавших нет», – сообщается в Telegram-канале администрации города.
Отмечается, что зафиксированы минимальные повреждения здания городской администрации, нанесен ущерб системе кондиционирования воздуха. В сообщении уточняется, что специалисты занимаются устранением последствий нанесенных ударов.
Накануне украинские войска открыли массированный огонь по Энергодару.
Напомним, в результате предыдущего обстрела было зафиксировано не менее шести прилетов в район, где находится Запорожская АЭС. Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. В последние дни украинские войска нанесли несколько ударов по территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.
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США подчеркнули нежелание допустить выход конфликта за пределы Украины
Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс прокомментировал призыв расширить объемы военной помощи Киеву и направить Украине боеприпасы для РСЗО HIMARS с дальностью поражения 300 км.
Соответствующий призыв опубликовал в Hill ряд бывших должностных лиц США. В частности, подписи под статьей поставили бывшие американские послы в России и на Украине Александр Вершбоу и Джон Хербст, экс-помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии, а затем координатор по вопросам санкций Дэниел Фрид, отставные генералы Филип Бридлав, Уэсли Кларк и Бен Ходжес, передает ТАСС.
Прайс в ответ заявил, что Киев получает от США «в точности то», что Украине нужно для самообороны. При этом он подчеркнул, что «превращение агрессии России против Украины в более широкое возгорание» не отвечает интересам Украины, НАТО, Европы или США. По мнению Госдепа, нельзя допустить «распространения этой войны за границы Украины, более широко в Европу или потенциального втягивания России в конфликт с НАТО и Соединенными Штатами».
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Военные ДНР получили двух «Чебурашек»
Ключи от двух модернизированных РСЗО «Чебурашка», которые были разработаны и произведены в ДНР, переданы оперативно-боевому тактическому формированию «Каскад», сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Чебурашка» – зверь еще тот. Может одновременно поражать две разные цели. Очень высокотехнологичное изделие с оригинальной программой управления, позволяющей быстро и точно производить наведение», – рассказал Пушилин в Telegram.
«Очень важный момент: полностью наша разработка и отечественное оснащение», – добавил он, отметив, что «программу импортозамещения начали несколько лет назад, и вот теперь на территории Республики производят такое мощное оружие».
Кроме того, Пушилин сообщил еще об одной «интересной разработке специалистов» ДНР – «стационарных и мобильных изделиях «Туман-купол», которые устанавливают помехи, противодействующие БПЛА малого класса». «Тоже все свое – от проекта до начинки. Очень нужная вещь для борьбы с дронами противника», – сообщил он.
Напомним, в 2018 году в Донецкой народной республике продемонстрировали боевые способности реактивных систем залпового огня собственного производства – «Чебурашки» и «Снежинки».
МИД допустил возможность привлечения рабочих КНДР для восстановления Донбасса
Санкции СБ ООН в отношении КНДР не распространяются на республики Донбасса, Москва не будет мешать сотрудничеству Донецка и Пхеньяна в вопросе найма северокорейских рабочих для восстановления донбасских республик, заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
«На привлечение рабочей силы из Северной Кореи действуют международные ограничения, установленные резолюциями Совета безопасности ООН. Необходимо, однако, учитывать, что они распространяются на государства-члены всемирной организации, каковыми народные республики Донбасса в настоящее время не являются», – передает РИА «Новости» слова Ильичева.
По его словам, «параметры предполагаемого сотрудничества между Донецкой Народной Республикой и Корейской Народно-Демократической Республикой, о чем говорил (глава ДНР) Денис Пушилин, лежат в плоскости двусторонних отношений этих независимых государств, поэтому за деталями надо обращаться в Донецк и Пхеньян».
«Резолюции Совета безопасности ООН не устанавливают обязательств, по которым другие страны могли бы заставлять кого-то выполнять те или иные международные ограничения. Россия уж точно не собирается быть таким самозваным Цербером. Эту неприглядную роль давно взяли на себя те самые столицы, которые продолжают раздувать конфликт и которых ни в малейшей степени не интересует жизнь людей на Донбассе, да и на Украине тоже», – заключил он.
Напомним, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика ведет с Пхеньяном переговоры о приезде строителей из КНДР, первая группа может прибыть в самое ближайшее время. В июле КНДР признала независимость ДНР и ЛНР.
Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи направила своим коллегам из ДНР и ЛНР письмо о признании. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что КНДР признала Донецкую народную республику. После этого Украина объявила о разрыве отношений с КНДР.
Союзные силы освободили 270 населенных пунктов в ДНР
Союзные силы заняли Зайцево и Дачу, доведя число освобожденных населенных пунктов Донецкой народной республики до 270, сообщает штаб территориальной обороны.
«По состоянию на 19 августа 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила 270 населенных пунктов, включая Зайцево и Дачу», – сообщается в Telegram-канале штаба.
Двумя днями ранее стало известно, что союзные силы заняли село Вершина рядом с Артемовском (Бахмутом), которое стало 268-м освобожденным населенным пунктом ДНР.
В ДНР рассказали подробности покушения на мэра Мариуполя
Сотрудники правоохранительных органов ДНР устанавливают лиц, причастных к срабатыванию самодельного взрывного устройства, содержащим поражающие элементы, рядом с зоопарком Мариуполя, где с визитом должен был находиться глава города, сообщило МВД республики.
«В 15.11 в полицию поступило сообщение о взрыве вблизи Мариупольского городского зоопарка. По имеющейся информации, в это время там должен был находиться с рабочим визитом глава городской администрации Мариуполя Константин Иващенко», – говорится в сообщении центра общественных связей министерства в Telegram-канале.
Предварительно установлено, что сработало самодельное взрывное устройство, содержащее поражающие элементы.
«Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва... Сотрудники правоохранительных органов Донецкой Народной Республики устанавливают лиц, причастных к срабатыванию взрывного устройства в центральной части Мариуполя», – добавили в ведомстве.
Ранее была совершена попытка покушения на мэра Мариуполя Константина Иващенко, взрывное устройство было заложено рядом с зоопарком, куда должен был приехать глава города.
Пушилин не исключил смертную казнь для иностранных наемников в ДНР
Очередная задержанная группа наемников из других государств в Донецкой народной республике может получить высшую меру наказания, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Что касается следующей группы наемников, 15-го числа над которыми состоялось первое судебное заседание, значит, это те пять человек – из Хорватии, Швейцарии, Великобритании – они в процессе. С учетом тех статей, которые им предъявляются, статьи достаточно серьезные, и здесь я бы не стал исключать высшей меры наказания», – заявил Пушилин в эфире «Россия 1», передает РИА «Новости».
Он пояснил, что вину и наказание для обвиняемых установит суд.
Напомним, Верховный суд ДНР рассматривает уголовное дело против британцев Джона Хардинга, Дилана Хили и Эндрю Хилла, шведа Густавссона Матиаса и хорвата Пребега Векослава, которые обвиняются в наемничестве. Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявляла, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал. Подсудимые не признали свою вину и выразили несогласие с обвинением, следующее заседание пройдет в октябре.
Член украинской неонацистской группировки «Медведи СС», привлеченный в качестве свидетеля, опознал в Густавссоне боевика с «Азовстали» с позывным Мыкола.
Минобороны России предупреждало, что «западные наемники» не получат статус военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт. Тем временем в Донецкой народой республике вступила в силу отмена моратория на смертную казнь.
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