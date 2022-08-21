Стало известно, когда установили взрывчатку на автомобиль Дугиной

Неизвестные установили взрывное устройство на автомобиль, в котором погибла журналист и политолог Дарья Дугина, на фестивале «Традиция» в Подмосковье, автомобиль стоял на парковке, пройти туда никому не представляло трудностей, сообщили в правоохранительных органах.

«Гостей фестиваля было много, люди парковали машины слева и справа на Звенигородском шоссе, где находится усадьба Захарово. Также был заезд на парковку, она практически вся была занята автомобилями. Джип, на котором уехала с мероприятия Дарья Дугина, также стоял там. Досмотра при заезде на парковку не было, поэтому взрывчатку можно было установить куда угодно и кому угодно, что и было сделано», – сказал источник ТАСС.

В правоохранительных органах рассказали, что у входа на территорию усадьбы находился наряд ГИБДД, автоинспекторы регулировали движение. Рамки были установлены непосредственно при проходе на само мероприятие.

Вечером 20 августа в двигавшемся в районе поселка Большие Вяземы Московской области автомобиле Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Установлено, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. Дарья Дугина, которая находилась за рулем джипа, погибла на месте. По факту убийства девушки возбуждено уголовное дело (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), его будет расследовать центральный аппарат СК РФ. По данным следователей, убийство Дугиной было спланировано и носит заказной характер.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что если версию об украинском следе в убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой Киевом.

Российские журналисты, политологи, историки, журналисты отреагировали на трагедию. Так, автор Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов задался вопросом о том, как именно был произведен взрыв, в результате которого в автомобиле погибла Дарья: сработал таймер или было произведено нажатие кнопки. Журналист считает этот вопрос принципиально важным.

Как в свою очередь заявил депутат Мосгордумы, журналист ВГТРК Андрей Медведев, после убийства в Подмосковье дочери Дугина не осталось сомнений, что Украина является террористическим государством, которое использует методы «басаевской и гелаевской сволочи», взрывавших дома.