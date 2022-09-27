Донбасс, Херсон и Запорожье проголосовали за Россию

В республиках Донбасса, на Херсонщине и в освобожденной части Запорожской области завершились референдумы о будущем этих территорий. Первые подсчеты результатов говорят о предельно массовой явке и о том, что абсолютное большинство проголосовавших сделало выбор в пользу присоединения к России. За голосованием наблюдали иностранные, в том числе и европейские наблюдатели.

Во вторник, в завершающий день референдумов в республиках Донбасса, в Херсонской и освобожденной части Запорожской областей, стали известны предварительные результаты голосования. К восьми часам вечера ЦИКи обработали разную долю протоколов – от 51% в ДНР до 71% в Запорожской области, но картина в целом ясна. В ЛНР 98,5% проголосовали за вхождение в состав России, в ДНР эта доля составляет 98,6%, в Херсонской области – свыше 86%, в Запорожской области 92,9%.

Приходят и данные по явке – так, по данным запорожского Центризбиркома, в голосовании участвовало свыше 90% зарегистрированных избирателей. Глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко сообщила журналистам о явке в 92,6%, причем на участках, открытых в России, эта доля еще выше – почти 94,2%.

Референдум в ЛНР состоялся, несмотря на попытки украинских националистов сорвать волеизъявление граждан, констатировал глава республики Леонид Пасечник на брифинге в луганском Центризбиркоме. «Сегодня побывал в Ясиноватой, там постоянная угроза прилетов, но к восьми утра, к открытию участков, вышло несколько сотен человек, – рассказал газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. – Голосование в Донецкой народной республике прошло очень активно. Люди с большим желанием голосовали и дома, и на придомовых территориях, и на избирательных участках».

«Уже сейчас можно говорить о том, что референдум проведен отлично, все кто хотел выразить свою позицию, успели это сделать. И я уверен, что подавляющее большинство жителей республики высказались, конечно же, за вхождение в состав России», – отметил собеседник.

Глава ЦИК ДНР Владимир Высоцкий выразил российской коллеге Элле Памфиловой благодарность за присутствие на выборах иностранных наблюдателей. «Это настоящие эксперты и профессионалы своего дела», – подчеркнул руководитель донецкого Центризбиркома во время телемоста с Москвой. Напомним, что за голосованием в народных республиках и на освобожденных территориях следили международные наблюдатели из Болгарии, Боснии и Герцеговины, Германии, Сербии, Мозамбика, Франции, Центрально-Африканской Республики.

Наблюдатель из Германии Артур Лейер рассказал, что в воскресенье побывал на участках для голосования, открытых в России – в Ростовской области. Накануне собеседник весь день провел в ДНР, где в составе группы посетил Торез, Енакиево, Дебальцево и Донецк. Процесс оказался настолько насыщенным, что все эти несколько дней было почти не до сна, поделился наблюдатель. «По формальным критериям я не видел никаких нарушений – урны были прозрачны и опломбированы, у людей проверялись документы, голосование было анонимным», – отметил собеседник. Лейер добавил, что для осуществления наблюдения были созданы максимально комфортные условия, можно было свободно вести фото- и видеосъемку, задавать вопросы участникам голосования.

Наблюдатель из ФРГ выразил сожаление, что на его родине СМИ распространяют одностороннюю информацию о том, что люди либо вообще не хотят голосовать, либо участвуют в референдуме по принуждению. «Но я на личном опыте убедился, что это совершенно не так. Мы не просто молча наблюдали за голосованием, мы задавали участникам голосования вопросы.

Нам эмоционально отвечали, что устали за прошлые восемь лет и больше не хотят жить под властью Киева.

Поэтому все международные наблюдатели и журналисты, которые общались с местными жителями, могли заранее предположить результаты этого референдума», – добавил собеседник.

Лейер убежден, что устраивать какие-либо манипуляции с итогами голосования нет никакого смысла. «В принципе, в Донбассе всем известны настроения в обществе. Еще до 2014 года по результатам выборов была видна разница в настроениях между восточными и западными частями Украины», – пояснил собеседник.

Наблюдатель рассказал также, что на подъезде к Дебальцево стал свидетелем работы ПВО – в небо была пущена ракета. «Это еще раз дало понять, почему в первые дни референдума голосование нужно было проводить в выездном формате. Ситуация реально опасная. Вечером в Донецке я слышал работу артиллерии», – рассказал Лейер.

Добавим, что в воскресенье при обстреле со стороны ВСУ во время подворового обхода на окраине Горловки (ДНР) был ранен сотрудник выездной избирательной комиссии. В тот же день в Горловке пострадали еще одна работница избиркома и сопровождавший выездную комиссию полицейский. Всего за время референдума ВСУ не менее 17 раз обстреливали луганскую территорию, сообщили во вторник представители ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Мои коллеги, которые наблюдали за ходом голосования в Херсоне, рассказали, что тоже слышали залпы орудий», – поделился Лейер. Это подтвердил его коллега и соотечественник, журналист и писатель Томас Рёпер, который был наблюдателем в Херсонской области. «Позавчера была попытка покушения на нашу группу с помощью наводчика. Вчера мы видели обстрелы. Мы также увидели, что артиллерийским ударам подверглась школа, которая должна была стать избирательным участком», – рассказал наблюдатель из Германии на круглом столе, который во вторник организовал Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

По словам Рёпера, даже в тех нескольких городах Херсонской области, где электорат изначально был настроен или нейтрально, или даже проукраински, после обстрелов ВСУ мнения изменились. Теперь явное большинство желает войти в состав РФ, подчеркнул наблюдатель из Германии.

«Я не увидел нарушений ни с точки зрения организации плебисцита, ни в ходе голосования», – отметил Рёпер. Что касается общественного настроения, добавил он, то во многих местах жители явно воспринимали происходящее как праздник. «Люди приходили на участки группами, улыбались. Раньше они боялись произносить какие-то пророссийские речи, им угрожали расправой, но сейчас почти все готовы говорить на камеру. Как я понял, сам факт проведения плебисцита сильно изменил настроение народа», – сказал аналитик.

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Наблюдатель из Аргентины Лукас Адриан Гарсия следил за голосованием в Луганске и на зарубежном участке в Таганроге. «Я очень сильно удивился, насколько хорошо организован этот демократический процесс и как он отличается от того, как его представляют западные СМИ всему миру», – рассказал собеседник.

Гарсия отметил, что ни он, ни остальные наблюдатели не испытывали никаких трудностей в ходе наблюдения, можно было свободно общаться с участниками голосования. Всем наблюдателям была организована круглосуточная охрана. «Я восхищаюсь процессом, нас хорошо приняли организаторы голосования», – поделился аргентинец.

Собеседник добавил, что спрашивал людей о значении этого референдума. Те отвечали, что ждали этого момента много лет и референдумы «означают надежду на настоящее и будущее». «И эти эмоции я мог видеть на их лицах», – признался собеседник.

Напомним, что в минувшую среду, в канун начала референдума, Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Если народ ДНР, ЛНР и освобожденных территорий выберет воссоединение с Россией (а предварительные результаты плебисцита свидетельствуют именно об этом), то российский парламент готов законодательно утвердить вхождение этих регионов в состав РФ. «Полагаю, что мы уже 4 октября, в случае если все подтвердится, все пройдет хорошо, готовы рассмотреть», – сообщила во вторник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Официальные итоги референдума, проходившего с 23 по 27 сентября, будут оглашены в среду утром. Если большинство голосовавших скажет «да» воссоединению, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области обратятся к РФ с просьбой о принятии в ее состав. Далее обращение должны рассмотреть и ратифицировать Госдума и Совет Федерации. После этого президент России и главы двух республик и двух областей подпишут договоры о присоединении. Наконец, Владимир Путин подпишет соответствующие законы о присоединении и указы об образовании четырех новых субъектов Федерации.

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