Донбасс, Херсон и Запорожье проголосовали за Россию

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27 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 20:45  |  vz.ru
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Европейские беды сулят США огромные выгоды

Европейский кризис на руку США PA Images/Reuters
Пока Европа разрывается от энергетического кризиса и думает, как пережить не только эту зиму, но и следующие несколько зим, есть те, кому такое положение дел только на руку. В выигрыше от уже неминуемой рецессии в Европе окажутся в первую очередь США. Они не только заработают десятки миллиардов на экспорте своих энергоресурсов, которые заменят российские, но и сильно ослабят экономику ЕС в своих интересах. Подробности...
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Милонов: «Под Попасной я воевал досыльником на гаубице»

Депутат Госдумы Виталий Милонов воюет в Донбассе как доброволец с 2014-го vk.com/milonov
«Боевые действия для меня не в новинку – я уже воевал в Донбассе на 152-мм гаубице «МСТА-Б». В ходе боев меня посвятили в артиллеристы бойцы «Вагнера», поэтому теперь я продолжу защищать Россию в составе противотанковой батареи», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя свою просьбу к Минобороны разрешить ему официально участвовать в боях. Подробности...
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Военнообязанным россиянам оставили открытые границы

Вопрос об ограничении права на выезд надо рассматривать очень аккуратно, считают политики Екатерина Сычков/URA.RU/ТАСС
Крымский сенатор Сергей Цеков в понедельник выступил с инициативой запретить россиянам призывного возраста выезд за границу. Но его коллеги-парламентарии высказались против такой идеи – по их мнению, от этого будет больше вреда, чем пользы. Минобороны также заявило, что ограничений на передвижение граждан нет. Кто покинул страну, испугавшись частичной мобилизации, и почему сейчас нет необходимости закрывать границу? Подробности...
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Россия перетягивает Глобальный Юг на свою сторону

Выступление главы МИД РФ на Генассамблее ООН Валерий Шарифулин/ТАСС
«Во многом от позиции Востока и Юга зависит исход этой войны. Войны Запада за восстановление его доминирования и войны России за ее выживание и статус великой державы». Такими словами политологи объясняют смысл одного из важнейших событий прошедшей недели – речи главы МИД РФ, произнесенной с трибуны ООН. О чем сказал Сергей Лавров и к кому обращался? Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Нужно ли опасаться смены элит в Европе

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Одним из важнейших факторов, сделавших неизбежным военно-политический кризис в Европе, стала эволюция европейских политических элит после завершения холодной войны. Правильнее было бы, конечно, назвать этот процесс деградацией. Подробности...
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Почему Эрдоган вцепился в Сирию

Александр Свистунов
Александр Свистунов, Историк, журналист
Больше всего текущее положение выгодно американцам – они откровенно не хотят, чтобы Асад и Эрдоган встречались и о чем-то договаривались. Подробности...

Выпейте яду и освобождайте жилплощадь

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Грань между «добровольным самоубийством», «соблазнением на самоубийство», «доведением до самоубийства», «принуждением к самоубийству» неизбежно оказывается стертой. Подробности...
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Диверсия на «Северных потоках»

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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

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    Донбасс, Херсон и Запорожье проголосовали за Россию

    По первым данным, большинство участников референдума выбрало воссоединение с Россией
    		   27 сентября 2022, 20:15
    Фото: REUTERS/Sergei Pivovarov
    Текст: Андрей Резчиков,
    Дарья Волкова,
    Рафаэль Фахрутдинов

    В республиках Донбасса, на Херсонщине и в освобожденной части Запорожской области завершились референдумы о будущем этих территорий. Первые подсчеты результатов говорят о предельно массовой явке и о том, что абсолютное большинство проголосовавших сделало выбор в пользу присоединения к России. За голосованием наблюдали иностранные, в том числе и европейские наблюдатели.

    Во вторник, в завершающий день референдумов в республиках Донбасса, в Херсонской и освобожденной части Запорожской областей, стали известны предварительные результаты голосования. К восьми часам вечера ЦИКи обработали разную долю протоколов – от 51% в ДНР до 71% в Запорожской области, но картина в целом ясна.  В ЛНР 98,5% проголосовали за вхождение в состав России, в ДНР эта доля составляет 98,6%, в Херсонской области – свыше 86%, в  Запорожской области 92,9%.

    Приходят и данные по явке – так, по данным запорожского Центризбиркома, в голосовании участвовало свыше 90% зарегистрированных избирателей. Глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко сообщила журналистам о явке в 92,6%, причем на участках, открытых в России, эта доля еще выше – почти 94,2%.

    Референдум в ЛНР состоялся, несмотря на попытки украинских националистов сорвать волеизъявление граждан, констатировал глава республики Леонид Пасечник на брифинге в луганском Центризбиркоме. «Сегодня побывал в Ясиноватой, там постоянная угроза прилетов, но к восьми утра, к открытию участков, вышло несколько сотен человек, – рассказал газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. – Голосование в Донецкой народной республике прошло очень активно. Люди с большим желанием голосовали и дома, и на придомовых территориях, и на избирательных участках».

    «Уже сейчас можно говорить о том, что референдум проведен отлично, все кто хотел выразить свою позицию, успели это сделать. И я уверен, что подавляющее большинство жителей республики высказались, конечно же, за вхождение в состав России», – отметил собеседник. 

    Глава ЦИК ДНР Владимир Высоцкий выразил российской коллеге Элле Памфиловой благодарность за присутствие на выборах иностранных наблюдателей. «Это настоящие эксперты и профессионалы своего дела», – подчеркнул руководитель донецкого Центризбиркома во время телемоста с Москвой. Напомним, что за голосованием в народных республиках и на освобожденных территориях следили международные наблюдатели из Болгарии, Боснии и Герцеговины, Германии, Сербии, Мозамбика, Франции, Центрально-Африканской Республики.

    Наблюдатель из Германии Артур Лейер рассказал, что в воскресенье побывал на участках для голосования, открытых в России – в Ростовской области. Накануне собеседник весь день провел в ДНР, где в составе группы посетил Торез, Енакиево, Дебальцево и Донецк. Процесс оказался настолько насыщенным, что все эти несколько дней было почти не до сна, поделился наблюдатель. «По формальным критериям я не видел никаких нарушений – урны были прозрачны и опломбированы, у людей проверялись документы, голосование было анонимным», – отметил собеседник. Лейер добавил, что для осуществления наблюдения были созданы максимально комфортные условия, можно было свободно вести фото- и видеосъемку, задавать вопросы участникам голосования.

    Наблюдатель из ФРГ выразил сожаление, что на его родине СМИ распространяют одностороннюю информацию о том, что люди либо вообще не хотят голосовать, либо участвуют в референдуме по принуждению. «Но я на личном опыте убедился, что это совершенно не так. Мы не просто молча наблюдали за голосованием, мы задавали участникам голосования вопросы.

    Нам эмоционально отвечали, что устали за прошлые восемь лет и больше не хотят жить под властью Киева.

    Поэтому все международные наблюдатели и журналисты, которые общались с местными жителями, могли заранее предположить результаты этого референдума», – добавил собеседник.

    Лейер убежден, что устраивать какие-либо манипуляции с итогами голосования нет никакого смысла. «В принципе, в Донбассе всем известны настроения в обществе. Еще до 2014 года по результатам выборов была видна разница в настроениях между восточными и западными частями Украины», – пояснил собеседник.

    Наблюдатель рассказал также, что на подъезде к Дебальцево стал свидетелем работы ПВО – в небо была пущена ракета. «Это еще раз дало понять, почему в первые дни референдума голосование нужно было проводить в выездном формате. Ситуация реально опасная. Вечером в Донецке я слышал работу артиллерии», – рассказал Лейер.

    Добавим, что в воскресенье при обстреле со стороны ВСУ во время подворового обхода на окраине Горловки (ДНР) был ранен сотрудник выездной избирательной комиссии. В тот же день в Горловке пострадали еще одна работница избиркома и сопровождавший выездную комиссию полицейский. Всего за время референдума ВСУ не менее 17 раз обстреливали луганскую территорию, сообщили во вторник представители ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    «Мои коллеги, которые наблюдали за ходом голосования в Херсоне, рассказали, что тоже слышали залпы орудий», – поделился Лейер. Это подтвердил его коллега и соотечественник, журналист и писатель Томас Рёпер, который был наблюдателем в Херсонской области. «Позавчера была попытка покушения на нашу группу с помощью наводчика. Вчера мы видели обстрелы. Мы также увидели, что артиллерийским ударам подверглась школа, которая должна была стать избирательным участком», – рассказал наблюдатель из Германии на круглом столе, который во вторник организовал Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

    По словам Рёпера, даже в тех нескольких городах Херсонской области, где электорат изначально был настроен или нейтрально, или даже проукраински, после обстрелов ВСУ мнения изменились. Теперь явное большинство желает войти в состав РФ, подчеркнул наблюдатель из Германии.

    «Я не увидел нарушений ни с точки зрения организации плебисцита, ни в ходе голосования», – отметил Рёпер. Что касается общественного настроения, добавил он, то во многих местах жители явно воспринимали происходящее как праздник. «Люди приходили на участки группами, улыбались. Раньше они боялись произносить какие-то пророссийские речи, им угрожали расправой, но сейчас почти все готовы говорить на камеру. Как я понял, сам факт проведения плебисцита сильно изменил настроение народа», – сказал аналитик.

    Наблюдатель из Аргентины Лукас Адриан Гарсия следил за голосованием в Луганске и на зарубежном участке в Таганроге. «Я очень сильно удивился, насколько хорошо организован этот демократический процесс и как он отличается от того, как его представляют западные СМИ всему миру», – рассказал собеседник.

    Гарсия отметил, что ни он, ни остальные наблюдатели не испытывали никаких трудностей в ходе наблюдения, можно было свободно общаться с участниками голосования. Всем наблюдателям была организована круглосуточная охрана. «Я восхищаюсь процессом, нас хорошо приняли организаторы голосования», – поделился аргентинец.

    Собеседник добавил, что спрашивал людей о значении этого референдума. Те отвечали, что ждали этого момента много лет и референдумы «означают надежду на настоящее и будущее». «И эти эмоции я мог видеть на их лицах», – признался собеседник.

    Напомним, что в минувшую среду, в канун начала референдума, Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Если народ ДНР, ЛНР и освобожденных территорий выберет воссоединение с Россией (а предварительные результаты плебисцита свидетельствуют именно об этом), то российский парламент готов законодательно утвердить вхождение этих регионов в состав РФ. «Полагаю, что мы уже 4 октября, в случае если все подтвердится, все пройдет хорошо, готовы рассмотреть», – сообщила во вторник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.  

    Официальные итоги референдума, проходившего с 23 по 27 сентября, будут оглашены в среду утром. Если большинство голосовавших скажет «да» воссоединению, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области обратятся к РФ с просьбой о принятии в ее состав. Далее обращение должны рассмотреть и ратифицировать Госдума и Совет Федерации. После этого президент России и главы двух республик и двух областей подпишут договоры о присоединении. Наконец, Владимир Путин подпишет соответствующие законы о присоединении и указы об образовании четырех новых субъектов Федерации.

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