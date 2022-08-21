Андрей Медведев: Украина перешла к «басаевскому» террору

После убийства дочери политолога Александра Дугина в Подмосковье не осталось сомнений, что Украина является террористическим государством, которое использует методы «басаевской и гелаевской сволочи», взрывавших дома, заявил депутат Мосгордумы, журналист ВГТРК Андрей Медведев.

«Когда несколько месяцев назад ФСБ задержала боевиков, которые собирались убить Владимира Соловьева и Евгения Попова, помню, многие снисходительно ухмылялись. Ну как же, как же, сфабриковали дело, явно, кому они нужны, журналисты. Ночью убили Дашу Платонову. Умную, отважную, настоящую, русского человека и патриота. Мы были лично хорошо знакомы, она часто бывала у нас на Радио России. Она безусловно, через несколько лет стала бы большим философом. Уникальная девочка была. Уникальная», – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, в апреле президент Владимир Путин заявил, что в России задержали группу неонацистов, планировавших по заданию Киева убить известного российского телевизионного журналиста. Позже в ФСБ заявили, что была сорвана операция по убийству телеведущего Владимира Соловьева. Сообщалось, что подозреваемые в покушении на убийство Соловьева также изучали возможность убийства Дмитрия Киселева и Маргариты Симоньян. Газета ВЗГЛЯД разбирала, с какой целью Киев планировал это преступление.

«И не важно, хотели украинские диверсанты убить Дашу, или ее отца, Александра Дугина. Важно другое. Мы имеем дело с террористическим государством, если кто еще и сомневался, то теперь, надеюсь, сомнений не осталось. Будут еще попытки покушений. Террорист, начав убивать, не останавливается, ему нужно больше крови, больше смертей. Как у басаевской и гелаевской сволочи были взрывы домов, Москва и Волгодонск, а потом были взрывы самолетов, Норд-Ост, Беслан, взрывы в метро. Думать, что киевские террористы чем-то отличаются, совершенно ошибочно. Террор он и есть террор», – подчеркнул Медведев.

«То есть все действия по отношению к Украине, возможно выстраивать лишь из понимания, что это не дипломатия, а антитеррор. К сожалению. Я не про украинцев, не про людей. Я про власть и политическую верхушку», – добавил он.

«Упокой, Господи, душу рабы Твоей новопреставленой Дарьи, и прости ей вся согрешения ее вольная и невольная и даруй ей Царствие Небесное. Сил папе, Александру Гельевичу, пережить все это», – написал Медведев.

О гибели дочери Дугина в ночь на 21 августа сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он заявил, что за случившимся стоят украинские террористы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Российские журналисты, политологи, историки, журналисты отреагировали на трагедию.

Александр Дугин – философ, политолог, публицист, профессор, основатель филофско-политического течения неоевразийство. С марта 2015-го находится в санкционном списке США из-за событий на Украине. Кроме того, санкции против Дугина ввели Канада и Австралия.

Дарья – его дочь от второго брака с философом Натальей Мелентьевой. Родилась в 1992 году, окончила философский факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, работала политическим обозревателем Международного евразийского движения.